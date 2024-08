Iniciativa árabe-judía: El instituto que construye puentes y desafía las divisiones históricas

"Llegué a AJEEC en 2009, tras recibir una llamada de Vivian. Me dijo: 'He oído que trabajas con beduinos y sabes hablar inglés, así que vamos a vernos' - y fui"

Ilan Amit, codirector de AJEEC - Instituto del Néguev, se refería a Vivian Silver, activista de 74 años asesinada en el kibutz Be'eri el 7 de octubre. Silver fue la fundadora del singular centro centrado en experiencias educativas compartidas y actividades de orientación social destinadas a capacitar a judíos y beduinos del Néguev. AJEEC, que significa "voy a ti" en árabe, es también el acrónimo de Arab-Jewish Center for Empowerment, Equality, and Cooperation (Centro Árabe-Judío para la Capacitación, la Igualdad y la Cooperación).

Más de nueve meses después del brutal atentado que acabó con su vida, el espíritu de Silver aún puede sentirse resonando en el instituto y en los corazones de sus trabajadores.

Amit escribió su tesis doctoral en Holanda sobre temas relacionados con la inmigración, el desarrollo de servicios sociales para solicitantes de asilo y la deportación, trabajando con africanos orientales y centrales y refugiados sirios. "Esto no difiere mucho de las aldeas beduinas no reconocidas de Israel. También en este caso, las poblaciones desfavorecidas necesitan conectarse al sistema de servicios del país, al tiempo que sufren un déficit de conocimientos y acceso", explicó.

En nuestra entrevista, respondió a las siguientes preguntas. FOOD PACKAGES are distributed by AJEEC volunteers in the shared emergency center in Hura, opened when the war broke out. (credit: AJEEC – The Negev Institute)

¿En qué se diferencia AJEEC de otras organizaciones de coexistencia en Israel?

Hay muchas organizaciones que se dedican a estos temas, y todas son respetadas y tienen su lugar. Nosotros somos la mayor de Israel, con 200 empleados y más de 10.000 participantes, y trabajamos con siete ministerios.

No hacemos manifestaciones, protestas, peticiones, demandas ni grupos de diálogo. Intentamos resolver los problemas de fondo de las relaciones árabe-judías. Creamos soluciones económicas y sociales para los jóvenes árabes de lugares desfavorecidos, los marginados, los pobres, los propensos a la delincuencia, intentando ayudarles a ascender a un nivel socioeconómico superior para que puedan incluso entablar una conversación con sus homólogos judíos.

Presumimos de un modelo de gestión compartida: En cada puesto administrativo hay un judío y un árabe. Nos aseguramos de promover la asociación en la práctica y no limitarnos a hablar de ella teóricamente.

¿Qué programas tienen y cuáles son sus objetivos?

Intentamos capacitar a la juventud árabe en contextos de empleo y educación, ayudarles a integrarse en la economía y la sociedad.

Tenemos una organización juvenil, Shabibat AJEEC, con 9.100 participantes en 24 ramas. Es el único movimiento juvenil financiado por el Estado. También es la primera vez que un programa nacido en la periferia meridional llega a la sociedad árabe del Norte, ya que normalmente es al revés. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Verás, incluso dentro de la sociedad árabe, existe cierta actitud desigual o alienante hacia la población beduina, a la que se considera más pobre y menos educada. Así que el hecho de que un modelo de educación informal se origine aquí y llegue a la gran sociedad árabe es revolucionario.

Uno de nuestros principales programas es el "año sabático para la sociedad árabe", un término que acuñamos en AJEEC. Como muchos ya saben, los jóvenes árabes rara vez se alistan en el servicio militar por una amplia gama de razones, así que desarrollamos este programa de año sabático, que es un equivalente civil del Servicio Nacional. Les permite hacer voluntariado, aprender, experimentar y tener una ventaja en la vida. Esto ayuda a salvar la distancia entre un joven judío y un joven árabe, ya que los que completan el servicio militar reciben un "billete de entrada" a sistemas de empleo y educación que parecen evidentes, pero que en la sociedad árabe no están a su alcance.

