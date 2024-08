La muerte del líder de Hamás Ismail Haniyeh restablece la disuasión israelí

Israel está restaurando su disuasión a los ojos de los iraníes, dijo el periodista iraní-israelí Babak Itzhaki de Iran International a 103FM el miércoles por la mañana, tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán.

Itzhaki explicó la importancia del asesinato de Haniyeh mientras estaba en Teherán, describiéndolo como un gran bochorno para los iraníes.

"Parece para ellos que Israel está restaurando su disuasión perdida a los ojos de los iraníes", explicó. Añadió que si Israel lo hizo, significa que lograron enviar esencialmente un misil al dormitorio de Haniyeh.

"¿Y dónde? Dentro de Teherán, donde se supone que es más seguro. En la capital del mayor partidario de Hamas y la Yihad Islámica Palestina."

Continuó, "Lo último que vimos de [Haniyeh] fue anoche. Lo llevaron a él y a todos los líderes del Eje de la Resistencia a una presentación en el corazón de Teherán. ¿Y qué había allí? Un modelo de la Mezquita de al-Aqsa y el Monte del Templo. Y se le podía ver abrazando al nuevo presidente de Irán." Un hombre iraní sostiene una foto del máximo líder del grupo palestino Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, Irán, el 31 de julio de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

¿Responderá Irán a la muerte de Haniyeh?

En cuanto a la posibilidad de una posible represalia por parte de Irán, Itzhaki dijo que no cree que Israel haya cruzado una línea aún.

"No creo que se haya cruzado una línea roja," explicó. "La línea roja es el ataque directo al suelo iraní, como lo que sucedió en el consulado iraní [en Damasco]. Basándonos en lo que hemos visto en el pasado, cuando Israel no asume la responsabilidad por algo como esto, los iraníes no responderán."

Sin embargo, admitió que antes se había equivocado.

"Estaba en el estudio de noticias del Canal 12 antes del ataque iraní [de abril de 2024] y dije que Irán no atacaría a Israel, y al día siguiente, estuve en el mismo estudio y comí mis palabras, y vimos que lanzaron 400 misiles," recordó Itzhaki. "En nuestro Medio Oriente loco, todo es posible, pero mi evaluación es que no se espera una respuesta directa de Irán en este momento. No se mataron iraníes: mataron a un miembro de Hamas. En este momento, están tratando de contenerlo de alguna manera y no responder. Tienen un problema más grande en este momento, que es Hezbollah y el asesinato de Fuad Shukr. En mi opinión, esto tiene un impacto mucho mayor en Irán."