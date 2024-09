Israel llora: políticos reaccionan al descubrimiento de los cuerpos de rehenes

Líderes y políticos israelíes reaccionaron la mañana del domingo al hallazgo de los cuerpos de los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino en Rafah, en la Franja de Gaza.

El presidente Isaac Herzog dijo después de la confirmación por parte de las FDI de las identidades el domingo por la mañana: "El corazón de toda una nación está roto en pedazos".

Se disculpó "por no haberlos traído a casa a salvo".

El presidente prometió que Israel "continuará luchando sin descanso contra la organización criminal y terrorista Hamas, que una vez más ha demostrado que no hay fin a su disposición para cometer asesinatos y crímenes contra la humanidad."

"La sangre de nuestros hermanos clama por nosotros. Nuestras hermanas y hermanos todavía están allí, soportando el infierno. El pacto supremo entre el estado y sus ciudadanos es garantizar su seguridad. Tenemos la sagrada y urgente misión de traerlos a casa", concluyó Herzog.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant llamó a que el gabinete de seguridad se reuniera de inmediato y "diera marcha atrás" a la decisión del jueves de que las FDI debían permanecer en el Corredor de Filadelfia en la Franja de Gaza. "Es demasiado tarde para los rehenes asesinados en un asesinato a sangre fría", declaró, agregando, "Debemos devolver a casa a los rehenes que permanecen en cautiverio de Hamas".

הקבינט המדיני-ביטחוני חייב להתכנס באופן מיידי ולהפוך את ההחלטה שהתקבלה ביום חמישי. זה מאוחר עבור החטופים שנרצחו בדם קר. חייבים להשיב הביתה את החטופים שנותרו בשבי החמאס.מדינת ישראל תבוא חשבון עם כל ראשי ומרצחי החמאס, עד האחרון שבהם. — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 1, 2024

Además, afirmó que Israel "ajustará cuentas" con Hamas, "hasta el último".

El jefe de la oposición, Yair Lapid, dijo en un comunicado del domingo que el asesinato de los seis rehenes podría haberse evitado.

"En lugar de hacer un trato, hacen política. En lugar de salvar vidas, entierran rehenes. En lugar de hacer todo lo posible para devolverlos a casa, Netanyahu está haciendo todo lo posible para permanecer en el poder," escribió Lapid.

El Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich declaró, "Golpearemos [a Hamas] hasta su completa destrucción, y devolveremos a nuestros hijos e hijas a casa".

Añadió que "condena" "todos los intentos ficticios e irresponsables de fuentes políticas" de utilizar el evento "para sus necesidades políticas y el debilitamiento de la sociedad israelí" en nombre de Hamas.

El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también señaló: "Esta mañana recibimos más pruebas del cruel enemigo con el que estamos luchando", agregando que Israel tenía que combatirlo con toda su fuerza "sin la entrada de combustible y ayuda humanitaria".

'Destino de los terroristas - la muerte'

El diputado Benny Gantz declaró: "Ante nosotros están terribles asesinos, y a la cabeza de ellos Sinwar. Su destino es uno - la muerte."

Añadió que había quienes no hicieron todo lo posible para evitar la muerte de los rehenes.

Gantz señaló que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba "vacilante, asustado, y está jugando al tiempo por consideraciones políticas en lugar de actuar".

El jefe del partido Shas, Arye Deri, afirmó que no había controversia con respecto a la necesidad inmediata de devolver a los rehenes y eliminar a Hamás. "Estos dos valores constituyen la base significativa para la unidad", señaló.

El ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, criticó al gobierno actual en una declaración en X.

"Hay maneras de equilibrar las necesidades de seguridad del Estado de Israel con la obligación moral del Estado Judío de hacer todo para devolver a sus hijos e hijas que fueron secuestrados de sus camas y de una fiesta, y fracasamos en protegerlos. Una gestión caótica y conflictiva y consideraciones políticas han invadido groseramente nuestro santuario, amenazando nuestros valores fundamentales", afirmó.