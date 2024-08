Las FDI afirman que 19 terroristas murieron en un ataque contra un cuartel general de Hamás

Un avión de la fuerza aérea israelí, guiado por inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar (AMAN) y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), apuntó a terroristas operando en un centro de comando y control de Hamas integrado dentro del complejo escolar de Al-Taabin cerca de una mezquita en el área de Dura' Tafah el sábado por la mañana, informaron la FDI y el Shin Bet.

Tras una investigación de inteligencia, al menos 19 terroristas de Hamas y la Yihad Islámica murieron, informó la FDI el sábado por la noche.

La FDI también anunció el sábado por la noche que existe una alta probabilidad de que el comandante de la Brigada Central de la organización terrorista Yihad Islámica, Ashraf Juda, también haya muerto.

La FDI llevó a cabo el ataque utilizando tres armas pequeñas y precisas, informó más tarde el canal estatal israelí KAN, citando al ejército. Área del ataque de la IAF en la mezquita del complejo escolar de Al-Taba'een, 10 de agosto de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Las FDI argumentaron que, según el análisis profesional, este tipo de municiones "no pueden causar la cantidad de daño que está siendo reportada por la Oficina de Información del Gobierno en Gaza dirigida por Hamas". Además, las FDI afirmaron que no se causaron daños graves en el complejo donde estaban situados los terroristas.

Más tarde, la Radio del Ejército de Israel reveló que la escuela estaba dividida en tres secciones: hombres, mujeres y niños. Se informó que solo se impactaron las habitaciones que contenían terroristas en la sección de hombres.

Se dice que la sede era utilizada por terroristas de Hamas como refugio y para planificar y llevar a cabo actividades terroristas contra soldados de las FDI y civiles israelíes.

"El complejo, y la mezquita que fue alcanzada dentro de él, servían como instalación militar activa de Hamas y Yihad Islámica", publicó el Teniente Coronel Nadav Shoshani en X.

Añadió que las cifras de víctimas emitidas por la oficina de medios dirigida por Hamas "no coinciden con la información en posesión de las FDI, las municiones precisas utilizadas y la precisión del ataque".

Las FDI y Shin Bet añadieron que la escuela estaba albergando civiles, y señalaron que la Fuerza Aérea Israelí tomó medidas para minimizar el impacto del ataque aéreo en esa población.

Antes del ataque, se tomaron medidas exhaustivas para minimizar el riesgo para los civiles de Gaza, incluido el uso de municiones de precisión, medios predictivos e información de inteligencia, según la declaración.

"Hamás viola sistemáticamente el derecho internacional al operar desde refugios civiles y usar a la población como escudos humanos para sus actividades terroristas", declararon las FDI y la Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel).

Hamás ha sido criticado con frecuencia y se ha registrado utilizando infraestructura civil como escudo para sus actividades terroristas tanto durante la guerra como antes de ella. Hace solo 4 días, Israel eliminó a un comandante de Hamás que se estaba resguardando en una escuela de Gaza.

En una declaración el sábado por la noche, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo que según la inteligencia de las FDI no había mujeres ni niños presentes. "En el video publicado por nosotros hoy, pueden ver que el complejo está intacto y que no hay cráteres significativos ni daños en el edificio principal", añadió.

Reacciones al ataque

"Los ataques israelíes apuntaron a las personas desplazadas mientras realizaban sus oraciones del Fajr (amanecer), lo que provocó un rápido aumento en el número de víctimas", dijo la oficina de medios de Hamas en un comunicado.

La agencia de noticias estatal palestina Wafa informó que más de 100 personas murieron en el ataque.

Hamas condenó el ataque, escribiendo: "La masacre de la escuela Al-Tabin en el barrio de Daraj es una continuación del genocidio nazi-sionista contra nuestro pueblo, y la administración estadounidense es cómplice de tales crímenes".

Hamas también acusó a Israel de informar falsamente que había objetivos militares incrustados en la estructura. "El ejército enemigo fabrica pretextos para atacar a civiles, escuelas, hospitales y carpas de personas desplazadas, todos ellos pretextos endebles y mentiras flagrantes para justificar sus crímenes", afirmó Hamas.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, también condenó el ataque, escribiendo en X: "Gaza: En el campo de concentración más grande y vergonzoso del siglo XXI, Israel está exterminando a los palestinos barrio por barrio, hospital por hospital, escuela por escuela, campamento de refugiados por campamento de refugiados, 'zona segura' por 'zona segura'.

"Con armas de Estados Unidos y Europa. Y en medio de la indiferencia de todas las "naciones civilizadas". Que los palestinos nos perdonen por nuestra incapacidad colectiva para protegerlos, honrando el significado más básico del derecho internacional."

El político de Hamas Khalil Al-Hayya luego afirmó a Al Jazeera "Todos los asesinados en las masacres de la ocupación son mujeres y niños, y no hay absolutamente ninguna justificación para atacar a nuestro pueblo" y añadió, "La ocupación no puede enfrentarse a la resistencia, y ante esta incapacidad, descarga su ira sobre los rostros de civiles inocentes."

El primer ministro de Iraq también condenó el ataque "realizado por la ocupación que apuntó a fieles palestinos en la Escuela Tabeen en Gaza."

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Iraq también describió la acción militar como "bárbara."

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá dijo que condenaban el "ataque israelí que mató a civiles palestinos refugiados en una escuela en Gaza, incluidos niños. Israel debe respetar el derecho internacional humanitario. Hamas debe dejar de poner en peligro la vida de civiles."

Reuters contribuyó a este informe.