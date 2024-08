El atentado de Hezbolá en Katzrin muestra los planes del grupo terrorista - análisis

Aunque Hezbolá ha atacado Katzrin en el pasado, la destrucción del miércoles fue la más grande de su tipo desde que comenzó a atacar a Israel en octubre de 2023.

Hezbolá lanzó más de 50 cohetes hacia el Golán el miércoles. El ataque llevó a la destrucción en Katzrin, una ciudad grande en el centro del Golán.

Hezbolá está escalando lentamente la guerra contra Israel, y esta es otra parte de esa escalada, que comenzó hace una semana con ataques en Shamir en el Valle de Hula al norte de Israel.

"Tras las sirenas que sonaron en el norte de Israel con respecto a lanzamientos de cohetes y misiles en el área de los Altos del Golán, se identificaron aproximadamente 50 proyectiles cruzando desde Líbano hacia territorio israelí. Algunos fueron interceptados por el Array de Defensa Aérea de las FDI, y se identificaron varios proyectiles caídos en el área de la ciudad de Katzrin", declaró las FDI. Vista de una casa que fue alcanzada directamente por un ataque con misiles desde el Líbano, en Katzrin, norte de Israel, 21 de agosto de 2024. (credit: MICHAEL GILADI/FLASH90)

Hezbolá buscó afirmar que estaba apuntando a un sitio militar israelí cerca de Katzrin. Sin embargo, Hezbolá tiene municiones de precisión, como drones, para apuntar con precisión a sitios de las FDI cuando así lo desea. Hezbolá ha demostrado esto en el pasado con ataques de drones de precisión que ocasionalmente han matado o herido a soldados israelíes. Esto también se ha demostrado en ataques dirigidos, por ejemplo, a Monte Merón. Hezbolá sabe dónde se encuentran los pueblos y comunidades civiles. Cuando quiere lanzar cohetes, elige disparar los tipos de salvas y ráfagas que hizo el miércoles. De hecho, esto es parte del plan más amplio de Hezbolá para aumentar el alcance de sus ataques y sembrar el terror en el norte de Israel.

Los meses de ataques de Hezbolá ya han obligado a 60,000 israelíes a abandonar sus hogares. Ahora quiere obligar a más personas a irse. Recientemente, Hezbolá ha atacado no solo a la comunidad de Shamir, sino también a Ayelet HaShahar en el norte de Israel. El gran ataque en la zona de Katzin es otro ejemplo de los planes de Hezbolá. El grupo terrorista respaldado por Irán está demostrando que puede dictar el ritmo de las operaciones y atacar en un momento y lugar de su elección. Aunque el grupo intentará justificar este ataque afirmando que apuntaba a un sitio de las FDI y que está "respondiendo" a los ataques de las FDI en Líbano, la imagen general está clara.

Hezbolá afirmó que golpeó lo que dijo era la "base Tsnobar 651, [que] se encuentra en los Altos del Golán ocupados por Siria, a 18 km de la frontera libanesa, y está afiliada al Comando Norte del ejército del enemigo israelí", informó el medio proiraní Al-Mayadeen.

"La base alberga fuerzas de infantería durante su período de entrenamiento en los Altos del Golán ocupados por Siria. También incluye un centro de municiones de artillería perteneciente a la unidad de armamento regional del ejército israelí", dijo Hezbolá. El grupo además afirmó que estaba respondiendo a los ataques israelíes en el sur del Líbano, y mencionó los ataques aéreos que dijo ocurrieron en el valle de Bekaa la noche del martes.

Según Al-Mayadeen, "los ataques hostiles israelíes apuntaron al Bekaa ayer". Hezbolá dijo que atacó 12 objetivos en Israel en represalia. "Los objetivos incluyeron la sede del Comando de la 210ª División de Golan en los cuarteles de Nafah, la sede del Regimiento de Artillería y la Brigada Blindada en los cuarteles de Yarden, los cuarteles de Baranit, la sede de la 146ª División en Ga'aton, [y sitios en] Matat, Marj, Ramia, Shomira, los cuarteles de la 7ª Brigada Blindada y Ya'ara".

Qué se puede aprender del ataque a Katzrin

¿QUÉ PODEMOS aprender de esto? Hezbolá no solo está escalando; también está mostrando que puede señalar los sitios que quiere atacar. Hezbolá considera esto como una guerra táctica compleja, y está explicando abiertamente sus tácticas. También busca expandir ligeramente la guerra, pero de manera sistemática y deliberada. Esto está calculado para evitar una guerra importante.

Los israelíes pueden estar cansándose de estos ataques interminables en el norte. Una encuesta reciente del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional señaló que "el 44 por ciento de los encuestados cree que se debería iniciar una acción militar contra Hezbolá, con aproximadamente la mitad de ellos apoyando esto incluso a riesgo de una guerra regional, incluida la ocupación y control del sur del Líbano".

Hasta ahora, Hezbolá calcula que no hay un impulso importante para la guerra en Israel y que puede continuar esta guerra de desgaste. Hezbolá está dispuesto a sufrir algunas pérdidas, incluidos los 400 miembros que ya han sido asesinados, incluidos comandantes de alto rango. Cree que está ganando porque está librando abiertamente la guerra dentro de Israel y, a diferencia del pasado, no se enfrenta a un contraataque significativo.

Hezbolá puede leer los medios y declaraciones de Israel. Sabe que el ministro de defensa de Israel ha hablado a menudo sobre la necesidad de centrarse en Hezbolá. Durante una reciente visita a la 36a División de Israel en el Norte, dijo: "Nuestro centro de gravedad se está moviendo del sur al norte". Hezbolá está buscando anticiparse a esto moviendo su centro de gravedad hacia más ataques, como el de Katzrin.