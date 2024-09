Trump culpa a 'Camarada Kamala Harris y a Joe Biden Corrupto' por muertes de rehenes

El expresidente de EE. UU. Donald Trump culpó por el asesinato de seis rehenes a Hamas, así como al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, en una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, el domingo por la noche.

Entre los seis rehenes se encontraba el ciudadano estadounidense Hersh Goldberg-Polin.

Trump dijo que lamentaba la "muerte sin sentido" de los seis, "incluyendo de manera horrenda a un maravilloso ciudadano estadounidense, Hersh Goldberg-Polin, asesinado por Hamas".

Sin embargo, también atribuyó el asesinato a una "completa falta de Fuerza y Liderazgo estadounidenses", afirmando que sucedió debido a las fallas de "Camarada Kamala Harris y Joe Biden Corrupto".

"¡Tienen sangre en sus manos!" Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino. (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot via X)

Según Trump, la administración Biden permitió que los terroristas cobraran vidas estadounidenses y fue "directamente responsable de muertes innecesarias".

We grieve the senseless death of the Israeli Hostages, horrifically including a wonderful American Citizen, Hersh Goldberg-Polin, murdered by Hamas due to a complete lack of American Strength and Leadership. Make no mistake — This happened because Comrade Kamala Harris and…