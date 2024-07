"Esposo dedicado y autodidacta": Las FDI anuncian la muerte del rehén Yagev Buchshtab

Las FDI anunciaron el lunes la muerte de Yagev Buchshtab, de 35 años, en cautiverio de Hamás.

Buchshtab fue llevado de Nirim, un kibbutz en las comunidades fronterizas de Gaza, junto con su esposa Rimon Kirsht Buchshtab. Ella fue liberada en el intercambio de rehenes de noviembre, mientras que él quedó atrás en cautiverio. Tanto Buchstab como su esposa trabajaban en medicina alternativa.

'Un esposo dedicado y mejor amigo'

Buchshtab era un "esposo dedicado, amante de los perros y mejor amigo", dijo el Foro de Familias de Rehenes. Yagev y Rimon construyeron su hogar en el kibutz "con amor, llenándolo de flores, plantas y música. Era un lugar lleno de energía positiva y buenos recuerdos", añadieron.

Era el hijo mayor y hermano mayor de dos hermanos. Fue descrito como una persona tranquila y humilde, y un verdadero autodidacta, que tenía una amplia gama de pasiones, incluyendo música, filosofía, poesía, política y más.

Alexander Dancyg y Yagev Buchshtav. (credit: Hostages and Missing Families Forum, iparno from Getty Images via Canva)

Aprendió a tocar la guitarra y fue parte de una banda en la escuela secundaria antes de enseñarse a tocar la flauta, el órgano, el clarinete y más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yagev Buchshtav (@yagevbuchshtav)

Buchshtab y su hermano construyeron guitarras eléctricas y otros instrumentos. También estudió acústica y dirigió un estudio de grabación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yagev Buchshtav (@yagevbuchshtav)

Hamás había anunciado la muerte de Buchshtab en cautiverio en marzo , diciendo que murió por falta de medicina y comida, pero las FDI no aceptaron inicialmente este anuncio debido a la historia de Hamás de participar en la guerra psicológica.

La hermana de Buchshtab, Nofar, habló en el comité de la Knesset la semana pasada, antes del anuncio de la muerte de Buchshtab, diciendo que cada vez era más difícil mantener la esperanza de que su hermano estaba bien y pidiendo un acuerdo que lo trajera de vuelta a casa.

"La esperanza y el optimismo que eran tan fuertes al principio se están desvaneciendo un poco para mí", dijo.

También mencionó la muerte de rehenes que habían estado detenidos con su hermano, diciendo: "Es toda nuestra tragedia. Es nuestra tragedia como país que no logramos traerlos de vuelta a tiempo. Que no pudimos traerlos a casa".

En mayo, el editor senior del Jerusalem Post, David Brinn, lanzó una canción que escribió sobre Rimon y su liberación de la cautividad de Hamás en noviembre, en una de las liberaciones de rehenes de alto el fuego negociadas que tuvieron lugar.

Rimon proyectó una imagen heroica cuando bajó del furgón de la Cruz Roja que la llevaba, desafió a su captor encapuchado de Hamás y luego caminó hacia la libertad.

Rimon Buchshtab causó sensación cuando, en imágenes de su liberación de la cautividad, se la vio desafiando a sus captores y guiando a otro rehén que fue liberado con ella hacia el vehículo de la Cruz Roja.

Inicialmente se negó a dejar atrás a su esposo y acordó ser liberada solo cuando sus captores de Hamás le dijeron que podía ir con ellos o ser arrastrada por ellos, informó N12 en noviembre.