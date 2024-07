Hamas cerca de ser destruido como un sistema, dice ex asesor de seguridad nacional

Se notó un optimismo cauteloso con respecto a la respuesta de Hamas a la propuesta de acuerdo de rehenes, con un oficial de seguridad declarando que es la mejor oferta hasta el momento. El ex asesor de seguridad nacional Yaakov Amidror abordó la situación recientemente en el programa de Nissim Mishal y Tal Shalev en la radio 103FM.

Al principio de la entrevista, Amidror declaró: "Cuando hablamos de poner fin a la primera etapa, no significa que todos los terroristas de Hamas hayan sido destruidos. Sin embargo, estamos muy cerca de destruir los sistemas de Hamas. Todavía habrá entre 20,000 y 30,000 terroristas con armas, ocasionalmente disparando un cohete restante desde algún lugar, pero no están viviendo en un sistema organizado. Fuimos al Hospital Shifa dos meses después de salir del norte de Gaza.

"La primera vez, nos tomó dos meses llegar allí con dos divisiones y media, la segunda vez con dos batallones", continuó. "Poner fin a la primera etapa significa pasar a la siguiente etapa, donde ocasionalmente regresaremos a Gaza, y las FDI no necesitarán luchar bajo tierra sino que regresarán a objetivos muy claros".

Los dos principales objetivos de Israel para el resultado de la guerra

"El acuerdo de rehenes no está relacionado con esto. Hamas lo aceptará o no dependiendo de cómo evalúe su situación. Hamas debe concluir que un alto el fuego es beneficioso. Parece que ahora han llegado a un punto donde un alto el fuego es mejor para ellos. Por lo tanto, no sabemos si esta respuesta es genuina, si están bajo más presión y listos para aceptar lo que no estaban dispuestos a aceptar hace un mes, o si todo esto es simplemente un intento de desestabilizar aún más la sociedad israelí." Manifestantes y familiares de rehenes sostienen carteles de rehenes retenidos en Gaza pidiendo su liberación en la plaza Yakka, frente al edificio de la Knesset en Jerusalén, el 26 de junio de 2024. (credit: IRIT SKULNIK)

"No creo que debamos estar de acuerdo en poner fin a la lucha completamente," continuó Amidror. "Podemos estar de acuerdo en un largo alto el fuego, el tiempo que sea necesario para liberar a los rehenes - dos o tres meses. Deberíamos estar de acuerdo en un largo alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes y luego volver a luchar en una posición completamente diferente. Necesitaremos luchar de manera diferente. El Estado de Israel ha decidido que está trabajando en dos objetivos paralelos: eliminar la capacidad militar de Hamas, en lo cual hemos avanzado mucho, y liberar simultáneamente a los rehenes."

Amidror concluyó: "Si, desafortunadamente, una misión fue menos exitosa y liberamos solo algunos rehenes, debemos continuar la presión militar para asegurar que al menos uno de los objetivos se logre. Sinwar decide actualmente si liberarlos o no, con todo el respeto debido a las protestas en todo Israel. Una vez que haya una posibilidad de liberar a los rehenes, debemos detener la misión de eliminar la fuerza militar de Hamas."

"La declaración de Hezbollah sobre un alto el fuego en el Sur es un acto de engaño," agregó Amidror. "Afirman que si se reanuda el combate en Gaza, seguirán disparando. Tal arreglo con el Norte es temporal."

Editado por Michal Kadoch para la radio 103FM.