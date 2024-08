Legisladores visitan aldeas beduinas no reconocidas para abordar problemas urgentes

Seis miembros de la Knesset realizaron el 21 de enero una visita sin precedentes a pueblos beduinos no reconocidos del Néguev.

Entre los visitantes se encontraban Avraham Benayahu Bezalel, presidente de la Comisión Especial para la Reducción de las Diferencias Sociales en la Periferia, del Shas; Michael Biton, presidente de la Comisión Especial para el Fortalecimiento y el Desarrollo del Néguev y Galilea, del Partido de Unidad Nacional; Eli Dalal, del Likud, presidente de la Comisión Especial para los Derechos de la Infancia; y Michael Biton, del Partido de Unidad Nacional; el presidente del Comité Especial para los Derechos del Niño, Eli Dalal, del Likud; MK Youssef Atauna, de Hadash; MK Walid al-Hawashla, de Ra'am (Lista Árabe Unida); y MK Alon Schuster, residente en el Néguev, del Partido de Unidad Nacional.

Les acompañaban otros representantes de ministerios y organizaciones gubernamentales, como el Mando del Frente Interior del ejército y los consejos beduinos locales.

Ilan Amit, codirector general de AJEEC-NISPED, una organización árabe-judía para el cambio social que organizó la visita, señaló que la cofundadora de AJEEC, Vivian Silver, fue asesinada el 7 de octubre en su casa del kibutz Be'eri. La cofundadora de AJEEC, Vivian Silver, fue asesinada el 7 de octubre en su casa del kibutz Be'eri.

"Los miembros de la Knesset conocen el problema de los pueblos beduinos no reconocidos, pero nunca han estado aquí", dijo Amit. "Necesitan verlo con sus propios ojos para poder entenderlo y pensar en formas prácticas de ofrecer soluciones, no soluciones [amorfas]. Si quieren cerrar la brecha económica, tienen que construir fábricas, empoderar a las mujeres. Se necesitan acciones prácticas"."

La gira, que incluyó visitas a la familia Alqura'n en el pueblo de Alqura'n (al-Bat), que perdió a cuatro hijos que murieron por el lanzamiento de cohetes desde Gaza el 7 de octubre, y al pueblo de Tel Arad, para poner de relieve la falta de refugios antiaéreos en los pueblos, fue una continuación directa de la conferencia especial organizada por AJEEC con miembros de los comités mencionados el 6 de diciembre sobre el tema de la reducción de las brechas sociales en la periferia a la luz de los desafíos de la sociedad árabe beduina en el Negev dentro de la realidad existente.

La conferencia inicial tardó seis meses en organizarse, dijo Amit.

"En la conferencia hemos hablado de los retos de la sociedad árabe beduina en el Néguev dentro de la realidad existente", dijo Amit en una declaración conjunta con el codirector de AJEEC, Sliman Al-Amour, tras la gira. "Hoy hemos tenido la oportunidad no sólo de hablar de estos retos, sino también de mostrarlos. Seguiremos vigilando la situación para asegurarnos de que estos retos reciben una respuesta".

Dijeron que apreciaban el trabajo de colaboración que están llevando a cabo los ministerios del gobierno y las organizaciones sociales dedicadas a este tema, que existe desde hace mucho tiempo y que ha sido ignorado.

"No dejaremos que se limiten a decir 'sí, ayudaremos'", afirmó Amit a The Jerusalem Post. "Tendremos que saber de qué presupuesto, para qué programa, para qué grupo de población [se utilizarán los fondos]. Trabajar juntos como árabes y judíos nos abre puertas; ven que no pueden ignorarnos".

Avanzar en cuestiones y programas con el gobierno ha sido especialmente difícil en los últimos años debido a la inestabilidad política causada por cinco elecciones en cuatro años, dijo.

Necesidades que hay que abordar

La importancia que los miembros de la Knesset conceden ahora al tema de las necesidades de los pueblos no reconocidos quedó patente en su cooperación y en la rápida programación de la visita de seguimiento, dijo Hanadi Sha'er, responsable de relaciones con el gobierno y las autoridades locales de AJEEC.

Gran parte de la atención sobre las cuestiones de los refugios antiaéreos, las escuelas y el apoyo a la salud mental que se presta actualmente a la comunidad beduina del Néguev -especialmente en las aldeas no reconocidas-, que es el grupo socioeconómico más vulnerable de Israel, puede vincularse a la guerra y a la sensación de trauma compartido causado por la masacre de Hamás del 7 de octubre, con una mayor voluntad de colaboración y resolución de problemas en las comunidades beduinas.