Este año, 950 jóvenes árabes han pasado por nuestro programa de años de transición. Unos 250 de ellos proceden de los sectores más débiles de la sociedad. Hablamos de una vida sin infraestructuras básicas: escuelas, guarderías, servicios sanitarios. Una especie de favela israelí con altos índices de delincuencia.

El 80% de los presos de los programas de rehabilitación de la región del Sur son beduinos, y el 80% de los niños hospitalizados en el Centro Médico Soroka son beduinos, cuando sólo constituyen un tercio de la población del Néguev. Me niego a creer que nacen delincuentes o enfermos. Me niego a creer que hayan nacido delincuentes o enfermos.

Así que sí, nuestro objetivo es formar una generación capaz de sentir que pertenece a algo, de conectar con los diversos sistemas de la sociedad israelí y de volver como líderes a sus comunidades para resolver los problemas fundamentales.

¿Tiene alguna indicación de sus antiguos alumnos y de su paradero?

Vemos a nuestros antiguos alumnos en oficinas gubernamentales, grandes organizaciones, en el mundo académico. Personas increíbles que, hoy puedo decir, crecieron con AJEEC, y sin nosotros no habrían podido llegar a esos lugares. También vuelven como voluntarios e incluso empleados de AJEEC, y esta es la mayor contribución.

Me conmueve mucho cuando veo a un joven ex alumno que creció con nosotros y sigue insistiendo en una vida de asociación con los judíos, queriendo participar. Y esto es así no sólo en el Sur: Más de la mitad de la actividad de la organización se desarrolla al norte de Kiryat Gat y exporta modelos y programas. Por ejemplo, nuestros movimientos juveniles también tienen sede en las autoridades árabes de Kafr Kassem y Nazaret.

¿Cómo afectó la masacre de Hamás a su trabajo?

El 7 de octubre nos dimos cuenta muy pronto de que algo malo estaba ocurriendo. Vivian nos escribió por WhatsApp y comprendimos que algo inusual estaba empezando a suceder. Las primeras muertes por los cohetes lanzados contra el Néguev se produjeron en las aldeas beduinas no reconocidas: 12 ciudadanos beduinos murieron por esas descargas de cohetes en la zona de Keseifeh. Esto se debió a las deficiencias en las infraestructuras básicas, incluida la falta de medidas de protección y de infraestructura de sirenas. Ni siquiera la Cúpula de Hierro cubría las aldeas no reconocidas, ya que se definen técnicamente como "zonas abiertas".

Ya a las 9:30 de la mañana, todo el mundo estaba hablando por teléfono entre sí. Cuando el panorama se aclaró un poco, en AJEEC abrimos una sala de situación dedicada a los beduinos del Néguev, junto con los consejos regionales y el Mando del Frente Interior. Vinimos a cubrir las necesidades más básicas de los beduinos residentes en el Néguev, que el Estado no atendía.

La situación de los beduinos es mala en días normales y aún peor en caso de emergencia. Así que decidimos centrar nuestro trabajo en cinco cuestiones principales:

En primer lugar, compramos refugios antiaéreos con fondos de filántropos y los colocamos en lugares estratégicos de aldeas no reconocidas.

En segundo lugar, recaudamos fondos para 10.000 cestas de alimentos para familias, con aportaciones de todas las grandes empresas de la economía israelí, como Telma, Strauss, Osem y grandes bancos. Esto se debió al hecho de que el programa de alimentación del Ministerio de Educación se cerró durante las dos primeras semanas, y los niños que se beneficiaban de él no sólo perdieron tiempo escolar, sino también su única comida caliente del día.

En tercer lugar, reunimos a organizaciones que se ocupan

de la asistencia psicológica en árabe, para ayudar a sobrellevar el trauma mental. Como ya he dicho, en los pueblos no reconocidos no hay sistemas de sirenas que funcionen: la gente se sienta en su salón y de repente experimenta una explosión. Esto es aún más traumático de lo que ya es para el resto de nosotros, que oímos una sirena y tenemos que correr a un refugio. Así que cambiamos nuestro enfoque para hacer frente a estos casos de trauma, principalmente para los jóvenes.

