IDF elimina células terroristas en la zona de Rafah mientras el ejército avanza en Gaza La actividad operativa del IDF continuó en toda la Franja de Gaza, con el desmantelamiento de instalaciones de almacenamiento de armas de Hamas y estructuras militares. JERUSALEM POST STAFF By

The IDF continues to dismantle terrorist infrastructure and operate against the Hamas terrorist organization in the central and southern Gaza Strip, August 3, 2024. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)