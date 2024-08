El asesinato de Haniyeh le da a Sinwar más libertad para operar en Gaza, dice experto israelí

Ismail Haniyeh era una figura simbólica importante, pero el que realmente tomaba las decisiones importantes era Yahya Sinwar, dijo el Dr. Michael Milshtein, jefe del Foro de Estudios Palestinos en el Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv y un investigador senior en política y estrategia, el jueves en la radio 103FM.

"El asesinato de Ismail Haniyeh es algo importante", dijo Milshtein. "Haniyeh es una figura simbólica: lo ves mezclándose, haciendo declaraciones, involucrado en varios movimientos políticos, analizando la estrategia de Hamas, pero en realidad no es la persona que determina los pasos prácticos".

Continuando, dijo: "Parece que la persona que toma las decisiones finales en Hamas es Yahya Sinwar, no Haniyeh".

Título: ¿Detendrá el asesinato de Haniyeh las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes?

"Es posible que Hamás haga una pausa simbólica y temporal en las conversaciones," dijo Milshtein. "Pero incluso después del asesinato de Mohammed Deif, no dijeron que no habría más conversaciones."

¿Cómo veía Sinwar a Haniyeh? Un hombre cuelga una foto del líder de Hamás Ismail Haniyeh, asesinado la madrugada del miércoles en Irán, en el campo de refugiados palestinos de Burj al-Barajneh, en Beirut, Líbano, el 31 de julio de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"Sinwar desprecia a Haniyeh. En su opinión, eran hombres con traje sin experiencia militar, que no sufrieron en prisión como él, y no entienden que la visión es el yihad, no proyectos políticos," continuó Milshtein.

"No creo que Sinwar haya levantado una copa de champán [en celebración], pero crea un espacio operativo más cómodo para él. Haniyeh no representaba un desafío para él pero sí se interponía en su camino. Tuve una conversación ayer con un periodista en Gaza que dice que las fisuras que había entre Gaza y Doha se han ampliado significativamente tras el asesinato; vale la pena estar atentos."

¿Ayudará más presión militar en las negociaciones del trato con los rehenes?

También abordó el impacto del asesinato en la negociación de un trato: "El primer ministro israelí tiene una tesis que dice que cuanto más presión militar haya, más flexibilidad veremos en las posiciones de Hamás," explicó, citando las nuevas demandas para que las FDI permanezcan en los corredores de Filadelfia y Netzarim.

"Hamas también tiene líneas rojas. Incluso después del asesinato de Deif y Haniyeh, no estarán de acuerdo con esto", dijo Milshtein.

"Hamas quiere un acuerdo, pero en sus propios términos. Esta 'presión aumentada' no lleva a que Hamas suavice sus posiciones, y necesitamos entender eso. La simple introducción de nuevos componentes en el texto del acuerdo es algo que creará problemas en la negociación."