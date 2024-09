Liderazgo de Israel bajo fuego mientras la nación llora a seis rehenes

"Es mamá", dijo Rachel Goldberg-Polin calmadamente, hablando por el micrófono a su hijo, Hersh. Estaba parada en un escenario improvisado cerca de la frontera de Gaza el jueves por la mañana y hablaba con su hijo, quien había pasado casi 330 días en cautiverio de Hamas.

"Hersh, estamos trabajando día y noche y nunca nos detendremos", dijo.

La trágica noticia con la que se despertaron los israelíes el domingo, de que los cuerpos de los rehenes Hersh, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino fueron encontrados en la Franja de Gaza y traídos de vuelta a Israel, una vez más subraya la situación en la que se encuentra este país a diario.

Rezando por buenas noticias, temiendo lo peor. Esperando algún tipo de acuerdo para liberar a los rehenes restantes.

Las FDI afirmaron que habían recuperado los cuerpos de un túnel bajo Rafah, y que probablemente fueron sacrificados por Hamas poco antes de que las FDI los encontraran. Personas se reúnen en memoria del rehén israelí-estadounidense Hersh Goldberg-Polin en Jerusalén, el 1 de septiembre de 2024. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Hay una escena conmovedora y desgarradora cerca del final de La Lista de Schindler cuando Oskar Schindler se derrumba incontrolablemente al darse cuenta de cuánto dinero y tiempo desperdició y cuántas vidas judías más podría haber salvado.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se disculpó el domingo en una conversación con la familia del rehén Lobanov.

"Quiero decirles cuánto lo siento y pedir perdón por no poder devolver a Sasha con vida", dijo Netanyahu. Quizás mientras pronunciaba estas palabras, en el fondo de su mente también pensaba: "Podría haber hecho más".

Como el hombre finalmente responsable del destino de los rehenes, uno esperaría eso.

Desafortunadamente, es demasiado poco, demasiado tarde para nuestro líder.

Los israelíes están respondiendo de manera diferente a la noticia de las muertes de los rehenes en comparación con situaciones anteriores. Podrían despertar el lunes en un país paralizado: se prevé que el aeropuerto cierre al igual que las instituciones económicas, y se han convocado protestas en todo el país. Para decirlo claramente, la muerte de seis rehenes más en cautiverio ha llevado al público a decir "ya es suficiente". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El conocimiento de que este grupo podría y debería haber sido salvado, especialmente dado los informes de que Goldberg-Polin, Yerushalmi y Gat estaban en la lista para ser liberados como parte de un acuerdo en julio, ha enfurecido a muchos.

Nosotros, como sociedad ahora, estamos obligados a enfrentar una verdad profunda y espeluznante: seis vidas que esperábamos ver regresar a casa de manera segura han sido perdidas en la oscuridad de la cautividad.

A los rehenes cuyos últimos momentos fueron pasados en miedo y a sus familias que han soportado una incertidumbre insoportable, les debemos no solo nuestras más profundas condolencias sino también una disculpa, un reconocimiento de que nosotros, como nación, no pudimos hacer más para traerlos de regreso a la seguridad. Esta es una herida que corta profundamente, no solo para las familias sino para todos nosotros que creíamos en la posibilidad de su regreso.

Nuestros políticos pueden ofrecer disculpas débiles y a medias, pero en The Jerusalem Post, ofrecemos nuestra disculpa más sincera y sentida posible.

Lamentamos no haber podido hacer más para sacarlos. Lamentamos que las palabras que hemos escrito durante 10 meses no hayan logrado impulsar a nuestros políticos a la acción. Lamentamos que nunca más puedan pasar tiempo con sus familias.

Estos no eran solo seis individuos; eran parte de nuestra familia colectiva, y su pérdida nos disminuye a todos. Debemos cargar el peso de este fracaso con nosotros, permitiendo que guíe nuestras acciones en el futuro, asegurando que ninguna familia tenga que soportar este tipo de dolor nuevamente. Les debemos recordar sus nombres, honrar sus vidas y aprender del silencio que ahora llena el espacio que una vez ocuparon.

A sus familias, ninguna palabra puede sanar las heridas dejadas por esta tragedia, pero por favor sepan que sus vidas no serán olvidadas. Llevaremos adelante su memoria, un recordatorio solemne del precio que pagamos cuando fallamos en proteger a los nuestros.

A Hersh, Eden, Carmel, Alexander, Almog y Ori, lo sentimos mucho, mucho.