Embajadas de EE. UU. y Reino Unido en Beirut advierten a ciudadanos que no viajen a Líbano

La Embajada de los Estados Unidos en Beirut ha elevado su advertencia de viaje en Líbano a nivel 4 - lo que significa no viajar a Líbano, el sábado.

The Department of State has raised its Lebanon Travel Advisory from Level 3: Reconsider Travel to Level 4: Do Not Travel. We recommend that U.S. citizens enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive alerts. https://t.co/vE02vvquJg pic.twitter.com/7baXCRN5oV

La embajada también señaló que varias aerolíneas han suspendido, llenado o cancelado vuelos hacia el país.

El anuncio se produce después de que las tensiones aumentaran entre el grupo terrorista Hezbolá con sede en el país y su vecino del sur, Israel, después de que el primero asesinara a 12 niños drusos la semana pasada en Majdal Shams, y de que Israel respondiera eliminando a un alto funcionario de Hezbolá, Fuad Shukr.

Poco después del anuncio estadounidense, la Embajada Británica en Beirut también emitió una declaración recomendando no viajar a Líbano y que "los ciudadanos británicos en el país deben registrar su presencia" en la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido para obtener más información.

TRAVEL UPDATEIf you are a British national in Lebanon, you should register your presence to receive the latest TA advice ⬇️https://t.co/Itrmq4akeaThe FCDO advises against all travel to Lebanon. You should leave while commercial flights remain available. pic.twitter.com/lULZ5Mk4B2