Hamas y grupos terroristas usan trampas explosivas para atacar a Israel

Los grupos terroristas que atacan a Israel, especialmente Hamas, están recurriendo cada vez más al uso de dispositivos explosivos y trampas explosivas. Esto es cierto en Gaza y también en Cisjordania.

El domingo, las FDI informaron que el sargento mayor de reserva Shlomo Yehonatan Hazut fue asesinado en Gaza por un dispositivo explosivo escondido en un camino. Las FDI habían despejado el área, pero los terroristas aún pudieron llevar a cabo el ataque. Esto ilustra la creciente amenaza de dispositivos explosivos y trampas explosivas. Estos tipos de dispositivos se llaman dispositivos explosivos improvisados, o IED.

Hazut fue "el séptimo soldado en caer en Gaza en cuatro días", informó Ynet. "Cuatro de las fatalidades fueron asesinadas cuando los IED detonaron".

Hazut estaba en el Batallón 9207 de la 16ª Brigada.

Las FDI dijeron que habían llevado a cabo los procedimientos correctos en el área donde ocurrió la explosión.

"Una investigación inicial reveló que una fuerza de infantería estaba buscando túneles subterráneos e infraestructura de Hamas en un camino que fue despejado por máquinas pesadas del Cuerpo de Ingenieros", dijo. "Es probable que se haya pasado por alto un IED y que haya sido detonado remotamente por terroristas escondidos en un túnel."

En otro incidente, el Sargento St. Amit Tsadikov del Batallón 202 de la Brigada de Paracaidistas también fue asesinado por un artefacto explosivo el sábado.

El viernes, un artefacto explosivo fue detonado cerca de soldados en el barrio de Zeitoun en la ciudad de Gaza, cerca del corredor de Netzarim. Dos soldados del Batallón 6301 de la Brigada de Jerusalén fueron asesinados y siete resultaron heridos por un artefacto explosivo colocado en el exterior de un edificio que estaban buscando. Esta área ha sido despejada en múltiples ocasiones en el pasado.

El uso de IEDs en Gaza ha ido en aumento en los últimos meses. Hamas ha recurrido a este método, junto con otros grupos terroristas en Gaza, como forma de luchar contra las FDI sin utilizar combatientes armados. Esto se debe a que Hamas carece de la mano de obra que tenía en octubre pasado. Ahora está utilizando el terreno a su favor. Conoce el área, por lo que puede infiltrarse silenciosamente en hogares y áreas y dejar explosivos detrás. Ha estado utilizando este método cada vez más.

Los grupos terroristas también están aumentando su uso de explosivos en Cisjordania en áreas como Nur Shams, cerca de Tulkarm, y Jenin y otras zonas. Además, pueden estar buscando expandir la guerra a otras áreas de Israel.

Por ejemplo, hubo un intento por parte de un residente de Nablus de llevar a cabo un atentado con bomba en Tel Aviv el 18 de agosto. Además, el domingo por la noche, las FDI informaron: "Hace poco tiempo, un artefacto explosivo fue detonado en un autobús civil" que viajaba en un área al este de Efrat. "Los soldados de las FDI están bloqueando rutas y realizando búsquedas de los sospechosos en la zona".

La amenaza de los artefactos explosivos improvisados ​​está creciendo en múltiples frentes. Incluye el intento de Hamas y otros grupos en Gaza de volver a utilizar este tipo de arma, mientras que los grupos en Cisjordania también están centrando su atención en dispositivos explosivos.

La tendencia general no es única en la historia de los grupos terroristas e insurgencias. En Iraq, durante la insurgencia iraquí contra las fuerzas estadounidenses, el uso de artefactos explosivos improvisados ​​era común. Irán ayudó a los grupos iraquíes a mejorar sus dispositivos explosivos, trabajando con ellos para crear penetradores formados explosivamente (EFP), que se utilizan contra vehículos.

Irán respalda a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina. También está cada vez más involucrado en intentos de contrabandear armas a Cisjordania.

A medida que la guerra continúa en Gaza y los grupos en Cisjordania buscan aumentar sus ataques, es probable que recurran cada vez más a explosivos como parte de su arsenal.