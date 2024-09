¿Por qué Hamás exige el corredor Filadelfia? Un análisis detallado

Muchos informes se han centrado en el debate interno israelí sobre el corredor de Filadelfia, y si mantenerlo es esencial para evitar que Hamas reconstruya su poder en Gaza.

Sin embargo, las decisiones de Israel no se toman en el vacío. Hamas también está exigiendo controlar la frontera con Egipto. Hamas ha controlado esa frontera desde 2007 y la utilizó para construir un arsenal de cohetes sin precedentes. Utilizó este arsenal para llevar a cabo la mayor masacre de judíos desde el Holocausto.

Es lógico que el control de la frontera haya sido un ingrediente clave en la fortaleza de Hamas y por eso lo quiere de vuelta.

Un artículo en los medios estatales de IRNA en Irán es claro al respecto. “Khalil al-Hayya, un alto funcionario de Hamas, dice que no es posible un acuerdo de alto el fuego en Gaza sin la retirada del régimen israelí de los corredores de Filadelfia, Netzarim y Rafah”. Cuando Hamas dice algo, no es solo retórica. Hamas entiende claramente que el control de las IDF en estas áreas está impidiendo que Hamas controle toda Gaza. Actualmente, Hamas controla la zona central de campos de Gaza; Bureij, Maghazi, Deir al-Balah y Nuseirat, y controla áreas en el norte de Gaza y Khan Younis.

Sin embargo, el control de Hamas ha sido parcialmente controlado por el control de las FDI de los corredores en el sur de Gaza y Netzarim en el centro.

Soldados israelíes operan en la Franja de Gaza en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, 21 de enero de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Vale la pena recordar que el control de las FDI de Netzarim y Philadelphi no es algo que solo haya ocurrido en esta guerra. Las FDI tomaron el control de estas áreas en guerras y operaciones anteriores. Cuando Israel controlaba Gaza de 1967 a 2005, el control de estas áreas era clave para asegurar Gaza.

En esos días, especialmente en la década de 1980 y 1990, Israel estableció comunidades en esas áreas para asegurarlas. Israel también tenía comunidades en el Sinaí cerca de la frontera de Philadelphi. Yamit era clave en esta área y clave para asegurar la frontera. Fue evacuada en 1982.

Cabe señalar que las FDI tuvieron que operar en el corredor de Philadelphi durante la Segunda Intifada para erradicar la infraestructura terrorista. Hamas, fundado a finales de la década de 1980, siempre ha entendido la necesidad de controlar el área fronteriza. Hamas conoce Gaza, su liderazgo clave proviene casi en su totalidad de Gaza. Por lo tanto, Hamas entiende que el control de la frontera con Egipto y el centro de Gaza es clave para su regreso al poder.

¿Cómo contrabandea Hamas objetos en Gaza? Algunos de ellos pueden provenir de túneles subterráneos, pero es probable que gran parte del poder de Hamas provenga de controlar la ruta terrestre a través de Rafah. Trae artículos de doble uso que reutiliza para sus necesidades terroristas. Es probable que el contrabando subterráneo no sea la verdadera historia en estos días. El control de la ruta terrestre es más importante. Esa es una de las razones por las que Hamas quiere volver a controlar Rafah. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hamas sabe que existe un debate interno en Israel sobre mantener el corredor de Filadelfia. Aprovecha esto y utiliza un lenguaje diseñado para sembrar discordia interna. Por ejemplo, acusa al liderazgo de Israel de ver el corredor como "más importante que los cautivos israelíes". De hecho, es Hamas quien ve esta área como más importante. Es Hamas quien tomó rehenes. Es Hamas quien utilizó el área fronteriza para volverse más fuerte y lanzar un ataque genocida contra Israel. Es Hamas quien asesinó a los rehenes.

En Israel, el debate es si es esencial tener unidades militares en la ruta del corredor. Algunos piensan que Israel puede regresar a la zona. Otros piensan que la vigilancia se puede hacer de forma remota. La historia muestra que generalmente no es así.

Después de 2005 también se suponía que habría un mecanismo para monitorear la frontera. La UE supuestamente tendría un papel. Hamas logró tomar el control en 2007 y restringir cualquier monitoreo. Una vez que Israel se retiró de Gaza en 2005, no quería regresar. Así es como las cosas han funcionado en el pasado y es probable que así sucedan en el futuro.

Hamas argumenta que las demandas de Israel para controlar el corredor son una demanda nueva. La realidad es que Hamas trabajó arduamente para evitar una operación israelí en Rafah. En febrero y marzo, utilizó contactos, probablemente a través de Doha, para difundir historias sobre la necesidad de que Israel detuviera los combates durante el Ramadán. Luego, en marzo y abril, intentó evitar una operación en Rafah afirmando que los civiles no podían evacuar Rafah. Estados Unidos abogó por un corredor humanitario marítimo.

Una vez que Hamas demoró el tiempo suficiente, atacó a soldados del IDF en Kerem Shalom. El IDF comenzó la operación en Rafah a principios de mayo, habiendo dejado Khan Younis en abril. Esto permitió a Hamas trasladar sus fuerzas de Rafah a Khan Younis. Básicamente, Hamas ya había ganado tiempo para evitar una operación en Rafah. Ganó alrededor de seis meses en este sentido. Luego, Hamas exigió que cualquier diálogo en Doha o El Cairo significara que podía conservar el corredor. Se aseguró de afianzar esto en las conversaciones que tuvieron lugar hasta julio. Luego, Hamas afirmó haber aceptado esta propuesta, y dijo que Israel ahora estaba incluyendo Filadelfia en la mezcla.

La propaganda de Hamás

Sin embargo, es Hamás quien siempre ha explotado esta área y está claro desde el principio que Hamás ha querido aferrarse al sur de Gaza.

Ahora Hamás está difundiendo propaganda a través de los medios en Irán y Doha que está diseñada para hacer parecer que es Israel quien se muestra terco en el tema de la frontera con Egipto. Pero la realidad es que esta es la política de Hamás. Hamás insiste en controlar un área en Gaza que sus fuerzas perdieron el control.

La brigada de Rafah de Hamás ha sido derrotada. Ahora quiere que Israel devuelva esta área de forma gratuita a Hamás, sin que Israel reciba nada a cambio. Luego quiere que Israel pague por esta tierra dos veces si Israel tiene que regresar para detener el contrabando. Esto muestra la arrogancia y el privilegio de Hamás, y de sus interlocutores que residen en Doha. A los funcionarios de Hamás en Doha se les está diciendo que insistan en controlar Filadelfia.

El informe de IRNA deja esto claro de forma indirecta. Dice: "Netanyahu también está enfrentando críticas crecientes de funcionarios israelíes y del público por su rechazo a aceptar un acuerdo de alto el fuego. Recientemente ha establecido una nueva condición para un acuerdo, diciendo que Israel debería mantener su control del corredor de Filadelfia, que es un área de 14 kilómetros a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto." La realidad es que esta es la política de Hamás de insistir en el corredor.

Mientras tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habló con su homólogo búlgaro, Ivan Kondov. En la llamada, dijo: "Irán apoya cualquier acuerdo que sea aceptado por los palestinos y Hamás para establecer un alto el fuego en Gaza y allanar el camino para el envío de ayuda humanitaria al [territorio]", informó IRNA.

Esto es importante porque muestra cómo se está desarrollando la ofensiva diplomática iraní. Irán está incursionando en Europa y Asia Central con iniciativas diplomáticas y mantiene a Gaza en primer plano. Es importante tener en cuenta que, mientras Israel tiene discusiones internas, Hamás y los iraníes están maniobrando en la región.