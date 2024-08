Irán respetará cualquier acuerdo sobre Gaza respaldado por Hamás, pero quiere castigar a Israel

Teherán prometió honrar cualquier cese al fuego en Gaza y acuerdo de rehenes aceptado por Hamas, pero aún tiene la intención de castigar a Israel, según declaró la Misión de Irán ante la ONU en un comunicado el viernes.

"Nuestra prioridad es establecer un cese al fuego duradero en Gaza", dijo la misión en un comunicado, según múltiples informes de medios.

"Cualquier acuerdo aceptado por Hamas también será reconocido por nosotros", agregó.

El objetivo habló mientras Oriente Medio permanece en alta alerta por un posible ataque retaliatorio por parte de Irán y su grupo proxy Hezbolá debido a los asesinatos gemelos de la semana pasada del comandante de Hezbolá Fuad Shukr en Beirut y del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán.

Israel ha aceptado la responsabilidad por el primero pero no por el segundo.

"El régimen israelí ha violado nuestra seguridad nacional y soberanía a través de su reciente acto de terrorismo", señaló la misión iraní haciendo referencia al asesinato de Haniyeh.

“Tenemos el legítimo derecho a la autodefensa, un asunto totalmente ajeno al alto el fuego en Gaza,” dijo. “Sin embargo, esperamos que nuestra respuesta sea oportuna y se lleve a cabo de manera que no perjudique el potencial alto el fuego.”

La Misión de Irán ante la ONU habló solo un día después de que Estados Unidos, Catar y Egipto invitaran a Israel y Hamas a conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza este próximo jueves, en un intento de finalizar un acuerdo de alto el fuego en tres fases presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca el 31 de mayo. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se reúne con el máximo dirigente del grupo palestino Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, Irán, el 30 de julio de 2024. (credit: VIA REUTERS)

Estados Unidos también ha esperado que la finalización del acuerdo impida los ataques de represalia de Irán y Hezbolá, los cuales teme que puedan provocar una guerra regional más amplia que anule cualquier posibilidad de un acuerdo.

"Si [Irán] inicia una gran guerra en Medio Oriente con un ataque masivo a Israel, como están amenazando, en coordinación con otros grupos, bueno, eso obviamente va a poner en peligro significativamente cualquier esperanza de lograr un alto el fuego en Gaza," dijo un alto funcionario estadounidense a los periodistas el jueves.

El subcomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Fadavi, confirmó el viernes que Irán estaba preparado para llevar a cabo una orden del Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei de "castigar severamente" a Israel, según agencias iraníes.

"Las órdenes del líder supremo con respecto al castigo severo de Israel y la venganza por la sangre del mártir Ismail Haniyeh son claras y explícitas... y se implementarán de la mejor manera posible", dijo, citado por los medios iraníes.

Ante las declaraciones de Fadavi, se le preguntó a John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, cómo responder. Kirby dijo que Estados Unidos estaba listo para defender a Israel con abundantes recursos en la región, agregando: "Cuando escuchamos retórica como esa, tenemos que tomarla en serio, y lo hacemos".

"El presidente está comprometido al 100% con ayudar a defender a Israel y hemos desplegado capacidades militares en la región en cantidad y calidad suficientes para hacer precisamente eso", afirmó.

"Pero también estamos trabajando al mismo tiempo en el espacio diplomático para intentar rebajar las tensiones y prevenir cualquier escalada importante del conflicto en la región", declaró Kirby.

¿Recibirá Israel el mismo apoyo que recibió en abril?

Se presume que Estados Unidos busca reactivar la misma coalición de cinco ejércitos que defendieron a Israel contra un ataque directo iraní en abril. Esto incluía a: Estados Unidos, Israel, Jordania, Gran Bretaña y Francia, con apoyo de respaldo de Arabia Saudita.

Jordania y Arabia Saudita están en la trayectoria de vuelo de los misiles iraníes y han solicitado que su espacio aéreo permanezca neutral.

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, la noche del viernes.

Blinken en esa llamada "reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel y discutió cómo la escalada no beneficia a ninguna de las partes", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Biden el jueves por la noche, junto con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el jeque Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar, dijo que un alto el fuego en Gaza era necesario desde hacía mucho tiempo cuando emitieron su invitación a Israel y Hamas para unirse a ellos en conversaciones, que se espera se celebren en Doha o El Cairo.

Israel inmediatamente dijo que se uniría a las negociaciones, mientras se espera que Qatar se asegure de que Hamas asista, pero hasta la noche del viernes, el grupo con sede en Gaza no había confirmado su participación.

Qatar y Egipto han estado mediando el acuerdo con el apoyo de Estados Unidos.

"No hay más tiempo que perder"

En su declaración conjunta del jueves por la noche, los tres países dijeron: "No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna parte para más retrasos. Es el momento de liberar a los rehenes, iniciar el alto el fuego e implementar este acuerdo".

"Como mediadores, si es necesario, estamos preparados para presentar una propuesta de puente final que resuelva los problemas restantes de implementación de manera que cumpla con las expectativas de todas las partes", afirmaron.

Si las conversaciones se reanudan el próximo jueves, un funcionario estadounidense dijo a los periodistas que es probable que no concluyan ese día, ya que tanto Hamas como Israel tienen "posiciones firmes" sobre alrededor de cuatro o cinco temas.

"Si solo los miras [esos temas], podrían ser insalvables, pero si abordas cada tema uno por uno, y con cada uno, hay un espacio de negociación; puedes encontrar una forma de avanzar", dijo el funcionario.

La falta de acuerdo, advirtió Kirby, pone en peligro a los rehenes en Gaza.

"Cada día que pasa es un día más en el que estos rehenes corren un riesgo creciente y corren el riesgo de perder más vidas [entre ellos]", dijo Kirby.

"Hay un sentido de urgencia aquí", enfatizó, agregando que la "responsabilidad" recae tanto en Israel como en Hamas para alcanzar un acuerdo.

Ambas partes han realizado enmiendas y cambios al acuerdo, afirmó.

Israel y Hamas "han modificado, añadido o eliminado ciertos detalles, pero estamos extremadamente cerca" - y en esta etapa la discusión se trata de cómo implementar el acuerdo", dijo Kirby.

Las brechas son "bastante pequeñas y alcanzables" y eso es lo que Estados Unidos quiere que suceda, dijo.

Reuters contribuyó a este informe.