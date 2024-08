'¡Un terrorista en traje!' Danny Danon critica al representante palestino en la ONU

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, acusó al representante palestino, Riyad Mansour, de darle plataforma a Hamas además de la Autoridad Palestina en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del jueves por la noche, luego de que el representante acusara a Israel de cometer genocidio.

Tras que Mansour le dijera al consejo "Israel está cometiendo genocidio", Danon respondió al representante diciéndole "Si no puedes condenar a Hamas, eres uno de ellos. ¡Eres un terrorista en traje!"

La confrontación ocurrió en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las escaladas en curso en el Medio Oriente. Sucedió durante el primer discurso de Danon ante el consejo desde que regresó al cargo.

"Veo que el Representante de la Autoridad Palestina todavía está aquí. Has estado sentado en esa silla durante veinte años", comenzó el discurso de Danon. "Has pasado dos décadas en este lugar proponiendo resoluciones que no logran más que odio y violencia, mientras afirmas ser un defensor de la paz".

"Pero quiero aclarar un punto importante, y exijo una respuesta: Sr. Mansour, ¿a quién representa usted aquí hoy? ¿Representa a la Organización Terrorista Hamas?

"Desde el 7 de octubre, ha pronunciado cientos de discursos, pero nunca ha condenado de ninguna manera a Hamas.

"Sr. Mansour, ¡si no puede condenarlos, usted es uno de ellos! Usted no representa al pueblo palestino. ¡Usted es un terrorista con traje!"

Mensaje a otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU

Después de dirigir sus acusaciones a Mansour, Danon volvió su atención al consejo. Les dijo a los representantes internacionales: "Los días en que la sangre judía era derramada sin respuesta han terminado. Los días en que el pueblo judío estaba a merced de tiranos han terminado".

"Somos los capitanes de nuestro propio barco, y tomaremos todas las medidas necesarias contra aquellos que deseen hacernos daño", concluyó Danon.