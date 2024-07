Washington Post enfrenta críticas por tuit controvertido sobre los padres de un rehén

Organizaciones y personalidades judías arremetieron contra el Washington Post el viernes por un post en X, y el artículo que lo acompañaba, sobre los padres del rehén Omer Neutra.

En un post en las redes sociales en el que se compartía un artículo sobre los padres de Neutra, el Washington Post escribió "Omer Neutra lleva desaparecido desde el ataque del 7 de octubre contra Israel. Cuando sus padres hablan públicamente, no se refieren al ataque de Israel contra Gaza, que ha causado la muerte de más de 38.000 palestinos, según las autoridades locales. Los expertos han advertido de una hambruna inminente".

The Washington Post borró posteriormente el post, compartiendo "Un post anterior que hacía referencia a la historia de abajo era inaceptable y no cumplía con nuestras normas editoriales, y The Post lo ha eliminado. El reportero de la historia no participó en la elaboración del tweet. Hemos tomado las medidas oportunas en relación con este incidente. https://wapo.st/3zZ6Lwz"

Un post anterior que hacía referencia a la siguiente historia era inaceptable y no cumplía nuestras normas editoriales, por lo que The Post lo ha eliminado. El reportero de la historia no participó en la elaboración del tweet. Hemos tomado las medidas oportunas en relación con este incidente.... - The Washington Post (@washingtonpost) 19 de julio de 2024

El sitio volvió a publicar sobre el artículo, esta vez escribiendo "Omer Neutra, un rehén estadounidense en la guerra entre Israel y Hamás, lleva desaparecido desde el ataque del 7 de octubre contra Israel. Sus padres no han cejado en su empeño por conseguir su liberación, hablando con cualquiera que pueda apoyar su causa". Parents of New York born hostage Omer Neutra fear threat of Iranian attack will draw focus away from hostages (13/4/2024) (credit: families hillary clinton, families white house, Orna Daniel Neutra DC rally, RONEN AND ORNA NEUTRA, WHITE HOUSE/POLLY IRUNGU)

Y añadían: "Hemos borrado un tuit anterior sobre esta historia que describía erróneamente los esfuerzos de los padres de Neutra".

Omer Neutra, rehén estadounidense en la guerra entre Israel y Hamás, lleva desaparecido desde el ataque del 7 de octubre contra Israel. Sus padres han montado un esfuerzo implacable para conseguir su liberación, hablando con cualquiera que pueda apoyar su causa. https://t.co/QC1y8OmogZ - The Washington Post (@washingtonpost) July 19, 2024

El director ejecutivo de ADL, Jonathan Greenblatt, compartiendo una captura de pantalla del post, escribió "¿Me estás tomando el pelo, @washingtonpost? Puede que hayas borrado el post, pero la desconsiderada caracterización de los padres de Omer Neutra -que han pasado los últimos 287 días sin saber el destino de su hijo después de que fuera secuestrado por terroristas el 7 de octubre- permanece en tu artículo.

"¿En qué mundo alguien encontró aceptable publicarlo en primer lugar?"

Y para colmo de males, el artículo cita a "funcionarios locales", es decir, al Ministerio de Sanidad de Gaza, que está dirigido por Hamás, la organización terrorista que lanzó la bárbara masacre del 7 de octubre que condujo a la guerra actual."

¿Me tomas el pelo, @washingtonpost? Puede que hayas borrado el post, pero la desconsiderada caracterización de los padres de Omer Neutra -que han pasado los últimos 287 días sin saber el destino de su hijo tras ser secuestrado por terroristas el 7 de octubre- permanece en tu artículo.En qué... pic.twitter.com/hHY4FrHrVI - Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) 19 de julio de 2024

El Comité Judío Americano también comentó el post de X, afirmando que "Los padres del rehén israelí-estadounidense Omer Neutra tienen un objetivo: TRATAR DE LIBERAR A SU HIJO del cautiverio de Hamás. Eso es todo lo que tienen que decir. ¿Cómo ha podido publicarse este tuit?Vergüenza debería darle a @WashingtonPost poner en duda la moralidad de los Neutra".

Los padres del rehén israelí-estadounidense Omer Neutra tienen un objetivo: INTENTAR LIBERAR A SU HIJO del cautiverio de Hamás.Eso es todo lo que necesitan decir.¿Cómo ha podido publicarse este tuit? Vergüenza debería darle al @WashingtonPost poner en duda la moralidad de los Neutra. pic.twitter.com/ogx95SfV0C - American Jewish Committee (@AJCGlobal) July 19, 2024

La embajada de Israel en Estados Unidos también se mostró en desacuerdo con la publicación, compartiendo en X "Incluso después de actualizar su ofensivamente engañoso tweet, @washingtonpost insistió en decir que el rehén estadounidense de 22 años, Omer Neutra, ha estado "DESAPARECIDO" desde el 7 de octubre. Esto no es un juego del escondite. Omer fue secuestrado en GAZA por TERRORISTAS DE HAMAS y ha estado cautivo en condiciones inimaginables durante más de 9 meses."

Incluso después de actualizar su ofensivamente engañoso tweet, @washingtonpost insistió en decir que el rehén estadounidense de 22 años, Omer Neutra, ha estado "DESAPARECIDO" desde el 7 de octubre. This isn't a game of hide and seek.Omer was KIDNAPPED to GAZA by HAMAS TERRORISTS and has... pic.twitter.com/I3D4WoOUmN - Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) July 19, 2024

Sobre el artículo del Washington Post

Si bien la publicación en las redes sociales afirmaba que Neutra está "desaparecido", el artículo reconocía que fue tomado como rehén pero no mencionaba que fueron terroristas de Hamás quienes lo secuestraron.

El artículo mencionaba explícitamente a los padres de Neutra, Orna y Ronen. "La pareja se negó a hablar de sus propias afiliaciones políticas, diciendo que es irrelevante".

El autor también acusaba a Orna y Ronen de "no hablar de la ferocidad del contraataque de Israel, que ha matado a más de 38.000 palestinos y ha dejado casi 90.000 heridos" cuando hablan públicamente. El autor atribuyó esta cifra al Ministerio de Sanidad de Gaza, sin mencionar su afiliación a Hamás.

Lo que está ocurriendo en Gaza es "horrible", declaró Orna al Washington Post, al tiempo que afirmaba que Hamás podría ponerle fin liberando a los rehenes. Ronen compartía la opinión de Orna y declaró al Post que Hamás "no sólo tiene secuestrado a nuestro hijo, sino también a la población de Gaza"

Omer Neutra

Neutra, de 22 años, es un estadounidense-israelí que aplazó su admisión en la Universidad de Binghamton para alistarse en las FDI.

Neutra trabajaba como comandante de tanque el 7 de octubre, y su familia no sabía nada de él desde el día anterior al ataque.

Nacido en Nueva York sólo un mes después del 11 de septiembre, Orna contó a los asistentes a la Conferencia Nacional Republicana cómo, durante su embarazo, "sólo intentaba sacarlo del peligro. Y es una locura que, 23 años después, se haya visto envuelto en este vil atentado terrorista".