Comunidad del norte no evacuada debido a error en medición de distancia desde la frontera

"Demandamos ser evacuados, nos dijeron que no podíamos porque era una 'rutina de emergencia'": "El único beneficio que recibimos es el presupuesto de la autoridad", dijo Momi Bar Kalifa, presidente de la comunidad de Manot en el norte de Israel en una conversación con Maariv a principios de esta semana.

"Los residentes que permanecieron en la comunidad encuentran difícil ganarse la vida y trabajar debido a las frecuentes alertas, y aquellos que se evacuaron de forma independiente están gastando todos sus ahorros mientras pagan el doble de la hipoteca de sus casas en cuotas, y también por el alquiler de apartamentos alternativos".

Manot, en el Galilea Occidental, tiene 550 habitantes y se encuentra a menos de cinco kilómetros de la cerca fronteriza. Esta semana fue incluida oficialmente en la lista de comunidades evacuadas ubicadas a una distancia de 5 a 0 kilómetros de la frontera con Líbano.

Junto con Gush Halav, Manot no fue incluido en la decisión del gobierno de evacuar a los residentes de la frontera norte establecida en octubre pasado.

En la reunión del gobierno celebrada el pasado domingo - se corrigió la injusticia causada por un error en la medición de la distancia de la comunidad desde la frontera.

Sin embargo, a pesar de la enmienda a la decisión, los residentes no tienen derecho a ser evacuados - ya que las FDI no lo recomiendan. En la explicación de la enmienda, se dice que los residentes tienen derecho a todos los derechos como los otros evacuados. "El presupuesto asignado en la decisión del gobierno para el inmediato y a corto plazo para las comunidades en la decisión 975, también estará disponible para las localidades en cuestión sin que se dé un suplemento presupuestario", dijo. El humo se eleva cerca de la frontera con Líbano, en el norte de Israel, 15 de noviembre de 2023 (credit: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

Sin embargo, los residentes de Manot expresaron dudas al respecto, y afirman que es "todo papeleo, sin proporcionar una ayuda real".

La comunidad sufre de dificultades económicas y sociales significativas, como resultado de su ubicación cerca de la frontera norte y las amenazas de seguridad de Hezbolá. Los residentes de Manot afirman: "La inclusión en el plan de rehabilitación es solo un paso formal - que no se espera que produzca un cambio significativo en la situación".

Momi analiza la situación de la comunidad

"Por un lado, fuimos incluidos en el programa 975 pero no merecemos ser desalojados - ni indemnizados y compensados. Si ya han incluido a la comunidad en la decisión y corregido la injusticia de la medición incorrecta - los residentes deberían tener derecho a indemnización y evacuación. El estado necesita recapacitar y ayudar a sus ciudadanos que se están desmoronando. Es imposible abandonar y descuidar a toda una población en términos de seguridad y economía", dice Momi.

"Hay muchas pérdidas económicas", continuó explicando. "Muchos residentes fueron despedidos como resultado de la situación, firmaron el desempleo en la oficina - lo cual también terminará en algún momento. La situación actual ha estado ocurriendo durante casi nueve meses, y nadie sabe cuánto tiempo más tendremos que sufrir así".

Habló de la recaudación de fondos que tuvo que hacer sobre el asunto: "Antes del último Shavuot, tuve que obtener una donación de una asociación en Estados Unidos por un monto de NIS 180,000, y distribuí NIS 2,000 a cada familia que vive en la comunidad. La gente me llora, me dicen que no tienen dinero. Tuve que convertirme en un mendigo, y lo que se supone que el estado debe hacer por sus residentes - yo lo hice como jefe del comité", compartió dolorosamente.

"Es una vergüenza que el dinero de reserva que asciende a decenas de millones de shekels se transfiera a los partidos de la coalición, en lugar de a los residentes que sufren aquí todos los días. Esto es simplemente un certificado de pobreza para el estado", dijo enojado.

Él dice que muchas familias no pueden dejar a los niños en la comunidad y continúan lidiando con la emergencia: "Así, con toda la tristeza y dolor, se ven obligados a alquilar apartamentos en otros lugares, pero ni siquiera esto durará mucho tiempo. Las familias están desperdiciando los ahorros que han guardado toda su vida, no es correcto. Algunas de las familias incluso regresaron al moshav después de 4-5 meses de alquilar un apartamento fuera de él, porque no pueden aguantar financieramente".

Hace unos meses, se recurrió al Tribunal Supremo sobre el tema: "Y dijimos que la evacuación depende de la rutina, y no de la distancia. Exigimos ser evacuados. En respuesta a nuestra demanda, el ex jefe del Comando del Norte, Brig.-Gen. (res.) Alon Friedman respondió al tribunal en nombre de las FDI que es posible mantener una rutina en Manot.

Después de esto, durante las últimas vacaciones de Shavuot, hablé con el general del Comando del Norte que estaba alojado con nosotros. "Él dijo que estamos en una rutina de emergencia, pero le dije que... es imposible decir 'rutina' y 'emergencia' en la misma oración", afirmó Bar Kalifa. "Así que, en contra de Friedman, el general me prometió que escribiría una carta en la que admita que no es posible mantener una rutina con racionamiento. Esperamos que esto nos ayude en la lucha."