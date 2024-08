Ariel Bibas cumple 5 años en cautiverio de Hamás: habla su familia

Ariel Bibas, uno de los dos hijos de Shiri y Yarden Bibas, cumplió cinco años el lunes en Gaza, donde ha sido retenido en cautiverio por Hamas junto a su familia durante 304 días. Para su cumpleaños, la abuela de Bibas le escribió una carta que fue publicada en el Daily Mail, mientras otro miembro de la familia habló en 103FM.

"Mi querido Luli," escribió Pnina Bibas, la abuela paterna de los niños Bibas, "Feliz cumpleaños a mi primer nieto".

"Ya han pasado más de nueve meses desde que fuiste llevado de nosotros por personas malas. Nueve meses de lágrimas, oraciones y esperanza inquebrantable. El mundo a nuestro alrededor sigue girando, pero el tiempo parece haberse congelado sin ti. Has crecido un año más, pero no hay celebración."

Ella habló del dolor que sintió por su ausencia y también mencionó la pérdida de sus abuelos maternos, quienes fueron asesinados en su Kibbutz el 7 de octubre.

Los abuelos maternos de los hijos de los Bibas, Yossi y Margit Silberman, fueron asesinados, su casa fue incendiada y su perro fue decapitado.

"También estamos a la sombra de una pérdida terrible. Abuelo Yossi y abuela Margit ya no están con nosotros, ¿cómo reaccionarás cuando sepas esta noticia?"

Kfir y Ariel Bibas, que siguen cautivos de Hamás. (credit: The Bibas family)

Pnina añadió que nunca deja de tener esperanza y sueña con el momento en que la familia se reunirá de nuevo.

"Cuando le leo un cuento a tu prima Toto, mis ojos te buscan. Como si mirar lo suficientemente fuerte te encontrara sentado a su lado, escuchando atentamente y sonriendo tu tímida y dulce sonrisa. Mi corazón salta cada vez que recuerdo cuánto te extrañamos."

"Luli, sabes que eres amado, que pensamos en ti en todo momento. Y un día, celebraremos juntos todos los cumpleaños que nos hemos perdido."

Antes del 7 de octubre, Pnina vivía en el Kibbutz Tze'elim, cerca del Kibbutz de Nir Oz en el sur de Israel. Sin embargo, desde entonces se ha mudado al norte, según señaló el Daily Mail.

En noviembre, Yarden Bibas fue informado por Hamas de que sus dos hijos y su esposa habían sido asesinados, como se muestra en un video publicado por la organización terrorista. No se proporcionaron pruebas para corroborar la afirmación.

En sus redes sociales, la familia publicó sobre el evento para celebrar el quinto cumpleaños de Ariel.

"Programa: 17:00 Encuentro en la Plaza del Rehén. 17:30 Breve caminata desde la Plaza Habima hasta la Plaza del Rehén. 18:00 Evento para celebrar el cumpleaños de Ariel en la Plaza del Rehén", escribió la familia.

Pnina pidió que aquellos que no puedan asistir enciendan una vela a las 5 p.m. y pidan un deseo para Ariel y los otros rehenes. Para los niños que asistan, habrá un tema de Batman, ya que, según su abuela, Ariel adora a Batman.

La comunidad judía en Filadelfia celebró el cumpleaños de Ariel Bibas con un evento temático de Batman.

The Jewish community in Philadelphia marked Ariel Bibas's 5th birthday with a Batman-themed event. Highlights included Batman crafts, costumes, large photos of Ariel, and signs calling for the return of the hostages.#BringThemAllHome pic.twitter.com/xRGsFdsJgB