Hezbolá reitera su correlación entre el alto el fuego en Gaza y la calma en el Norte

Hezbolá se mantuvo firme el martes en la vinculación entre un alto el fuego en Gaza y el fin de su guerra transfronteriza con las IDF a lo largo de la frontera norte de Israel, en medio de la creciente preocupación de una tercera guerra del Líbano.

“Si hay un alto el fuego en Gaza,” entonces Hezbolá detendrá sus ataques contra Israel “sin ninguna discusión,” dijo el líder adjunto Sheikh Naim Kassem durante una entrevista en la oficina de Beirut de la Associated Press.

Las medidas a medias no eran aceptables, dijo, y añadió: “Si lo que ocurre en Gaza es un mezcla entre alto el fuego y no alto el fuego, guerra y no guerra, no podemos responder [cómo reaccionaríamos] ahora, porque no conocemos su forma, sus resultados, sus impactos.

The New York Times informó el martes de que había tensión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y las FDI sobre los próximos pasos en Gaza ahora que la intensa fase de la campaña militar del ejército contra Hamás está llegando a su fin. Se ve un tanque de las FDI operando en la Franja de Gaza, 25 de junio de 2024 (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Netanyahu expresa su objetivo continuado de destruir a Hamás

Netanyahu ha insistido en que la campaña militar debe continuar hasta que Hamás sea completamente destruida, mientras que a las FDI les gustaría terminar la guerra para ayudar a llegar a un acuerdo sobre los rehenes y con la vista puesta en frustrar la amenaza de Hezbolá desde el norte.

El desacuerdo había sido evidente públicamente, incluso antes del informe del Times, que hizo uso de fuentes anónimas. El portavoz de las IDF, el R.-Adm. Daniel Hagari, dijo al Canal 13 el mes pasado: “Hamás es una idea. No se puede destruir una idea.

En respuesta al informe del Times, Netanyahu dijo que se atenía a los objetivos fijados para la guerra, incluida la derrota total de Hamás.

“No sé quiénes son estas fuentes anónimas, pero estoy aquí para dejarlo inequívocamente claro: esto no sucederá” dijo Netanyahu. “La guerra terminará una vez que Israel logre todos sus objetivos, incluida la destrucción de Hamás y la liberación de todos nuestros rehenes.

También rechazó las afirmaciones del artículo de que las IDF estaban escasas de municiones necesarias para su guerra con Hezbolá y que por ello querían poner fin a la guerra de Gaza.

“Las IDF tienen todos los medios para conseguirlos,” dijo Netanyahu. “No capitularemos ante los vientos del derrotismo, ni en The New York Times ni en ningún otro sitio. Nos inspira el espíritu de la victoria.”

En Washington, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó que “restablecer la calma” a lo largo de la frontera norte entre Israel y Líbano “sigue siendo una prioridad.

Estados Unidos “cree que un alto el fuego en Gaza podría traer la calma al conflicto en el norte, así como crear condiciones” para los civiles israelíes y libaneses que no han podido vivir en sus hogares a lo largo de la frontera desde que la violencia entre las FDI y Hezbolá se intensificó en octubre, dijo.

La guerra entre las FDI y Hezbolá ha coincidido con la guerra de Gaza, desencadenada por la invasión dirigida por Hamás del sur de Israel el 7 de octubre, en la que se apoderó de 251 rehenes, 120 de los cuales permanecen en Gaza.

El presidente estadounidense, Joe Biden, presentó el 31 de mayo un acuerdo en tres fases sobre los rehenes que esperaba condujera a un alto el fuego permanente al comienzo de la segunda fase. Hamás insiste en que debe acordarse antes de que comience la primera fase y ha rechazado el acuerdo.

Israel ha aceptado el acuerdo pero no la petición de Hamás de modificarlo. Según los términos del acuerdo, en la primera fase se daría una tregua a la guerra y se liberarían 33 rehenes, mientras que se mantendrían conversaciones indirectas sobre la cuestión de un alto el fuego permanente.

Estados Unidos y la comunidad internacional han instado a Hamás a aceptar el acuerdo, que también ha sido respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Seguimos esforzándonos intensamente con nuestros socios en Egipto, nuestros socios en Qatar, para ver la forma en que podemos cerrar la brecha” entre la posición de Israel’ y la de Hamás, dijo Patel.

Para avanzar en la cuestión, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken habló el martes con el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Discutieron “los esfuerzos diplomáticos en curso para alcanzar un alto el fuego en Gaza que prevea la liberación de los rehenes” así como los pasos necesarios para mejorar el acceso humanitario, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller.

Discutieron las formas de “establecer la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción para construir una paz duradera y la seguridad tanto para israelíes como para palestinos” en las secuelas de la guerra de Gaza,” dijo.

Los dos hombres también hablaron de la importancia de rebajar “las tensiones entre Israel y Hezbolá”, dijo Miller.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se pronunció el martes sobre la cuestión de un alto el fuego en Gaza sin la destrucción completa de Hamás.

Dio una rueda de prensa en Sderot, que ha soportado más de dos décadas de ataques con cohetes por parte de los palestinos de Gaza. También fue una de las comunidades invadidas por Hamás y otros terroristas el 7 de octubre.

“No es el momento de parar,” dijo Smotrich. “No es el momento de levantar el pie del acelerador. [Es] la [idea] más al revés. Es hora de traer más fuerzas y aumentar la presión militar.

Hay cada vez más señales de que Hamás está en el punto de ruptura, dijo.

“No me sorprendería que de repente, tras meses de negativa, ”el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, “respondiera positivamente a la oferta que ha recibido para un acuerdo porque tiene pánico y entiende que estamos cerca de la victoria,” dijo Smotrich.