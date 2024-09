Extracto de "La Guerra del 7 de Octubre: La lucha de Israel en Gaza"

Introducción

Han pasado más de 10 meses desde los mortales ataques del 7 de octubre. Todavía estamos recuperándonos mientras el país intenta reconstruir las vidas y las comunidades que fueron destruidas ese día. El trauma sigue presente porque más de 100 rehenes siguen en cautiverio en Gaza, y la guerra para liberarlos y derrotar a Hamas continúa.

Fui a la frontera con Gaza el 7 de octubre mientras los ataques se desarrollaban. He cubierto guerras en Gaza durante muchos años y creí que era importante estar allí para presenciar la batalla en primera persona. En ese momento, al igual que todos en Israel, no tenía idea de la magnitud o brutalidad del ataque que estaba teniendo lugar durante esas horas. Solo más tarde, a medida que pasaban los días, todos nos dimos cuenta de las horrores.

Después del 7 de octubre, comencé a cubrir la guerra diariamente, reuniéndome con soldados y sobrevivientes, y observando comunidades siendo evacuadas. Con el tiempo, me convertí en testigo de la destrucción que Hamas había causado en los kibutz. También presencié cómo la gente regresaba lentamente, tratando de recoger los pedazos de sus vidas destrozadas. Seis meses de esta experiencia se convirtieron en un libro, un extracto del cual aparece aquí.

El libro tiene la intención de contar la historia de los eventos previos al ataque sorpresa el 7 de octubre. Sigue cómo las FDI cambiaron su estrategia y tácticas, adoptando tecnología de vanguardia, algunas de las cuales no pudieron prevenir el ataque. También cuenta la historia de cómo Hamas creció de un pequeño grupo en la década de 1990 a una organización terrorista asesina en Gaza.

En el centro de la narrativa se encuentra un relato de cómo se desarrolló el 7 de octubre, el minuto a minuto de los soldados y civiles en la línea del frente. Ahora sabemos lo insuficientemente equipadas que estaban las posiciones de las FDI en la frontera, y las investigaciones eventualmente proporcionarán detalles nuevos e importantes sobre algunas de las batallas clave, como la lucha por recuperar el Kibbutz Be'eri.

Seth J. Frantzman cubriendo un simulacro de las FDI durante la guerra entre Israel y Hamás. (credit: SETH J. FRANTZMAN)

Este libro fue escrito para dar al lector un relato desde el terreno, entrelazando mis propias experiencias con los soldados y civiles israelíes en la historia. El extracto se toma del principio del libro.

6:29 A.M.

Estaba oscureciendo en Jabalya. En una casa de cuatro pisos con vistas a la Ciudad de Gaza, docenas de soldados israelíes se estaban preparando para la noche por delante. Eran miembros de una nueva unidad israelí llamada los Fantasmas. Concebidos como un grupo único que usaría tecnología de vanguardia y sería capaz de solicitar apoyo aéreo en un momento dado, los soldados ahora estaban poniendo en acción años de entrenamiento. Estaban utilizando drones para escanear el área y vigilar las amenazas en el vecindario que los rodeaba.

Antes de la guerra, este vecindario habría estado abarrotado, con numerosos edificios de varios pisos que albergaban familias, proporcionando cobertura para los terroristas de Hamas que operan bajo tierra en túneles. Ochenta días después de comenzar la guerra, cuando llegué a Jabalya, estaba vacío. A excepción de los soldados y los motores gruñidos de dos tanques y un vehículo blindado de transporte de personal, Gaza parecía desierta. Este era el resultado de casi tres meses de guerra.

Los hombres de la unidad Fantasma, como los 300,000 israelíes movilizados después del ataque de Hamas el 7 de octubre, habían estado lejos de sus familias desde el inicio de la guerra. No tenían acceso a sus teléfonos; la información que normalmente está disponible para las personas con solo tocar un botón no estaba disponible en Gaza. En momentos de ligereza, cuando había un descanso en la lucha, los soldados preguntaban a los recién llegados sobre los resultados deportivos. Equipos que estaban bien antes del 7 de octubre ahora podrían estar en el fondo de su división. Para aquellos que luchaban en una guerra sin precedentes e inesperada, los detalles del frente interno podían proporcionar un pequeño trozo de normalidad en este vecindario anormalmente desierto de Gaza.

