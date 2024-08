La IDF cierra áreas del sur mientras acecha la sombra de un ataque de Irán

La IDF anunció el lunes nuevos cierres a partir de las 12 del mediodía en partes del Sur en relación con un servicio de oración de Tisha B'Av, mientras acechaba un posible ataque de Irán.

No hay evidencia de que Hamas pueda representar una amenaza significativa para estas áreas dado que su fuego de cohetes ha sido mínimo desde enero, con pequeños brotes solo impactando a las aldeas más cercanas a la frontera de Gaza.

The Jerusalem Post comprende que la directiva específica se emitió después de que activistas de derecha que buscaban llamar la atención sobre su campaña para reasentar Gaza presionaran para grupos de oración masivos de Tisha B'Av el lunes.

Fuentes indicaron que se esperaba entre 700 y 1,500 personas y que varias áreas están siendo cerradas para asegurarse de que el gran grupo rece en un lugar seguro en términos de defensa aérea y también no obstaculice el movimiento de las fuerzas militares.

Israel tiene un delicado equilibrio en defensa aérea, dado que tanto el Domo de Hierro como los sistemas de defensa de misiles Arrow 3 podrían ser necesarios, y navegar a los activistas hacia un área más exacta hace más fácil protegerlos.

Áreas afectadas

El área afectada se encuentra entre el Cruce de Erez y Yad Mordechai, el cruce de Shaar Hanegev, el cruce de Netivot, y hasta Nahal Oz.

También se han cerrado áreas agrícolas desde el Cementerio de Netivot, hasta la Ruta 234 por un lado y la valla de seguridad por el otro lado.

El área de Nahal Eshkol también está cerrada desde el Cruce de Re'im pasando por el Cruce de Urim hasta el Cruce de Maon y hasta la valla de seguridad.

El portavoz jefe de las FDI, R.-Adm. Daniel Hagari, dijo el lunes por la noche que Israel está monitoreando los desarrollos en Irán con respecto a una amenaza de ataque contra Israel, pero el ejército no ha cambiado sus pautas de precaución para el público.

En abril, Teherán lanzó cientos de amenazas aéreas contra Israel; uno de sus principales objetivos fue la base aérea de Nevatim en el sur.

También hay una variedad de otras bases de las FDI en el Sur, y Teherán ha amenazado específicamente con atacar bases militares.

La situación actual surgió de un prolongado juego de represalias entre Israel y el brazo armado iraní, Hezbolá, durante la guerra de 10 meses, que eventualmente se intensificó cuando el grupo terrorista libanés mató a 12 drusos-israelíes en Majdal Shams, a lo que Israel respondió matando al jefe militar de Hezbolá, Fuad Shukr, y también ha sido acusado de matar al jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, mientras era huésped en Teherán el 29 de julio.

La República Islámica y Hezbolá han amenazado con una masiva represalia desde entonces.

Mientras tanto, los medios libaneses informaron que Hezbolá ha evacuado su sede en el suburbio de Dahieh en Beirut en caso de que Israel atacara esas áreas en una posible escalada entre las partes.

Hezbolá trasladó sus computadoras, equipos y muchos de sus altos funcionarios fuera de Beirut a una ubicación no revelada. Las FDI no habían respondido hasta el momento de la impresión sobre en qué medida esto complicaría sus esfuerzos de apuntar contra el grupo terrorista en caso de que la situación se intensifique.

En el momento de la impresión, se informó que se habían producido un número muy reducido de intercambios de fuego entre las FDI y Hezbolá, traicionando un poco la gravedad de lo que es en realidad una situación inminente de alto riesgo.

Las alarmas sonaron en el norte varias veces el lunes. La fuerza aérea suspendió los viajes al extranjero para su personal en reconocimiento de la situación drástica entre Irán y Hezbolá y el hecho de que la situación ha y puede continuar prolongándose por un período más largo que el de abril.

El domingo por la noche, el Secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, ordenó la partida de dos barcos y un submarino hacia Israel después de reiterar el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Israel en una llamada con el Ministro de Defensa Yoav Gallant, según un informe del Departamento de Defensa de EE.UU. de la noche del lunes.

Durante la llamada, Gallant informó a Austin que los preparativos militares iraníes indicaban que Irán se estaba preparando para un ataque significativo contra Israel, compartió una fuente informada sobre la conversación.

El Departamento de Defensa de EE.UU. reveló que el Secretario Austin ordenó que el Grupo de Ataque del Portaaviones USS Abraham Lincoln, junto con los cazas F-35C, acelerara su tránsito hacia el área del Comando Central, reforzando la presencia militar ya proporcionada por el Grupo de Ataque del Portaaviones USS Theodore Roosevelt. Además, el USS Georgia, un submarino de misiles guiados, ha sido desplegado en la región.

Es inusual que Estados Unidos haga pública la implementación de sus submarinos, dado que su sigilo es una de sus ventajas especiales.