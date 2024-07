Netanyahu se opone a los informes de la presión de las FDI para poner fin a la guerra

(JTA) — Después de los informes de que los líderes militares israelíes están presionando por un alto el fuego que deje a Hamás en el poder, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu prometió continuar la lucha hasta que el grupo terrorista sea eliminado.

"Fuentes anónimas informaron a The New York Times que Israel estaría dispuesto a poner fin a la guerra antes de que se logren todos sus objetivos", dijo Netanyahu el martes. "Esto no sucederá. La guerra terminará una vez que Israel logre todos sus objetivos, incluida la destrucción de Hamás y la liberación de todos nuestros rehenes".

Un artículo del martes en The New York Times informó que los funcionarios militares israelíes consideran que un alto el fuego con Hamás, incluso antes de ser completamente derrotado, es el mejor medio para devolver a unos 120 rehenes aún retenidos por el grupo terrorista desde su mortal invasión a Israel del 7 de octubre. Un alto el fuego, según el artículo en nombre de los altos mandos militares, también permitiría a la milicia reorientar sus capacidades hacia el norte, donde los intercambios mortales con Hezbolá en la frontera con Líbano amenazan con convertirse en una guerra a gran escala.

Otra preocupación es el agotamiento de las tropas sobrecargadas en Gaza y la disminución de municiones, informó el Times.

La declaración de Netanyahu fue extraordinaria al reprender implícitamente al liderazgo militar del país. Sugirió que los líderes eran culpables de "derrotismo".

"El Gobierno ordenó a las FDI lograr estos objetivos de guerra y las FDI tienen todos los medios para lograrlos", dijo Netanyahu. "No nos rendiremos a los vientos del derrotismo, ni en The New York Times ni en ningún otro lugar. Estamos inspirados por el espíritu de la victoria".

Tiempos difíciles para las relaciones PM-FDI

No es la primera vez que Netanyahu y el ejército han chocado en las últimas semanas sobre la dirección de la guerra. El contraalmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército, dijo el mes pasado que quienes creen que Hamas puede ser totalmente derrotado están "lanzando arena en los ojos" del público, lo que mereció una respuesta de Netanyahu que afirmó que la destrucción de Hamas sigue siendo un objetivo de la guerra.

Y el Times ha estado informando sobre el descontento del ejército israelí con Netanyahu desde al menos enero, cuando citó a funcionarios anónimos que decían que el primer ministro carecía de una estrategia clara que daría forma a la lucha.

El ejército parecía retroceder, o al menos buscaba tranquilizar a Netanyahu de que seguía alineado con sus estrategias. El teniente general Herzi Halevi, jefe de estado mayor, dijo que la destrucción de Hamas sigue siendo el objetivo del ejército, después de hablar con tropas que habían logrado disminuir la capacidad del grupo terrorista en Rafah, una ciudad en la frontera entre Gaza y Egipto.

"El esfuerzo actual, y la razón por la que estamos trabajando aquí semana tras semana, se centra ahora en la destrucción de la infraestructura terrorista y la destrucción de la infraestructura subterránea, lo cual lleva tiempo", dijo.

A pesar de que el ejército tiene éxito en sofocar a Hamas en un área, la lucha ha vuelto a intensificarse en otro lugar donde las fuerzas israelíes habían dicho anteriormente que estaban aplastando al grupo terrorista. El lunes, una vez más, el ejército pidió a los civiles que evacuaran mientras reportaba un intenso intercambio de disparos con Hamas en Khan Younis, una ciudad que se creía previamente en gran parte liberada de los combatientes del grupo.