Casi tres meses antes de llegar a Jabalya, me fui a dormir en Jerusalén el viernes 6 de octubre, con la esperanza de despertar tarde al día siguiente. Era Simchat Torah, y el Shabbat en Jerusalén se caracterizaría por la celebración de la festividad. La festividad marca el final y el comienzo de un nuevo ciclo de lectura de la Torá o la Biblia.

En todo Israel la gente se fue a dormir esperando un sábado tranquilo y relajante. En Sderot, la ciudad israelí más cercana a Gaza, la familia Ivri Adanani estaba recibiendo a familiares para el Shabbat. Sus teléfonos estaban apagados porque son religiosos. Sderot alguna vez fue una ciudad sitiada por cohetes de Hamas a principios de los años 2000. Sin embargo, para el 2023 gran parte de la ciudad, con 30,000 habitantes, estaba llena de nueva construcción y vecindarios. Grandes parques infantiles con toboganes y tirolinas, nuevas canchas de baloncesto y un centro comercial en la entrada de la ciudad daban la bienvenida a todos con un sentido de prosperidad económica y seguridad. La frontera con Gaza, a una milla de distancia, se sentía como un pensamiento secundario.

En el Mar de Galilea, en el norte de Israel, un oficial de la brigada Givati de Israel llamado Amit estaba pasando la festividad cerca del lago. Era octubre, el clima aún era cálido, justo antes de que comiencen las tormentas de invierno en el norte de Israel. Yarden, una soldado de una de las unidades de artillería de Israel, también estaba pasando el Shabbat en el norte, en un Kibbutz. Ella había hecho aliyá a Israel y fue reclutada al ejército en diciembre de 2022. Esperaba completar un curso de médico de combate y luego volver a unirse a su unidad.

Mientras los civiles israelíes dormían, los altos mandos militares empezaban a ser despertados, uno por uno, por amenazas de un inminente desastre. Líderes militares y de la comunidad de inteligencia israelí comenzaron a recibir información sobre actividad sospechosa en Gaza. Alrededor de la medianoche, miembros de la agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, el ejército y la inteligencia militar hablaron por teléfono. Un poco después de las tres de la mañana, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, habló con el jefe de Shin Bet, Ronen Bar. También despertaron al coronel Haim Cohen, jefe de la Brigada del Norte de Gaza. Se estaba llevando a cabo un gran festival de música cerca de la frontera con Gaza, y su división era responsable de la zona. Mientras tanto, un helicóptero y tres drones se prepararon para responder. Había dos helicópteros en estación esa mañana, pero estaban en el Norte.

Alrededor de las 4 de la mañana, el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, llegó a la sede del servicio de seguridad. Un equipo Tequila de oficiales de inteligencia de élite fue enviado a Nahal Oz en la frontera con Gaza para monitorear la posibilidad de una infiltración terrorista diseñada para tomar rehenes. La preocupación era que pudiera haber un pequeño ataque, y la esperanza era que un equipo pudiera ayudar a prevenirlo. En la frontera, miembros de una unidad de observación del IDF estaban vigilando Gaza. Muchos soldados dormían en sus habitaciones esperando que comenzara su turno. Un equipo contra el terrorismo cerca de Latrun fue puesto en alerta. Avi Gil, el secretario militar del primer ministro Benjamin Netanyahu, fue informado. El primer ministro no sería informado hasta las 6:29 de la mañana.