En cuarto lugar, nuestro grupo de voluntarios organizó programas de entretenimiento en beneficio de los niños que tenían que quedarse en casa bajo un estrés y un trauma constantes, sin clases ni actividades extraescolares.

Por último, como estábamos experimentando un aluvión interminable de noticias falsas e intentos de incitación, también comprendimos que debíamos combatir estos problemas en Internet. Hay que entenderlo: aquí vivimos en una burbuja relativamente protegida. Los sucesos de mayo de 2021 no estallaron en el Néguev, y casi no hay casos de violencia. Se trata de una asociación bastante rara en todos los ámbitos de la vida, incluidos la sanidad, el mundo académico y los centros de empleo. Por tanto, entendemos que esto debe mantenerse.

Estamos viendo muchos proyectos conjuntos de autoridades judías y árabes vecinas que pretenden mantener este ambiente, como Rahat y Bnei Shimon, Dimona y Qasir El-Sir. Se trata de una postura importante desde la perspectiva de los dirigentes, que dice que estamos trabajando juntos y que no permitiremos que nada socave nuestras relaciones.

Por desgracia, gran parte del espíritu de colaboración árabe-judía en el Néguev no procede necesariamente del lugar adecuado.

No me gustaría que esta fuera la única razón para que seamos mejores socios, pero el hecho de que bastantes beduinos fueran asesinados intentando salvar las vidas de judíos en las comunidades fronterizas de Gaza y en el festival Supernova, incluso perdiendo la vida intentando salvar a judíos a los que no conocen; el hecho de que bastantes soldados del ejército beduino sean asesinados; y que los beduinos también fueran asesinados y secuestrados el 7 de octubre. 7 de octubre- todo ello creó un sentimiento de destino compartido que consigue hacer frente a los intentos de incitación y agitación de elementos extremistas de ambos bandos.

También fuimos una especie de "comando civil a domicilio" -alimentos, protección, ayuda psicológica- y ampliamos los programas de educación formal e informal, y para los jóvenes. No estamos dispuestos a renunciar a ningún ingrediente. Como organización comunitaria, si no respondemos en caso de emergencia y no parecemos estar con la comunidad incluso en tiempos difíciles, no tendremos la oportunidad de hablar con normalidad. Y viceversa: la capacidad de responder en una emergencia viene del hecho de que formamos parte de la comunidad de forma habitual.

¿Cómo ve el gobierno su trabajo en estos tiempos difíciles y tensos?

Incluso antes del 7 de octubre, éramos un país en el que se celebraban elecciones sin parar, lo que provocó la falta de presupuesto estatal durante casi siete años. Como he mencionado, trabajamos con los ministerios del gobierno y siempre nos aseguramos de hacer oír nuestra voz para recibir lo que nos corresponde, incluidos los planes quinquenales 550 y 1297.

Desgraciadamente, este año se nos aplica un recorte del 15%, frente al 5% para el conjunto de la sociedad. Estas medidas dañan la confianza mutua, transmiten desconfianza y hacen que promover la asociación sea cada vez más complejo.

El gobierno actual también dificulta el fortalecimiento de la asociación mediante un aumento del número de demoliciones de casas en el Néguev. Independientemente de lo que se piense al respecto en el aspecto legal, estas demoliciones socavan el tejido de nuestra vida en común aquí. Se produjeron cerca de 200 demoliciones cerca de Shoket -se eliminó un pueblo entero en proceso de reconocimiento y traslado a una nueva ubicación- y esto no nos ayuda en absoluto.

Si añadimos esto al discurso incitador de los políticos y los medios de comunicación, nos encontramos con grandes fuerzas que empujan y tiran en contra de las voces civiles que optan por la asociación. Como la mayor organización de asociación de Israel, entendemos que tenemos un papel histórico. Tenemos que aferrarnos a todos esos participantes y comunidades, y asegurarnos de que el instinto sea de asociación y no de confrontación.

