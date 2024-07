La familia del rehén Nimrod Cohen celebra su 20 cumpleaños mientras permanece cautivo de Hamas

Cientos se reunieron en Rehovot el lunes por la mañana para celebrar el cumpleaños número 20 de Nimrod Cohen, un residente de la ciudad que ha estado en manos de Hamas en Gaza por más de nueve meses.

Residentes, acompañados por empleados de las empresas donde trabajan los padres de Cohen, trabajadores municipales y simpatizantes, marcharon por la ciudad liderados por la familia de Cohen y llevando globos azules.

La familia de Cohen y el Foro de Familias de Rehenes planearon actividades adicionales para celebrar el cumpleaños: un grupo de voluntarios de Rehovot preparará comida para el batallón en el que Cohen sirvió, movimientos juveniles limpiarán la playa en su honor y se establecerá una ruta especial de ciclismo de 20 km en su honor.

Cohen había estado en servicio en las FDI por menos de un año cuando fue tomado como rehén. Su hermano lo describió como un joven de 19 años normal. Nimrod Cohen. (credit: Courtesy)

Hermano lo describe como tímido, un joven de 19 años normal

"Nimrod es un chico muy tímido, y es un hombre muy sencillo. Antes del 7 de octubre, sus principales preocupaciones eran jugar Fortnite con sus amigos, transmitirlo en Discord y asistir a fiestas. Era como cualquier otro chico de 19 años normal", dijo.

"Cuando estábamos en la escuela secundaria, nos gustaba viajar mucho e ir de excursión en Israel. Mi hermano, mi hermana y yo estábamos en un movimiento juvenil especial, y también éramos líderes juveniles, así que Nimrod tuvo la oportunidad de guiar a niños por el bosque de Israel".

"Estaba de servicio en su tanque cuando fue capturado, así que las FDI también encontraron su cubo de Rubik allí, que nos devolvieron. Realmente le gustan los rompecabezas. Se puede ver que el cubo se quemó un poco ya que su tanque estaba ardiendo".

Se planeó un día nacional de interrupción para exigir un acuerdo que traiga a los rehenes a casa en los campus de todo el país el martes, dijeron los organizadores de la protesta. "No nos iremos de vacaciones hasta que los rehenes sean liberados", dijeron los organizadores estudiantiles. "No puede ser que el semestre esté casi terminando y los rehenes no estén en casa".

NATHAN KLABIN / THE MEDIA LINE contribuyó a este informe.