En la frontera con Gaza, algunos miembros de la brigada de infantería Golani de Israel recibieron la advertencia a las 5 de la mañana de no acercarse a la cerca, debido a preocupaciones sobre un posible ataque. El general de brigada Avi Rosenfeld, comandante de la División de Gaza, también estaba en contacto con el comandante de la Marina de Israel, Eitan Paz, en la base naval de Ashdod. Informó al comandante naval que mantuviera la vigilancia. Sin embargo, otra directiva también informó a los comandantes que no realizaran movimientos inusuales. A pesar de la actividad sin precedentes en el lado palestino, existía la preocupación de que una respuesta israelí pudiera hacer que Hamas pensara que Israel iba a atacar.

El general de división Yaron Finkelman, jefe del Comando Sur de las FDI, estaba de vacaciones en el norte. Era algo raro para él, ya que había estado en su comando durante las vacaciones cuando la escalada parecía probable en septiembre. A las cuatro de la mañana, se despertó y decidió regresar a su comando. Los soldados a lo largo de la frontera vieron señales de que algo inusual estaba sucediendo, signos de un ataque inminente.

Cerca de la frontera de Gaza, varios miles de jóvenes se habían reunido para el festival de música Tribe of Nova. La fiesta había comenzado en la noche del 6 de octubre y había durado toda la noche, con música y baile. Había un área de acampada y cientos de autos estacionados a lo largo de un camino hacia el festival. El festival había sido aprobado por las FDI. A las 5:30 a.m., la gente seguía bailando mientras la primera luz del amanecer comenzaba a llegar, arrojando un aura azul sobre el área.

En el kibutz Nir Oz, a unas diez millas al sur del festival, Judith Weinstein y su esposo, Gadi Haggai, estaban a punto de salir a dar un paseo matutino. En el kibutz Be'eri, al norte del festival, Aya Maydan se disponía a dar un paseo en bicicleta. Su amiga Lior se suponía que se uniría a ella en el sendero. Ron Benjamin, un hombre de 52 años de la ciudad de Rehovot, también se disponía a dar un paseo desde Be'eri.

En el kibutz Holit, cerca de la frontera egipcia, Yousef Zyadna, un agricultor beduino israelí, estaba con sus hijos Hamza y Bilal y su hija Aisha. Otros miembros de la comunidad beduina también estaban cerca de la frontera. Varios eran conductores de minibús para el festival Nova, y otros trabajaban en los kibutzim. En el kibutz Alumim cerca de Be'eri, Bipin Joshi, un estudiante de agricultura nepalés, se estaba preparando para su fin de semana. En Sderot, Valeri Friedman estaba esperando un autobús que llevaba a ancianos israelíes en un viaje al Mar Muerto. El autobús ya había recogido personas en Ofakim y Netivot.

Los primeros cohetes fueron disparados desde Gaza a las 6:29 a.m. El sol ni siquiera había salido; no lo haría por otros ocho minutos. Los asistentes a la fiesta en Nova grabaron los cohetes interceptados en el aire. La música se detuvo. En todo Israel, esos segundos cambiarían la historia. Un país que se fue a dormir el 6 de octubre preocupado por controversias políticas internas, se despertó al día siguiente a una guerra sin precedentes. Fue una guerra que sacudió al país hasta sus cimientos y dejó importantes interrogantes sobre el futuro.

Recuerdo cómo comenzó, grabado en mi memoria como si todavía fuera el 7 de octubre de 2023. Me despertó mi hijo de ocho años. Sacudiéndome, me dijo que había sirenas en Jerusalén. Las sirenas generalmente significaban una cosa, una advertencia de disparos de cohetes. Sin embargo, tales sirenas eran raras en Jerusalén, incluso durante guerras anteriores entre Israel y terroristas en Gaza. Sorprendido, en un trance medio adormecido donde haces todo por inercia, me levanté de la cama y me dirigí al balcón, que mira hacia el sur hacia Gaza, a cuarenta y cinco millas de distancia. Cuando llegué al balcón, entrecerrando los ojos por la luz del sol matutino, las sirenas realmente estaban sonando sobre las colinas de Jerusalén. En pocos segundos, fuertes explosiones en el aire sacudieron la casa, haciendo que mi hijo corriera a su habitación mientras los cohetes eran interceptados a las 8:15 a.m.

