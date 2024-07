Hamas dice que las negociaciones del acuerdo de alto al fuego y rehenes continuarán

Las negociaciones para un acuerdo de rehenes y alto al fuego no se han detenido, dijo el alto funcionario de Hamas, Izzat El-Reshiq, el domingo, desmintiendo informes iniciales de que el intento de Israel de asesinar al líder militar del grupo, Mohammed Deif, en Gaza, había frustrado las negociaciones.

El-Reshiq acusó a Israel de intentar sabotear los esfuerzos de los países mediadores Egipto y Qatar, así como de los Estados Unidos, para alcanzar un acuerdo al intensificar sus ataques en el enclave costero.

El ataque del sábado en la zona de Khan Yunis en Gaza, en el que al menos 90 palestinos murieron según las autoridades sanitarias locales, ha puesto en duda las conversaciones de alto al fuego.

Había habido señales cada vez más esperanzadoras en los últimos días de que se podría llegar a un acuerdo para detener los enfrentamientos y asegurar la liberación de los 120 rehenes restantes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre.

Las conversaciones se detienen tras el ataque a Deif

Dos fuentes de seguridad egipcias en las conversaciones de alto el fuego en Doha y El Cairo dijeron el sábado que las negociaciones se habían detenido después de tres días de intensas discusiones.

También el sábado, un alto funcionario de Hamás negó que Deif hubiera sido asesinado y el grupo dijo que las afirmaciones israelíes tenían como objetivo justificar el ataque.

El domingo, las fuerzas israelíes continuaron avanzando con bombardeos aéreos y terrestres en varias zonas de la Franja de Gaza, hogar de 2.3 millones de personas, la mayoría de las cuales han sido desplazadas por la guerra.

El asesinato ocurrió después de que Estados Unidos intensificara sus esfuerzos diplomáticos para cerrar un acuerdo de tres fases que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el 31 de mayo.

El director de la CIA, William Burns, mantuvo conversaciones en El Cairo y Doha y el Coordinador de la Casa Blanca para Oriente Medio y África del Norte, Brett McGurk, visitó Israel la semana pasada. El jefe del Mossad, David Barnea, estuvo en Doha y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, estuvo en El Cairo.

Es posible que Barnea también regrese a la capital de Qatar esta semana, pero no se ha establecido una fecha específica para su visita.

Netanyahu le dijo a los periodistas el sábado por la noche que Hamas ha intentado introducir 29 cambios en el marco de Biden, enfatizando que "no me moveré ni un milímetro del esquema que el presidente de Estados Unidos Biden ha acogido. No añadiré condiciones y no quitaré condiciones.

"Pero deben saber que tampoco permitiré que Hamas se mueva ni un milímetro de ella. Hamas ha intentado agregar 29 cambios al esquema. Les dije tanto al equipo negociador como a los estadounidenses: Ni siquiera un cambio", dijo Netanyahu.

Insistió en sus líneas rojas para un acuerdo, que ha afirmado se encuentra dentro del marco de Biden, incluyendo una negativa a retirarse de la zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza conocida como el Corredor de Filadelfia. También ha insistido en que los terroristas no pueden regresar a la parte norte del enclave.

Inicialmente, Hamas exigió que Israel prometiera retirar a las FDI de toda Gaza y aceptar un alto el fuego permanente antes de que el acuerdo comenzara, pero desde entonces ha retirado esa demanda. El grupo ha intentado reafirmar ese tema en otras partes del acuerdo.

Netanyahu ha insistido en que Hamas no debe poder mantener el control militar y de gobernanza de Gaza y que Israel debe poder reanudar la lucha una vez que el acuerdo haya terminado para asegurar la victoria sobre Hamas.

Estados Unidos ha esperado que la pausa en la guerra, que entró en vigor durante la primera fase del acuerdo, pueda transformarse en un alto el fuego permanente.