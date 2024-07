Ministro británico Lammy pide alto el fuego en Gaza, acuerdo de rehenes, y solución de dos Estados

El recién instalado Ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, pidió un alto el fuego inmediato y un acuerdo de rehenes junto con "un camino hacia una solución de dos estados" durante las reuniones que mantuvo el domingo con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y luego con el Primer Ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa.

"Nuestro mensaje es claro", dijo en una publicación en X en la que incluyó una fotografía de él mismo estrechando la mano de Netanyahu y luego estrechando la mano de Mustafa en Ramallah.

