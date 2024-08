La pareja del rehén de Gaza marca Tu B'Av con un video de ella sentada frente a su póster

La cuenta de Twitter del Estado de Israel X, anteriormente Twitter, publicó un video el domingo que tenía el póster del rehén Eliya Cohen, aún retenido en Gaza, en una silla al final de un lado de la mesa, y la novia de Cohen, Ziv, en el otro lado mientras estaban en el Paseo Marítimo de Tel Aviv.

La publicación marcaba Tu B'Av, el día judío del amor, que comenzaba el domingo al atardecer.

"Ziv no podrá celebrar con su pareja Eliyah, quien actualmente está siendo retenido como rehén en Gaza", decía la publicación. "Este Tu B'av tantos de nuestros corazones están rotos."

Tu B’Av, the Jewish day of love begins at sundown. Ziv will not be able to celebrate with her partner Eliyah who is currently being held hostage in Gaza.This Tu B’av so many of our hearts are broken . @N12News pic.twitter.com/sETcQPKU6l