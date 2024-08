Los puntos conflictivos del alto el fuego indican que Hamás planea volver al poder - análisis

Las actuales discusiones sobre el alto el fuego, basadas en parámetros que han enmarcado las conversaciones desde enero, tienen varios puntos de desacuerdo. Informes recientes señalan varios problemas clave en las conversaciones que podrían bien descarrilarlas nuevamente o llevar a un acuerdo. En cuestión están varias demandas clave de Hamas: quiere que Israel abandone el Corredor de Netzarim, que separa la Ciudad de Gaza del centro de Gaza, y el Corredor de Filadelfia, que separa Gaza de Egipto.

Las demandas de Hamas - poder regresar a luchadores armados al norte de Gaza mediante la desmantelación de la presencia de las FDI en Netzarim y volver al contrabando a lo largo de la frontera egipcia al expulsar a Israel del corredor - representan el gran plan para volver al poder en Gaza, parte de la estrategia general del grupo terrorista de utilizar el 7 de octubre para tomar el control de Cisjordania.

Hamas ya está en marcha en Cisjordania, como lo demuestran los recientes ataques aéreos de las FDI en la región de Tubas y Jenin contra importantes operativos de Hamas; sus demandas en Gaza son el primer paso en su próxima etapa de operaciones.

Estas demandas, que han sido reportadas en numerosos medios de la región, pueden no ser solo de Hamas. Otros países involucrados en las conversaciones, como Qatar y Egipto, también pueden tener intereses en Gaza y en que Hamas regrese a controlar esas áreas. Irán, que apoya a Hamas, probablemente le ha aconsejado que encuentre una forma de volver a controlar el corredor de Netzarim y la frontera con Egipto.

Los esfuerzos de negociación de Hamas impulsados por sus principales seguidores regionales

Según informes en The Washington Post, Doha estaba en contacto con Teherán sobre las amenazas de Irán de atacar a Israel en las últimas dos semanas.

¿Por qué Doha estaba hablando con Teherán? Presumiblemente, el objetivo era retrasar el supuesto asalto iraní, permitiendo la continuación de las negociaciones de alto el fuego. Irán habría querido algo a cambio. Es probable que Irán, junto con otros actores regionales como Turquía, que también apoya a Hamas, estén asesorando activamente a Hamas sobre puntos clave a mantener durante las conversaciones de alto el fuego.

Hamas se está centrando en reducir su presencia en el Corredor de Filadelfia y podría estar abierta a que la Autoridad Palestina juegue un papel en la frontera con Egipto. ¿Por qué a Hamas no le importa que la AP esté allí? Hamas tiene como objetivo a largo plazo tomar el control de la AP, por lo que considera a estas fuerzas simplemente como sus propias fuerzas en espera. Hamas ya ha estado trabajando con Beijing para crear un acuerdo de unidad para 14 facciones palestinas que le permitiría estar en la AP. Está respaldado silenciosamente por el FPLP, la Iniciativa Nacional Palestina, entre otros grupos, y ha recibido un creciente respaldo de grupos armados en Tulkarm, Kalkilya, Jenin, Tubas y otras áreas del norte de Cisjordania.

El objetivo principal de Hamas es deshacerse de las principales áreas que Israel aún controla en Gaza: Netzarim y Filadelfia. Israel ha adoptado una estrategia en Gaza de limpiar áreas de Hamas y luego retirarse. Israel utiliza los corredores para mover rápidamente fuerzas a áreas de Gaza. Las fuerzas israelíes nunca permanecen más de unas pocas semanas, mientras que Israel controla los dos corredores a través de Gaza para monitorear el norte y sur de Gaza.

Hamas a cargo de alrededor del ochenta por ciento de Gaza

EN GENERAL, la campaña de Israel en Gaza desde octubre ha dejado a Hamas en control de los campos centrales - Maghazi, Nuseirat, Deir al-Balah y Bureij - e Israel ha dejado a Hamas a cargo de alrededor del 80% de Gaza en total. Sin embargo, las FDI utilizan incursiones para reducir la presencia de Hamas en el norte y sur de Gaza. Si hay un acuerdo de alto el fuego, las incursiones cesarán. Hamas entonces recuperará su poder en el norte y sur de Gaza utilizando sus bases actuales en Nuseirat, Bureij y Deir al-Balah para mover fuerzas. Muchas de las fuerzas de Hamas en Khan Yunis, por ejemplo, se trasladaron allí después de que las FDI se retiraran en abril y tras el inicio de la operación de Rafah en mayo.

Israel está preocupado de que Hamas pueda trasladar hombres armados desde Nuseirat a través del corredor de Netzarim hacia el norte de Gaza. Hamas ya ha intensificado las operaciones contra las FDI en el corredor. El grupo terrorista ha intentado ataques de francotiradores y también ataques con dispositivos explosivos. El objetivo de la campaña de Hamas es acosar a las FDI a bajo nivel. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hamas y otros grupos hacen lo mismo, atacando a las FDI en áreas cercanas a Rafah. Sabemos esto porque Hamas presume abiertamente de ello a los medios proiraníes. Hamas publica detalles diarios sobre sus amenazas contra las fuerzas de las FDI en Netzarim y el sur de Gaza. Cada día que Hamas se agazapa en las ruinas de partes de Gaza, potencialmente se hace más fuerte, y cada día que las FDI se ven obligadas a sentarse y esperar, potencialmente pueden convertirse en un objetivo.

Sin embargo, si las FDI abandonan estas áreas, Hamas tomará el control y regresará rápidamente en fuerza al norte y sur de Gaza. Esto ya ha sido hecho por Hamas después de las operaciones terrestres de las FDI.

Los puntos críticos en las conversaciones de alto al fuego son las pruebas del plan de Hamas de regresar a Gaza. Quiere trasladar hombres armados al norte de Gaza y reestablecerse en el sur de Gaza. Los corredores impiden esto. Si la presencia de las FDI se reduce o estas se retiran, entonces Hamas regresará. Ya ha regresado a gran parte de Gaza y ha demostrado que puede hacer crecer rápidamente sus redes.