"Esta es una oportunidad para establecer mejores conexiones entre las comunidades", dijo Amour. "Hay más compromiso para una relación y cómo construir una sociedad conjunta basada en la igualdad, la asociación y la justicia que cierre las brechas [socioeconómicas].

Todos vivimos en el Estado de Israel y tenemos que cuidarlo. Queremos 'alcanzar el cielo', y el gobierno debería ver las cosas buenas que ocurren en la sociedad beduina. El trabajo de AJEEC en la comunidad no pretende sustituir al gobierno, sino mostrarle lo que es posible".

Acogió con satisfacción las visitas de los ministros del gobierno, pero señaló que una visita anterior de miembros del Ministerio de Educación para revisar la falta de refugios antibombas en los jardines de infancia aún no había dado ningún resultado.

"Nuestro temor es que [después de la guerra] el gobierno se olvide de nosotros y las cosas sigan como hasta ahora", dijo. "Esta visita de los comités es importante para que oigan nuestras voces".

Tras la visita, Bezalel dijo que reconocía que hay problemas más generales que no podrán resolverse en un día, pero que la visita le había infundido cierto optimismo en cuanto a que para las cuestiones a corto plazo podrían encontrarse algunas soluciones basadas en el deseo conjunto de todos de llegar a una resolución.

"Creo en un camino conjunto con los ojos abiertos. Creo que podemos avanzar", afirmó. "Espero que podamos reunirnos pronto con soluciones, y de hecho el radar de la guerra puede centrar soluciones para la comunidad beduina porque se lo merecen"."

Ciudadanos beduinos el 7 de octubre y después

Al menos 26 ciudadanos beduinos de Israel murieron ese sábado por la mañana: 19 a manos de terroristas de Hamás en los kibutzim donde trabajaban, y siete por cohetes de Hamás debido a la falta de refugios antibombas, sirenas y cobertura del sistema de defensa Cúpula de Hierro en las aldeas no reconocidas.

Seis ciudadanos beduinos fueron secuestrados, y dos -los hermanos Bilal, de 18 años, y Aisha, de 17- Ziyadne fueron liberados en el intercambio de rehenes a finales de noviembre. Su padre y su hermano siguen cautivos. Varios ciudadanos beduinos también fueron alabados como héroes por sus audaces rescates de jóvenes israelíes en el festival de música Re'im Supernova.

Unos 400.000 beduinos viven en el Néguev, en una zona que va de Beersheba a Arad. Entre ellos hay 100.000 en aldeas no reconocidas que no están conectadas a la red eléctrica de Israel ni a la compañía nacional de agua Mekorot, ni tienen alcantarillado, ni carreteras asfaltadas ni infraestructura escolar, y 300.000 que viven en siete ciudades beduinas establecidas. Un soldado beduino de Rahat, Ahmad Abu Latif -que acababa de publicar en las redes sociales lo orgulloso que se sentía de ser soldado de las FDI y su creencia en la coexistencia- se encontraba entre los 21 soldados muertos en la explosión de Gaza del 21 de enero.

"Los últimos tres meses han revelado a la sociedad israelí la angustia de los pueblos no reconocidos del Néguev, que han sido abandonados sin una respuesta del gobierno, en particular con respecto a la cuestión de los refugios antiaéreos. Pedimos una respuesta del gobierno, pero nadie se responsabiliza de los refugios en las instituciones educativas de los pueblos no reconocidos", dijo Atauna en la apertura de la reunión.

El veterano de las FDI Saed Alqura'n, que perdió a cuatro sobrinos en un ataque con cohetes de Hamás en su pueblo no reconocido de al-Bat, fue el anfitrión de la reunión del comité en su "tienda" para visitantes, una pulcra estructura de chapa ondulada. Con las fotos de los cuatro muchachos colgadas en una pared sobre una bandera israelí, Alqura'n dijo a los miembros del comité que lo ocurrido en las aldeas del Néguev el 7 de octubre no debería repetirse nunca más.

"Esto es una bomba de relojería. En esta guerra los beduinos han demostrado que son ciudadanos orgullosos y que quieren vivir... con sus hermanos judíos. Es inaceptable que la comunidad beduina viva fuera del marco establecido [del que disponen los demás ciudadanos]", afirmó.