Tengo que subrayar que la cooperación de las comunidades no tiene precedentes. Mantenerse unidos frente a la guerra, ofrecerse como voluntarios, trabajar juntos no es algo obvio. El Negev podría tener un aspecto completamente distinto después del 7 de octubre. Teníamos miedo de creer que los beduinos eran amigos de las fuerzas de Nukhba de Hamás y que nos atacarían en breve, pero aquí nunca ha ocurrido nada parecido y la colaboración no hace más que aumentar.

A pesar de todo, y en contra de todas las predicciones, nuestra colaboración con los ministerios del gobierno no hace más que aumentar. El Estado se ha dado cuenta de que tenemos los pies en el suelo: que somos un organismo profesional que se mide por fuera y por dentro y que sabe llevar a cabo programas complejos en colaboración con las autoridades. Así que el Estado, con todos los retos, algunos de ellos técnicos y no políticos, sigue echándonos una mano, lo cual es positivo.

¿Ha suscitado también el 7 de octubre más recelos entre los trabajadores?

Al principio hubo algunos chirridos. Por ejemplo, uno de los primeros instintos de los movimientos juveniles judíos de Israel fue enviar voluntarios para atender a los evacuados en los hoteles. Pero algunos de nuestros voluntarios árabes pensaban: '¿Qué pasa con aquellos a los que ni siquiera se les ofreció la posibilidad de evacuar? ¿Por qué nuestros homólogos judíos desaparecen en esos hoteles con los evacuados?'

Todo ello requirió mucho trabajo con las organizaciones juveniles, y también tuvimos que trabajar desde abajo para reforzar las asociaciones. Debido a la naturaleza de nuestra organización, sufrimos todos los golpes posibles: un socio fundador nuestro fue asesinado por Hamás; tuvimos evacuados de las comunidades fronterizas de Gaza, mujeres con cónyuges en la reserva durante muchos meses, trabajadores con familiares secuestrados a Gaza -y trabajadores beduinos que perdieron familiares en la Franja de Gaza como consecuencia de los bombardeos de las FDI- todo un ciclo de daños. Estamos acostumbrados a mirar nuestros agravios desde un solo lado, pero en AJEEC tuvimos que experimentarlo desde todas las direcciones posibles.

Tenemos trabajadores cuyo feed en árabe está lleno de fotos de Gaza, y otros que abren su feed a diario y sólo esperan no reconocer un nombre bajo 'cleared for publication' [es decir, anuncios de soldados caídos].

Así que, con la ayuda de una organización llamada aChord, preparamos un programa de formación judeo-árabe y árabe-árabe. Descubrimos que las tensiones internas árabes también necesitan espacios para su procesamiento, incluso antes de entrar en el discurso judeo-árabe, ya que había muchos policías y soldados árabes heridos o lesionados. Así que cada sociedad debe trabajar por su cuenta antes incluso de volver al discurso de la asociación.

¿Han intentado abordar el tema de la radicalización en línea?

Menos de dos semanas después del 7 de octubre, cuando la niebla se despejó un poco, trajimos a expertos en salud mental, principalmente árabes, para sesiones de Zoom. Entonces hablamos con los jóvenes sobre estos temas, detectamos señales de alarma y les ofrecemos herramientas para tratar y disolver el veneno que penetra en los jóvenes a través de sus teléfonos. Cada smartphone puede convertirse en una máquina de veneno e incitación con un poder enorme, y cuando los jóvenes se ven desbordados por un feed lleno de incitación todo el día, al final eso les hace algo.

Como remedio, también intentamos crear el mayor número posible de encuentros sin intermediarios entre judíos y árabes, como trabajo de campo, comidas preparadas, actividades conjuntas informales... todo para que tengan el menor tiempo posible frente a la pantalla y menos tiempo para estar expuestos a los horrores. El voluntariado y el trabajo conjunto son el mejor antídoto contra la incitación y el veneno que sale de los teléfonos y las redes sociales. Y cuando se trabaja por un objetivo común, entonces es aún más fuerte.

