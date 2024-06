Víctimas del ataque del 7 de octubre demandan a UNRWA por presuntamente lavar dinero para Hamas

(JTA) - Más de 100 víctimas de las masacres de Hamas en Israel el 7 de octubre están demandando a UNRWA, la principal agencia de ayuda para refugiados palestinos y sus descendientes, diciendo que efectivamente lavó dinero para el grupo terrorista, lo último en una serie de demandas presentadas en tribunales de EE. UU. desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas.

La demanda presentada el lunes en un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York alega que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ayudó a Hamas, incluyendo la construcción de la infraestructura que requería para iniciar la guerra, subsidiando a Hamas pagando a sus activistas como empleados, y transmitiendo propaganda de Hamas a través de sus escuelas.

"El terrorista que me mantuvo como rehén durante 53 días trabajaba como profesor en UNRWA", dijo Ditza Heiman, una de las rehenes, en un comunicado. "El hecho de que Hamas controlara Gaza no era excusa para que UNRWA contratara y financiara a terroristas, sino que en cambio debería haberse asegurado de que UNRWA tomara precauciones adicionales".

UNRWA no respondió a las solicitudes de comentarios. Sus portavoces han acusado previamente al gobierno de Israel y a sus aliados de intentar desmantelar la agencia como medio de presionar a los palestinos y disminuir las reclamaciones palestinas de reparación nacional.

Sin embargo, cabe destacar que los demandantes en este caso incluyen a familias que han sido muy críticas con la forma en que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha manejado la guerra y las negociaciones por los rehenes mantenidos por Hamás. Manifestantes en Tel Aviv encienden el flash de sus teléfonos mientras exigen al gobierno que acepte un acuerdo de liberación de rehenes, 15 de junio de 2024. (credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

"No hay dolor en el mundo que se compare con enterrar a tus hijos y nietos que fueron asesinados y sofocados en su propia casa", dijeron Gadi y Reuma Kadem, cuyos hijos y nietos fueron asesinados en los ataques del 7 de octubre y que tuvieron un altercado con los derechistas israelíes en una reciente protesta contra el gobierno israelí. "Todos los financiadores de Hamás - UNRWA y sus directores son actores principales - son totalmente cómplices en el asesinato de mis hijos y mi familia."

Los demandantes están representados por MM-Law, un grupo que durante años ha demandado, a menudo con éxito, a instituciones acusadas de beneficiarse del terrorismo, la tortura, el genocidio y otros abusos de derechos humanos.

Ha habido múltiples demandas presentadas por víctimas del 7 de octubre contra organizaciones estadounidenses e internacionales que se alega han obtenido beneficios de los ataques o han coludido con grupos terroristas prohibidos.

En enero, 67 personas, incluidos algunos exrehenes y personas heridas el 7 de octubre, presentaron una demanda federal acusando a Irán de planificar el ataque a Israel.

Una demanda federal presentada en Florida en febrero acusa a Associated Press de pagar por fotos tomadas por fotógrafos que sabían de los planes de los ataques. AP dice que la demanda carece de fundamento y que no hay evidencia de que los autónomos tuvieran conocimiento previo de los ataques.

Una demanda separada presentada el mes pasado por víctimas de los ataques en Virginia alega que American Muslims for Palestine y National Students for Justice in Palestine son propagandistas de Hamas. AMP ha dicho que la demanda carece de fundamento y es un intento de desviar la atención de las acciones de represalia de Israel en Gaza.

También el mes pasado, el 7 de octubre, las víctimas presentaron una demanda federal en Delaware contra UNRWA-USA, una organización sin fines de lucro independiente que recauda fondos para UNRWA. UNRWA-USA ha dicho que la demanda no tiene como objetivo ganar en los tribunales, sino agotar los recursos de los grupos que brindan asistencia a los palestinos.

En la década de 1980, grupos de derechos humanos recurrieron a estatutos centenarios para demandar a instituciones con sede en Estados Unidos o con vínculos estadounidenses que estuvieran relacionadas con grupos terroristas y violadores de derechos humanos como un medio de reparación por actos que el gobierno de Estados Unidos no podía perseguir, o no quería, por razones diplomáticas. Algunos de los primeros objetivos fueron autócratas latinoamericanos que tenían dinero en Estados Unidos y estaban aliados con la administración de Reagan.

En la década de 2000, las víctimas del terrorismo palestino durante la segunda intifada se aprovecharon de esta estrategia, obteniendo éxitos mixtos. En un caso emblemático, que tardó más de una década en llegar a los tribunales, un jurado dictaminó que el Arab Bank debía pagar daños a cientos de víctimas del terrorismo en Israel; aunque el veredicto fue posteriormente anulado, algunos pagos todavía se realizaron.

En otro caso dramático, en 2017 un tribunal de Estados Unidos dictaminó que Irán y Siria debían pagar casi 180 millones de dólares a la familia de un bebé estadounidense-israelí asesinado en un ataque terrorista de Hamás en 2014 en Jerusalén.

Nitsana Darshan-Leitner, una abogada que lidera el Centro Legal Israelí Shurat HaDin, fue fundamental en ese caso y en otros. En diciembre, dijo que estaba trabajando con demandantes estadounidenses en una posible demanda como respuesta al 7 de octubre - contra Corea del Norte, por presuntamente suministrar armas indirectamente a Hamás.