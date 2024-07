Familias de rehenes lanzan campaña de financiamiento para seguir a Netanyahu a EE. UU.

Los familiares de los rehenes anunciaron el martes el lanzamiento de una campaña de financiamiento para permitirles volar a EE. UU. al mismo tiempo que el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Ayala Metzger, nuera del rehén Yoram Metzger, dijo en un video: "Representantes del Grupo Begin van a ir a EE. UU. este próximo sábado. No permitiremos que Netanyahu establezca su narrativa falsa en los medios internacionales.

Debemos hacer que nuestra voz se escuche, ser contraparte allí en su contra, y recordarle que hay una necesidad de firmar un acuerdo, detener la guerra y traer a los rehenes de vuelta a casa". En un video adicional, Yehuda Cohen, padre del rehén Nimrod Cohen, declaró: "Nosotros, en el grupo Begin, queremos ir en una delegación a EE. UU. para pedir un acuerdo ahora, pedirle a Netanyahu que firme un acuerdo ahora".

Danny Elgarat, cuyo hermano Itzhak está en cautiverio en Gaza, dijo en un video separado: "Nos estamos preparando para la visita del primer ministro a EE. UU. y necesitamos urgentemente sus donaciones para poder llevar a cabo esta visita. Pedimos que cada persona done lo que pueda para que nuestra voz decisiva y contundente llegue al Congreso, y podamos implementar el acuerdo y finalmente traer de vuelta a los rehenes a casa".

Protestas se llevarán a cabo en todo el país

El PRIMER MINISTRO Benjamin Netanyahu se dirigirá a una sesión conjunta especial del Congreso en su visita a Washington, como hizo la última vez que estuvo en la capital estadounidense. (credit: JONATHAN ERNST/REUTERS)

El llamado en contra del viaje de Netanyahu al Congreso se produce en medio de nuevas manifestaciones que exigen la liberación de los rehenes. La semana pasada, las madres de los rehenes pidieron al Knesset que cancelara su receso planificado mientras los rehenes aún estén detenidos en Gaza, organizado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

La Protesta de Mujeres por la Devolución de los Rehenes dijo en ese momento: "Mientras que 120 miembros del Knesset se irán de vacaciones en una semana, hay 120 rehenes en cautiverio de Hamás que han estado anhelando ser liberados durante más de nueve meses. Hay un trato sobre la mesa, y exigimos al gobierno y a su líder que no torpedeen la oportunidad de traerlos de vuelta a casa". "Este no es su momento de descansar y ciertamente no de irse de vacaciones. Es su momento de hacer todo lo posible para asegurarse de que 120 rehenes sean liberados en el trato, ahora", añadió la declaración.

Eve Young contribuyó a este informe.