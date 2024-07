"Post" obtiene el texto íntegro del libro de las familias de los rehenes

Las familias de los rehenes que han estado en cautiverio desde la masacre del 7 de octubre viajarán a Washington el domingo para protestar contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y en apoyo de un acuerdo de rehenes. Entre otras acciones, distribuirán a los congresistas estadounidenses un libro que crearon llamado Legado Oscuro: El Abandono de los Rehenes del 7 de Octubre, cuyo texto ha sido obtenido en su totalidad por The Jerusalem Post.

El libro critica lo que argumenta es la mala gestión de Netanyahu en las negociaciones de rehenes y la necesidad de asegurar un acuerdo de rehenes inmediato. Incluye ensayos cortos de rehenes liberados y familiares de rehenes que aún están en cautiverio, así como de decenas de figuras clave en la sociedad israelí, incluidos ex altos funcionarios de inteligencia y seguridad, médicos y profesionales médicos, académicos, periodistas y artistas.

Entre estos colaboradores se encuentran el ex director del Mossad Tamir Pardo, el ex jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Yuval Diskin y el ex ministro de Defensa Moshe “Bogie” Ya’alon.

Los ensayos son extremadamente críticos con el primer ministro. El primero, por ejemplo, es de Carmit Palty Katzir. Ella es la hermana de Elad Katzir, quien fue asesinado en cautiverio, la hija de Hanna Katzir, quien fue liberada después de 49 días en cautiverio, y la hija de Rami Katzir, quien fue asesinado en su hogar en el Kibbutz Nir Oz. Su ensayo está escrito en forma de carta personal dirigida a Netanyahu.

“No tengo ilusiones de que leerás esta carta, ya que la correspondencia de los ciudadanos rara vez es tu género preferido, a menos que, por supuesto, sea una nota de agradecimiento acompañada de una oportunidad fotográfica para tu equipo de relaciones públicas. Quizás creas que debería estar expresando mi gratitud. Después de todo, yo, la privilegiada, he tenido a dos familiares devueltos: una madre, apenas viva, desde Gaza, y un hermano en un ataúd. Mi padre fue brutalmente asesinado en su refugio en Nir Oz durante ese terrible evento, al que evitas religiosamente que se le asocie tu nombre”, escribió.

"Al principio, pensé que tal vez nuestras prioridades diferían," expresó Palty Katzir al concluir su ensayo.

"Desde el primer día, grité, insistiendo en que rescatar a los rehenes debía ser lo primero. Pero ahora entiendo que la realidad es mucho más terrible. A ti no te importan los rehenes. No hay prioridades y no hay códigos éticos. Para ti, solo queda un valor sagrado: mantener tu posición como Sr. Primer Ministro," escribió.

"Por lo tanto, te niegas a terminar la guerra. Por lo tanto, frustras cada acuerdo para liberar a los rehenes, una y otra vez. Quiero que sepas que el público israelí ve esto. Así es como la historia te recordará: como el único primer ministro que sacrificó a sabiendas a sus ciudadanos. No eres digno de nosotros. No fuiste digno de la confianza de mi hermano, un hermano que vivió según sus principios, que amaba y trabajaba la tierra de este país."

Otros ensayos notables en el libro

Otro ensayo notable fue el de Nili Margalit, una enfermera que fue secuestrada a Gaza desde su hogar en Nir Oz y liberada después de 55 días de cautiverio, cuyo padre, Eliyahu "Churchill" Margalit, fue asesinado en el kibutz y su cuerpo fue llevado a Gaza.

"Actualmente es verano en Israel y las temperaturas son extremadamente altas. Piensa en cómo, caminando por la calle en julio y agosto, la gente se dice mutuamente: ¡Hace un calor infernal aquí! o: ¡Oh, ¿cómo es posible soportar la vida en este calor? Ahora imagina a los rehenes en los túneles. Por muy caliente que esté para ti, para ellos es un millón de veces más caliente", escribió Margalit.

"Lo sé porque he estado allí. Es un calor sofocante. Húmedo. Asqueroso. El aire es viciado. Es difícil respirar", continuó.

"Quiero contarte sobre la sed en los túneles. No hay agua fría allí, ni siquiera agua limpia. Solo recibes unos sorbos al día de agua salada", escribió.

"En total, 55 días. Recuerdo negarme a creer que un gobierno pudiera abandonar a sus ciudadanos de esta manera. Sí, no voté por el bloque de derecha, pero aún así, ¿cómo es posible que esté varada en Gaza? Olvídate de mí, pero ¿los ancianos? ¿Los enfermos? ¿Los niños? ¿Cómo los dejas atrás?" escribió Margalit.

Otros colaboradores del libro incluyen a Tami Arad, el activista por la paz Gershon Baskin, el activista por la paz Shimshon Liebman, el General de Brigada (retirado) Amal Asad, la historiadora Prof. Anita Shapira, la autora Zeruya Shalev, el autor Ilan Megged, el dramaturgo Yehoshua Sobol, el autor Haim Be'er, la comediante Orna Banai, el satírico Ephraim Sidon, el dramaturgo Beni Barbash, el Prof. Uzi Beller, el Prof. Asa Kasher y muchos otros personajes destacados.

Algunas de las figuras, incluidas Megged y Beller, eran amigos personales de Netanyahu en el pasado, y otros trabajaron para él o junto a él durante sus carreras. El denominador común era la afirmación de que el primer ministro estaba poniendo su supervivencia política por delante de su cuidado por los rehenes.

El libro, que fue publicado en inglés y hebreo, fue financiado colectivamente y publicado por el Foro por la Vida: Salvando a los Rehenes Israelíes, un grupo de más de 40 familias de rehenes que recaudaron cerca de $260,000 como parte de su lucha continua para presionar a Netanyahu a hacer lo que sea necesario para traer a casa a los rehenes restantes.