Equipo negociador israelí se dirige a Doha para conversaciones sobre rehenes de Gaza

Se espera que un equipo de negociadores israelíes de nivel profesional se dirija a Doha el miércoles para continuar las conversaciones sobre un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza tras el dramático rescate de uno de los cautivos, Qaid Farhan Alkadi, de 52 años, durante una operación del IDF en los túneles.

"Todavía hay más personas esperando", dijo Alkadi al primer ministro Benjamin Netanyahu cuando hablaron por teléfono después del rescate, refiriéndose a los rehenes aún retenidos en Gaza.

El equipo israelí enviado a Doha incluye representantes del IDF, el Mossad y el Shin Bet, dijo una fuente al Jerusalem Post. El equipo estuvo en El Cairo el lunes, pero regresó a Israel para consultas.

Egipto y Qatar, con la ayuda de Estados Unidos, han sido los principales mediadores para el acuerdo.

"Se espera que la delegación continúe trabajando con los mediadores para reducir las brechas" en cuestiones de disputa respecto al acuerdo marco, explicó la fuente. El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, se dan la mano durante su rueda de prensa conjunta en Doha, Qatar, el 12 de junio de 2024. (credit: REUTERS)

"Se espera que la delegación se reúna con representantes de Egipto, Qatar y Estados Unidos, quienes continúan llevando a cabo conversaciones tanto con Israel como con Hamas", explicó la fuente.

El tema en cuestión es un acuerdo marco que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el 31 de mayo, y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó en junio. Tanto Israel como Hamas han acordado ese marco, pero carecen de consenso sobre cómo debería ser ejecutado.

Uno de los principales obstáculos que han surgido es la insistencia de Israel en que las FDI deben mantener el control de una zona de amortiguamiento crítica entre Egipto y Gaza, conocida como el Corredor de Filadelfia. Hamas ha mantenido firme su demanda de una retirada completa de las FDI.

Los equipos están discutiendo temas relacionados con la liberación de prisioneros de seguridad palestinos y terroristas a cambio de los 108 rehenes restantes, incluyendo si esos prisioneros serían exiliados y si Israel tendría la capacidad de vetar algunos de los nombres de los terroristas que Hamas quiere ver liberados.

Israel también ha buscado aumentar el número de rehenes vivos que serían liberados en la primera fase de lo que es un acuerdo de tres fases. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Declaraciones de Netanyahu

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo el martes que Israel estaba "trabajando incansablemente para devolver a todos nuestros rehenes".

"Estamos haciendo esto de dos maneras principales: Negociaciones y operaciones de rescate. Ambas requieren nuestra presencia militar en el terreno, y una presión militar constante", dijo Netanyahu. "Continuaremos actuando hasta devolver a todos a casa".

Sus críticos han argumentado que la única forma de garantizar la liberación de los rehenes es aceptar retirar las fuerzas de las FDI del Corredor de Filadelfia, que el ejército capturó solo en mayo y junio.

Han señalado que la mayoría de los rehenes liberados fueron liberados como parte del acuerdo en noviembre.

Estados Unidos ha esperado que un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza evite una guerra más amplia de las FDI con Hezbollah y evite una guerra directa de Irán con Israel.

Irán ha dicho que respaldaría cualquier acuerdo de alto el fuego en Gaza que tenga el apoyo de Hamas. El Primer Ministro de Qatar, Mohammed al-Thani, quien ha sido uno de los negociadores clave para un acuerdo, visitó Teherán el lunes donde discutió el acuerdo con el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores del país.