Hamas refuta la afirmación de que la dirección planea trasladarse de Qatar a Iraq

La dirección de Hamas está considerando trasladarse de Qatar, donde reside actualmente, a Iraq, según un informe en The National del lunes.

El gobierno iraquí aprobó el traslado el mes pasado, reveló un alto diputado iraquí en el informe. Irán asumirá supuestamente la responsabilidad de proteger a los líderes, oficinas y personal de Hamas en Bagdad. Sin embargo, según un informe de Ynet, Hamas desestimó estas afirmaciones, declarando: "No hay verdad en los informes que sugieren que Hamas planea abandonar Qatar y trasladarse a Iraq".

Este acuerdo sigue a las discusiones entre el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, y representantes de los gobiernos iraquí e iraní. Estas conversaciones fueron confirmadas a The National por un alto diputado iraquí y un líder de un partido político estrechamente aliado a un grupo armado respaldado por Irán.

"No hay consenso entre los grupos políticos iraquíes sobre el traslado de Hamas a Bagdad", dijo un alto diputado iraquí a The National. "Algunos, especialmente los kurdos y algunos suníes, temen que esto profundice las diferencias con Estados Unidos. Pero a pesar de la falta de consenso, la decisión del gobierno de albergar a Hamas no será revertida". Bagdad ha expresado su disposición a permitir que Hamas mantenga una presencia destacada en Iraq.

Aunque no se ha fijado una fecha para el traslado, Hamas recientemente abrió una oficina política en Bagdad, dirigida por el alto funcionario Mohammed Al Hafy, con planes para abrir una oficina de medios en las próximas semanas, según informó el reporte. El gobierno iraquí no ha comentado sobre estos desarrollos. Ismail Haniyeh, máximo líder del grupo islamista palestino Hamás, se reúne con una persona que le ofrece sus condolencias tras la muerte de tres de sus hijos en un ataque israelí en la ciudad de Gaza, en Doha, Qatar, el 11 de abril de 2024. (credit: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

La potencial reubicación se produce en medio de las negociaciones estancadas de alto el fuego en Gaza mediadas por EE. UU., Egipto y Qatar. Altos funcionarios estadounidenses han culpado a Hamas por la falta de progreso, luego de la propuesta de alto el fuego del presidente Joe Biden destinada a poner fin al conflicto.

Semanas de estancamiento y presión

La decisión de Hamas de reubicarse en Iraq sigue a semanas de presión por parte de Qatar para que acepte las propuestas de alto el fuego de Estados Unidos, que incluyen un intercambio de rehenes y detenidos palestinos con Israel, afirma el reporte.

Los funcionarios de Hamás han enfrentado amenazas de expulsión de Qatar y medidas punitivas, incluidas congelaciones de activos, si no muestran flexibilidad en las negociaciones. Estas advertencias fueron transmitidas durante una reunión en Doha con mediadores qataríes y egipcios, tras una visita del Director de la CIA William Burns, principal mediador del cese al fuego de Washington.

Los Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado trabajando durante meses para negociar un cese al fuego duradero en Gaza. El conflicto se reavivó después del ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, que mató a aproximadamente 1,200 personas.