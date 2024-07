Presentador de la BBC defiende los cohetes de Hezbolá por apoyar a los palestinos

La presentadora de la BBC Martine Croxall afirmó el jueves que los ataques con cohetes de Hezbolá respondían a la "preocupación" de la organización terrorista por los palestinos, en una entrevista con el ex redactor jefe del Jerusalem Post, Yaakov Katz.

El tema principal de la entrevista fue el constante bombardeo de misiles de Hezbolá en el norte del país, aunque también se trataron temas relacionados, como el de los rehenes de Gaza. Katz fue preguntado en primer lugar por una reciente acusación de Human Rights Watch, según la cual Israel está utilizando fósforo blanco en el sur de Líbano.

Katz hizo hincapié en que la cuestión más importante es la agresión de Hezbolá a Israel. Cuestionó por qué Hezbolá, una organización terrorista respaldada por Irán, lanza miles de cohetes contra Israel, un país con el que no tiene ninguna disputa territorial, llamando la atención sobre un reciente ataque en el que Hezbolá lanzó un cohete que mató a una joven pareja en los Altos del Golán, dejando huérfanos a sus tres hijos.

Katz reiteró que la cuestión principal es la intención de Hezbolá de destruir Israel y matar a israelíes y judíos, y explicó que las actuales acciones militares de Israel pretenden degradar y eliminar a Hamás tras los sucesos de la masacre del 7 de octubre.

Como parte de una refutación, uno de los presentadores de la BBC afirmó que "Hezbolá está atacando Israel porque está preocupada por la muerte de civiles palestinos" BBC presenter Martine Croxall said Hezbollah are firing missiles at Israel because they are ''concerned'' for Palestinian civilians, in an interview with former ''Jerusalem Post'' Editor-in-Chief, Yaakov Katz, July 18, 2024. (credit: SCREENSHOT/X)

Katz respondió a la afirmación diciendo: "¿Así que atacar a israelíes con cohetes es la forma de mostrar preocupación? Eso es ridículo".

La BBC considera razonable que un grupo terrorista lance cohetes contra Israel día tras día durante 9 meses. Yaakov Katz les pone en su sitio @BBCWorld: Hezbolá actúa porque les preocupan los civiles palestinos@yaakovkatz: Así que atacar a israelíes con... pic.twitter.com/Yyfr2g3Pmk - Aviva Klompas (@AvivaKlompas) 17 de julio de 2024

Explotar la vulnerabilidad de Israel

"Hezbolá vio a Israel en un estado de debilidad, y quería una parte de la acción", añadió Katz.

Hacia el final de la entrevista, Katz también expresó su preocupación sobre cómo cualquier conflicto más amplio en la región probablemente implicaría a Irán, haciendo referencia a un importante ataque a mediados de abril en el que Hezbolá lanzó 350 cohetes, misiles y aviones no tripulados hacia Israel.