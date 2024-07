La ex rehén Tami Metzger insinúa a Netanyahu en una entrevista: 'Podría dispararle en la frente'

En una entrevista en el Canal 12, la ex rehén Tami Metzger dijo a Ofira Asayag y Haim Levinson: "Cuando salí de allí [cautiverio], dije que lo primero que podría hacer es pegarle un tiro en la frente", dijo Metzger, aludiendo al primer ministro Netanyahu. "No me avergüenza decirlo", añadió.

Después de que Asayag la presionara y le preguntara: "¿A quién dispararías en la frente?". Metzger respondió con una mirada sugerente: "¿A quién?". Levinson se distanció de la declaración de Metzger y dijo: "No estamos de acuerdo con tal declaración."

No es la primera vez que Metzger critica al primer ministro Benjamin Netanyahu.

En una entrevista con Galei Zahal, dijo: "El primer ministro no nos oye y no nos ve. Si tuviera corazón y alma, tal vez nos escucharía. Trae de vuelta a mi marido y a todos"

En una entrevista a AFP tras la operación de rescate de Noa Argamani (25), Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40), Metzger dijo: "Si el gobierno hubiera parado la guerra", su marido Yoram seguiría vivo. Yoram Metzger (crédito: Hostages and Missing Families Forum)

Tami Metzger, de 78 años, fue llevada como rehén a Gaza con su marido Yoram Metzger, de 80 años. Su nuera ha sido una figura destacada del movimiento antigubernamental, que sigue pidiendo un acuerdo inmediato con Hamás para liberar al resto de rehenes retenidos en Gaza. Yoram Metzger murió en cautiverio, según anunciaron las FDI el 3 de junio.

Netanyahu no visitó a Metzger cuando fue liberada

Aunque Metzger también celebró el rescate de los cuatro rehenes, también expresó su resentimiento hacia el primer ministro que “corrió rápidamente a felicitarles [a los rehenes rescatados],” sin embargo “cuando fuimos liberados” ninguno de los ministros vino,” y nadie habló con ella, dijo a AFP. Metzger fue liberada a finales de noviembre durante una tregua tras cincuenta días de cautiverio.

El día en que Metzger fue tomada como rehén, "un gazatí abrió (el cuarto de baño) y tiró de mí. Me pidió dinero, pero no tenía... me agarró por los brazos y me sacó fuera", recordó.

Dos hombres la llevaron en moto antes de meterla en la parte trasera de una camioneta. Con la cara ensangrentada, la empujaron a un túnel y la obligaron a caminar varios kilómetros, relató a AFP. Vivió bajo tierra durante todo su cautiverio. con unos 10 rehenes más, incluido su marido.

Tras su liberación, Hamás difundió en diciembre un vídeo de su marido junto a otros dos rehenes.

"Cuando vi el vídeo... poco a poco comprendí que se había acabado", dijo Metzger, refiriéndose al estado de agotamiento físico en que vio a los tres hombres. Cuando fue liberada, Hamás no le permitió abrazar a su marido.