EE. UU.: Ataque de Irán podría llegar sin previo aviso, posiblemente en los próximos días

Irán podría atacar a Israel sin previo aviso en los próximos días, dijo el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el jueves mientras la región permanecía en alerta.

"Un ataque podría ocurrir con poco o ningún aviso y ciertamente podría ocurrir en los próximos días, y debemos estar preparados para ello", dijo a los reporteros durante una sesión informativa virtual. "Pero el esfuerzo de mensajería continúa y continuará, porque lo que realmente buscamos es la desescalada y tratar de prevenir esto".

Kirby dijo que Washington ha enviado mensajes a Irán a través de terceros para enfatizar este mensaje, mientras todas las miradas estaban puestas en la rehenes en Gaza y en las conversaciones de alto el fuego en Doha, Catar.

EE. UU. ha aumentado su presencia militar en la región ante la posibilidad de un ataque iraní y ha declarado reiteradamente que está preparado para ayudar a defender a Israel.

En abril, Estados Unidos lideró una coalición de cinco ejércitos que derribaron 300 drones y misiles iraníes durante el primer y último ataque de Teherán a Israel. Esos ejércitos incluyeron a Israel, Jordania, Francia y el Reino Unido. El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohammad-Reza Ashtiani, camina cerca de un misil iraní durante una ceremonia de presentación en Teherán, Irán, en esta imagen obtenida el 17 de febrero de 2024. (credit: Iran's Defense Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Kirby dijo que Estados Unidos no tenía una idea clara de qué tipo de ataque Irán podría lanzar, por eso ha trabajado diplomáticamente para desescalar la situación.

"Todavía estamos trabajando muy duro diplomáticamente para evitar ese resultado, para prevenir... un ataque, pero también debemos estar preparados para uno", dijo, citando que las fuerzas aéreas y marítimas estadounidenses fueron enviadas a Oriente Medio, incluido un submarino de misiles guiados.

Preparándose para el ataque de Irán

Estados Unidos se asegura de que "tengamos lo que necesitamos en su lugar" para que las fuerzas estadounidenses e israelíes estén preparadas, dijo Kirby.

Ante las tensiones regionales, el Secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy y el Ministro de Relaciones Exteriores francés Stéphane Séjourné planeaban una visita rápida a Israel el viernes.

Estados Unidos espera que la finalización de un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza prevenga los ataques de represalia de Irán y Hezbollah por los asesinatos gemelos hace dos semanas. El primero, por el que Israel se atribuyó el crédito, fue del comandante de Hezbollah Fuad Shukr en Beirut. El segundo, del que no ha reclamado responsabilidad, fue del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán. Se presume ampliamente que Israel mató a Haniyeh.

Israel ha estado en guerra con los representantes iraníes Hamas en Gaza en su frontera sur y Hezbollah en Líbano en su frontera norte desde el 7 de octubre. La violencia transfronteriza se ha considerado una guerra limitada, aunque miles de civiles han sido incapaces de vivir en sus hogares en ambos lados de las fronteras.

Israel y la región han estado en alerta durante más de dos semanas, esperando un ataque iraní en cualquier momento. Según Meir Javedanfar, experto en asuntos iraníes y maestro en la Universidad Reichman en Herzliya, Irán se encuentra "en una posición difícil porque si atacan, podrían enfrentar una represalia de Israel que podría ser bastante dolorosa.

Y si no atacan, podría ser interpretado como una señal de debilidad. Así que este es un momento muy difícil para el líder supremo de Irán. Pero por ahora, está esperando para tomar su decisión".

El enviado especial de EE. UU., Amos Hochstein, estuvo en Beirut el miércoles en un esfuerzo por rebajar las tensiones entre Israel y Hezbollah y evitar que una guerra limitada se convierta en una tercera guerra israelí-libanesa.

Kirby dijo que no parecía que Hezbollah quisiera ver tal escalada a pesar de su retórica.

"Todavía no hemos visto señales de que Hezbollah quiera involucrarse completamente aquí y comenzar una nueva guerra en un segundo frente en este momento", dijo, añadiendo: "Eso no significa que no haya amenaza por parte de Hezbollah. Por supuesto que la hay".

Respecto a Hamas, Kirby dijo que las FDI "han hecho un trabajo efectivo al reducir drásticamente su capacidad y capacidad militar" en Gaza.

"No diré que han eliminado la amenaza militar que Hamas representa para la seguridad de Israel", dijo. "Todavía hay combatientes vivos y luchando. Todavía hay túneles que utilizan para moverse y almacenar armas y municiones, y todavía tienen recursos disponibles.

"Pero se ha ejercido una tremenda presión sobre Hamas, y desde una perspectiva militar, [los israelíes] definitivamente han logrado la gran mayoría de sus objetivos", dijo Kirby.