La cuestión de la falta de refugios antiaéreos en las comunidades beduinas no es nueva, sobre todo en las escuelas de las aldeas, dijo Hawashla. Y aunque tampoco hay suficientes refugios en el sector judío, el problema es especialmente crítico en el sector beduino, añadió.

"Nadie en el gobierno nos escuchó cuando planteamos la cuestión de los refugios. En el Néguev hay 140.000 residentes sin refugios. Hemos enviado numerosas cartas, pero nadie ha respondido. El Estado debe cambiar su política hacia los beduinos. Queremos vivir aquí con dignidad y traer prosperidad también al Néguev", declaró.

Incluso mientras los miembros del comité estaban sentados tomando café con la familia Alqura'n, ya se estaban produciendo órdenes de demolición contra estructuras beduinas desde la semana pasada, dijo el abogado Ibraheem Alqura'n, que también participó en la reunión.

"Yo no os habría acogido en un lugar tan ordenado como éste", dijo a los miembros del comité. "Me gustaría que vinieran a las casas donde vive la gente. Soy pesimista sobre nuestro futuro cuando los ministros vienen a vernos mientras se dan órdenes de demolición para destruir casas. Al final los ciudadanos beduinos no tienen solución. Me duele el alma. Esto es algo que está asfixiando al simple ciudadano".

Hawashla criticó tanto la decisión del gobierno de recortar el presupuesto, que incluirá recortes en la financiación dentro de la comunidad beduina, como la demolición de casas sin ofrecer alternativas habitacionales. Pidió que se anularan las órdenes de demolición de las casas de los soldados de las IDF.

"Espero que este mensaje se transmita al primer ministro, que aún tiene que visitar las comunidades beduinas del Negev, que sufrieron grandes pérdidas", dijo.

A diferencia de las comunidades judías del Negev, que disfrutan de permisos de construcción, los residentes de los pueblos no reconocidos no pueden construir legalmente ninguna estructura -incluidos los refugios antiaéreos- porque no se les conceden permisos de construcción. Incluso en las 11 aldeas reconocidas, casi nunca se conceden permisos de construcción, sobre todo por la falta de un plan maestro.

"Hablo con los niños en las escuelas, pero cómo puedo enseñarles buena ciudadanía si, cada día, su país les pisa la garganta con los zapatos. Vivimos en el mismo país, pero no está dispuesto a mirarnos a los ojos", dijo el abogado. "Pero espero que mejore".

El comité también debatió la escasez de profesionales de salud mental beduinos disponibles en la comunidad beduina para prestar ayuda a la comunidad. En Hura, considerado un municipio fuerte, sólo hay un 36% de cobertura para las necesidades de salud mental de los residentes, señaló Ibrahim Abu Jafar, psicólogo del Centro Tamar del Néguev. Los terapeutas deben comprender la cultura y la lengua de los beduinos para ser más eficaces, afirmó.

Alqura'n señaló la importancia del apoyo de salud mental que recibió su familia tras el ataque con cohetes.

"Vimos a los héroes de la comunidad beduina, que entraron en la región del perímetro de Gaza y salvaron a la gente [el 7 de octubre]. Tenemos una deuda moral con los que murieron aquí, y el deseo de promover la vida en común", dijo Biton, expresando sus condolencias a Alqura'n por la pérdida de sus sobrinos.

Hay "enormes lagunas" que deben colmarse, dijo Schuster. De repente, dijo, entre el 6 y el 7 de octubre, Israel descubrió el valor de la sociedad beduina y ahora intenta encontrar soluciones a problemas de los que debería haberse ocupado hace dos generaciones.

"Hay un mar de injusticias", afirmó. "Asumo la responsabilidad de al menos prestar seria atención a los puntos planteados aquí".

Reconociendo la existencia a largo plazo de los problemas que afectan a la comunidad beduina, Biton dijo que el gobierno no habla con una sola voz sobre los problemas, pero que la clave para encontrar soluciones es "no rendirse"."

El gobierno no funcionó el 7 de octubre, dijo Atauna, pero ahora es el momento de que se ponga en marcha, dijo.

"Ahora es vuestro turno", dijo a sus compañeros MKs. "Lamentablemente, en todos estos tres meses no ha habido más soluciones que palabras bonitas que no sirven para nada. Mientras se planifica la construcción de viviendas judías, no se planifica la construcción de viviendas beduinas. Las demoliciones de viviendas han comenzado como si no hubiera guerra. Si el gobierno no nos mira a los ojos con igualdad, perdemos todos".