También hicimos hincapié en el estamento religioso, con imanes y jeques que fueron entrevistados, a plataformas en línea que decían a sus oyentes que se mantuvieran alejados de la incitación y las mentiras y evitaran las fricciones. También lanzamos una campaña en línea en la que aparecían judíos y árabes haciendo frente a las dificultades de nuestro tiempo.

Sin embargo, debo subrayar que mientras la mayoría de estos mensajes incendiarios sigan procediendo de nuestros dirigentes, seguiremos en esta difícil situación. Los dirigentes ejercen un gran poder a la hora de enviar mensajes incitadores o mensajes tranquilizadores y tranquilizadores.

Por desgracia, gran parte de la incitación procede de la Knesset. Esto no es resiliencia social y no contribuye al futuro del Estado de Israel. Nada bueno sale de incitar. Si quieres ser un país fuerte, necesitas un lenguaje de asociación y no de fricción. Quizá habría que aprobar nuestros contenidos en la Knesset, hacer que judíos y árabes empaqueten comida juntos [Amit se ríe].

¿Puede compartir algunas ideas de su trabajo con Vivian Silver?

Trabajé con Vivian durante bastantes años. Era una persona intransigente. Fundó AJEEC y Women Wage Peace, lideró marchas e iniciativas y peticiones por la paz, y fue voluntaria en el Camino de la Recuperación. Era una persona que no transigía en su creencia en la búsqueda de la paz.

Aprendí de ella sin parar. Una de las primeras cosas que dice la gente es: "Bueno, mira lo que le pasó: cómo llevó a los gazatíes enfermos a los hospitales israelíes, y fueron precisamente ellos los que vinieron y la asesinaron en su casa".

A ellos les digo: "¡Sí! Mira lo que le pasó y lo que nos demuestra: que no podemos renunciar a la asociación, la paz y la igualdad. Que no podemos vivir eternamente en nuestra espada, nueve meses después de esta guerra incesante'. Debemos insistir en el camino de la asociación. Esto es una creencia, una fe, en la vía de la asociación, y si renunciamos a ella, renunciaremos a nuestra capacidad de vivir aquí. Si renunciamos a la vía de la convivencia, podemos renunciar por completo al Estado: Uno de cada cinco ciudadanos es árabe, y no podemos vivir aquí con guerras para siempre. No queremos ser una Esparta aislada que vive en guerra constante.

No me cabe duda de que si estuviera aquí hoy, Vivian nos despreciaría si abandonáramos el camino de la asociación y la paz. Y no creería que estos acontecimientos nos hicieran cuestionar la rectitud de nuestro camino de asociación.

Me siento obligado a continuar su camino. Amo al Estado de Israel y hago lo que hago por el bien del país. Vivo y hago voluntariado y trabajo y contribuyo, y quiero que este lugar sea mejor y digno de vida. Mis hijos están en un colegio bilingüe, soy voluntaria y trabajo en marcos judeoárabes: éste es el futuro del país, un futuro de colaboración e igualdad. Las disparidades y la incitación no nos llevarán a ninguna parte buena.

Esta maldita guerra no es entre judíos y árabes, sino entre el Estado de Israel y una organización terrorista llamada Hamás. Pensar que mis compañeros de trabajo son enemigos que quieren asesinarme y apoyan a Hamás no sólo es un error, sino que constituye una victoria para el mismo Hamás.

Para mí, hay dos imágenes de victoria de esta guerra: la de los rehenes que vuelven a casa y la de una sociedad israelí que funciona como una sociedad inclusiva y sana.

Es un gran privilegio en este terrible momento formar parte de las fuerzas de reconciliación y reparación. Y necesitamos tantas fuerzas como sea posible con nosotros porque vemos lo que está ocurriendo ahí fuera.

Vivian tenía una frase habitual. Cada vez que empezábamos una reunión de equipo o un seminario, ella decía: 'Para un momento; mira lo que está pasando aquí dentro - y mira lo que está pasando ahí fuera'. Aquí y ahora, también, en AJEEC, judíos y árabes se sientan en la misma sala, trabajando juntos y devanándose los sesos para entender cómo ampliar nuestro sentido de la asociación. 