'Un acuerdo es rendirse ante Hamas': Padre del rehén dice que la anexión presionaría a Sinwar

Tzvika Mor, padre de Eitan Mor, quien ha estado detenido por Hamas durante 280 días, compartió sus sentimientos sobre el progreso reciente en las negociaciones para un acuerdo con Hamas en una conversación con Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM.

"El optimismo por el acuerdo depende de a quién le preguntes. Si Hamas está optimista, entiendo que Hamas obtendrá todo lo que quieren de él," comenzó Mor. "Un acuerdo en el que no obtenemos a todos los rehenes de una vez pone en peligro a la gran mayoría de los rehenes. Ese tipo de acuerdo nos costaría nuestros logros en la guerra hasta ahora. Veamos a los ojos de todas las familias afligidas que perdieron a sus seres queridos en la batalla para evitar otro 7 de octubre. Un acuerdo así no promete nada."

"Hace cuatro meses, recibimos el último signo de vida de Eitan. No puedo entrar en detalles. Dado que estamos tratando con un psicópata, quizás peor, y sé que mi hijo está en el fondo de la cadena y no será liberado, ciertamente no al principio. No puedo estar de acuerdo con un acuerdo así. Un acuerdo así enterrará a mi hijo en Gaza."

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, un grupo de personas camina junto a fotografías de israelíes retenidos como rehenes por terroristas de Hamás en Gaza. 25 de junio de 2024. (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

Israel continúa cediendo ante Hamas

En relación con un trato al que estaría dispuesto a acceder, Mor dijo: "Lo digo a regañadientes porque un trato es un eufemismo para rendirse ante una organización terrorista. Una vez más, el Estado de Israel está cediendo ante una organización terrorista, una vez más no se mantiene firme en sus líneas rojas. Si supiera que todos los rehenes regresarían de inmediato y mantendríamos el control del Corredor de Filadelfia y Netzarim, que son los principales logros de la guerra, podría considerar en cierta medida ese trato. Pero eso no sucederá. ¿Cómo podemos hablar de un trato cuando no conocemos la condición de nuestros rehenes? Exijo que el Estado de Israel, como potencia regional, encuentre el precio que incluso Sinwar no esté dispuesto a pagar".

"Si Sinwar supiera que por cada día que retrase la devolución de los rehenes, tomamos un kilómetro de Gaza y lo anexamos al estado, eso podría influir en él. Todos sabemos que perder tierra es lo que les importa, pero nadie se atreve a hablar de ello. Si el Estado de Israel declara claramente la presión sobre Sinwar, supongo que las naciones del mundo nos respetarán y veremos que los rehenes regresan antes".