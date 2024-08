Exjefe de inteligencia de las FDI duda de los planes de ataque de Hezbolá

El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del IDF, Tamir Hayman, expresó su opinión el domingo sobre el ataque preventivo de Israel en Líbano. "Si realmente Hezbollah planeaba disparar 6,000 amenazas aéreas, incluido al centro, como indican algunos informes, entonces Beirut estaría ardiendo en llamas en este momento", dijo Hayman.

"No hay forma de que este fuera el plan y de que la respuesta de Israel se vea así frente a tal paso, lo que significaría iniciar una guerra total", continuó.

"Es bueno que las FDI destruyeran miles de armas en la operación de contramedidas temprano en la mañana, pero recomiendo esperar con las conclusiones hasta el final del evento".

Hezbollah planeaba lanzar misiles el domingo alrededor de las 5:00 a.m. hacia Tel Aviv, y el ataque preventivo israelí frustró el plan. Todos los lanzadores fueron destruidos en el ataque israelí.

Las FDI dijeron que alrededor de 100 aviones impidieron que miles de misiles fueran lanzados hacia el norte. Hezbollah planeaba lanzar cerca de 6,000 misiles, docenas de ellos hacia Israel central. Alrededor de cien aviones atacaron al mismo tiempo. En Israel se estima que Hezbollah tenía la intención de lanzar misiles al complejo de Glilot.

El portavoz de las IDF, el R.-Adm. Daniel Hagari, pronuncia un discurso público el domingo por la noche. 24 de marzo de 2024. (credit: SCREENSHOT/IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

'Primera fase de respuesta', dice Hezbollah

Hezbollah publicó un comunicado en el que afirmaba que la primera fase de la respuesta al asesinato de Fuad Shukr en Líbano "ha sido completada con éxito". La organización terrorista afirmó que desde esta mañana habían lanzado más de 320 misiles y cohetes hacia Israel. Más tarde dijeron que las afirmaciones de Israel sobre el éxito del ataque eran "vacías" y que Nasrallah hablaría más tarde el domingo y abordaría los eventos.

El portavoz de las FDI, el R.Adm. Daniel Hagari, anunció el domingo por la mañana que las FDI lanzaron un ataque preventivo en Líbano después de detectar que Hezbollah se estaba preparando para lanzar misiles y cohetes hacia el Estado de Israel.

Cientos de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel llevaron a cabo ataques contra los sistemas antiaéreos de Hezbollah y los sistemas de misiles de largo alcance de Hezbollah.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Galant manejaron el evento en la Kirya. El ministro de Defensa anunció una situación especial en el frente interno. Todas las autoridades locales en Israel han entrado en la alerta máxima, incluyendo la apertura de centros de control y refugios públicos. El gabinete político-seguridad se reunirá a las 7:00 p.m. en la Kirya.

Según un informe del New York Times, Hezbollah planeaba lanzar cohetes hacia Tel Aviv alrededor de las 5:00 a.m. del domingo temprano, pero el ataque preventivo israelí lo frustró. Se suponía que el ataque incluiría 6,000 misiles.