Sinwar es el obstáculo para el acuerdo, no yo: El Primer Ministro Netanyahu

Un equipo israelí de negociación de rehenes llegó a El Cairo el sábado por la tarde, según los medios israelíes, en medio de especulaciones de que el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, el miércoles, había perjudicado las posibilidades de liberar a los cautivos y las persistentes acusaciones de que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba saboteando un posible acuerdo.

La Oficina del Primer Ministro respondió a las fuertes críticas a Netanyahu, acusando a Yahya Sinwar, líder de Hamas en Gaza, de sabotear los esfuerzos.

"Sinwar es el obstáculo para el acuerdo, no el primer ministro", dijo el PMO el viernes por la noche.

Netanyahu "está dispuesto a llegar lejos para liberar a nuestros valiosos cautivos mientras mantiene la seguridad de Israel y evita condiciones que permitirían a Hamas recuperar el control de la Franja de Gaza, amenazar a Israel y reanudar las atrocidades del 7 de octubre", afirmó.

Para demostrar ese punto, se anunció que el primer ministro había “ordenado al equipo negociador que partiera hacia El Cairo”.

La última ronda de negociaciones liderada por el Director de la CIA, William Burns, tuvo lugar en Roma con el Primer Ministro de Qatar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani y el jefe de inteligencia egipcio, Abbas Kamel. El equipo israelí, encabezado por el jefe del Mossad David Barnea, presentó las aclaraciones de Israel a la propuesta de tres fases que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había revelado el 31 de mayo para liberar a los 115 cautivos restantes.

Además de Barnea, el equipo israelí que llegó a El Cairo el sábado incluía a Ronen Bar, director del Shin Bet (Servicio de Seguridad de Israel). Se espera que, mientras estén allí, los miembros del equipo se reúnan con Kamel.

Las fuerzas de seguridad israelíes han estado en desacuerdo con Netanyahu sobre las aclaraciones, las cuales el primer ministro insiste en que se ajustan al marco de la propuesta del 31 de mayo de Biden.

Las fuerzas de seguridad creen que Netanyahu puede permitirse ser más flexible.

En este contexto, la Oficina del Primer Ministro emitió un comunicado inusual sobre el asunto justo después del inicio del Shabbat en respuesta a informes de medios sobre desacuerdos entre la oficina de Netanyahu y los funcionarios de seguridad.

Específicamente, fue una respuesta directa a un informe del sitio de noticias de N12 del viernes sobre las profundas divisiones entre el primer ministro y los funcionarios de seguridad, incluidos los de su equipo de negociación.

Según el canal de noticias, el Mayor General (r) Nitzan Alon acusó a Netanyahu de insistir en aclaraciones al acuerdo que sabía que serían rechazadas.

"Usted sabe que todos los parámetros que agregó no serán aceptados y no habrá acuerdo", habría dicho Alon. "No hay nada en qué basarse".

Por su parte, refiriéndose a la propuesta original del 31 de mayo, se dice que Barnea le dijo a Netanyahu: "Hay un acuerdo. Si nos demoramos, podemos perder la oportunidad. Debemos aceptarlo".

La Oficina del Primer Ministro desestimó el informe de N12 sobre la conversación como inexacto.

"El informe es incorrecto. El jefe del Mossad no dijo que hay un acuerdo listo que deba ser aceptado", afirmó.

"La afirmación de que 'Hamas supuestamente aceptó los términos del acuerdo' es falsa. Todavía no está claro si Hamas ha retrocedido en su demanda de que Israel se comprometa a poner fin a la guerra, retirarse completamente de la Franja de Gaza y abstenerse de volver a luchar", dijo la oficina respecto al estado del acuerdo actual sobre los rehenes.

"Además, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre el número de rehenes vivos que serán liberados" en la primera fase del trato, continuó. Tampoco existía un entendimiento en cuanto a "la presencia de Israel en el Corredor de Filadelfia, un mecanismo para evitar la entrada de terroristas y armas desde la ruta de Netzarim, y otros detalles importantes".

¿Ha hecho Netanyahu cambios al acuerdo original?

La Oficina del Primer Ministro también abordó las afirmaciones de que Netanyahu estaba tratando de cambiar y agregar elementos a la propuesta de acuerdo, lo que resultó en un retraso para llegar a un acuerdo.

"Todas las demandas en las que insiste Israel están de acuerdo con el marco [de Biden]. Contrariamente a lo que se afirma, el primer ministro no añadió nada a estas demandas; es Hamas la que pidió docenas de cambios al marco".

El informe de N12 también afirmó que Netanyahu respondió con enojo a las acusaciones, diciendo: "Son escoria. No saben negociar. Están poniendo palabras en mi boca. En lugar de presionarme a mí, presionen a Sinwar".

La característica del canal terminó con altos funcionarios del sistema de seguridad afirmando que "Netanyahu no quiere un trato en este momento. Se niega a ceder, a pesar de que le dejamos claro que el sistema de defensa [de Israel] sabe cómo lidiar con las implicaciones de un acuerdo. Él abandonó a los rehenes".