Para cuando nos despertamos en Jerusalén, Israel ya había estado bajo ataque durante casi dos horas por parte de los terroristas de Hamas. La mayoría de la gente esperaba disfrutar de un sábado relajado, como yo también esperaba hacerlo. Muchas personas religiosas tenían sus teléfonos apagados por el Shabat. Las sirenas fueron la primera indicación de que algo no iba bien. Abrí sitios web en árabe en línea para ver que Hamas llamaba a esto la "Operación Al Aqsa Flood" y había anunciado un gran asalto a Israel. Se habían disparado miles de cohetes. Hamas llamaba a una "sublevación" en Israel y en Cisjordania, una guerra regional para destruir Israel.

He cubierto conflictos y guerras en Gaza durante muchos años. Incluso en 2005, cuando era estudiante, había estado en Gaza antes de que las comunidades israelíes allí fueran desmanteladas durante la Desconexión. En 2009, estuve en la frontera como voluntario cuando Hamas estaba atacando Sderot. También cubrí las guerras en 2012, 2014 y 2021, y la mayoría de los brotes con Hamas y la Yihad Islámica Palestina. El viaje hasta la frontera de Gaza era rutinario. El 7 de octubre, me preparé para salir. Desde el balcón, vi que los soldados se dirigían a sus autos, conduciendo para unirse a sus unidades a medida que eran convocados o cuando percibían el desastre que se avecinaba. Llamé a mi amigo, el Dr. Eric Mandel, que casualmente estaba alojado en el sur de Israel. Él se dirigía a Sderot. Le dije que nos encontraríamos allí.

Para principios de la tarde estaba en camino a la frontera de Gaza. La masacre que se estaba desarrollando allí no era conocida en ese momento. Los programas de radio luchaban por informar sobre el caos. Un hombre llamó a la estación Reshet Bet diciendo que el teléfono de su esposa estaba ahora ubicado en Khan Yunis y no podía entender cómo había llegado allí. El fenómeno de las personas descubriendo que sus familiares habían sido secuestrados a través de la ubicación de su teléfono también le sucedió a la familia Katz Asher en Nir Oz. Se enteraron de que un familiar había sido secuestrado porque el teléfono también estaba ubicado en Khan Yunis. Otras personas llamaban a la estación de radio intentando ponerse en contacto con sus seres queridos que decían estar escondidos en sus habitaciones seguras en comunidades cerca de Gaza.

Al acercarme al desvío a Sderot, había un cordón policial cerrando la carretera. La policía estaba desviando el tráfico. Así que seguí hacia Ashkelon, con la esperanza de llegar a la frontera. Las carreteras estaban desiertas. Cohetes lanzados desde Gaza volaban sobre mí hacia Tel Aviv. Mantuve la radio encendida para verificar la ubicación del lanzamiento de cohetes en caso de que necesitara refugiarme. Llamé al Dr. Eric. Estaba en Sderot ahora y dijo que había visto cadáveres de civiles y terroristas en la calle. Ahora quedó claro lo grave de la situación. Los terroristas nunca habían cruzado la frontera de Gaza e ingresado a Sderot antes.

Al sur de Ashkelon, la carretera pasa por una gasolinera y una desviación hacia la playa de Zikim. Recordé esta área de la guerra de 2014 cuando los campos estaban llenos de tanques antes de la invasión terrestre de Israel a Gaza. En ese momento, Israel estaba tratando de desmantelar los túneles de Hamas. Hoy los campos estaban desiertos; no había presencia de fuerzas israelíes, excepto por unos pocos Humvees llenos de soldados. En guerras anteriores, era común ver helicópteros de las FDI sobrevolando esta área, observando el norte de Gaza, lanzando bengalas a veces. Pero los cielos estaban despejados.

Finalmente llegué a un control policial cerca de Yad Mordechai, a dos millas de la frontera. No se escuchaba disparos ni artillería. A pesar de que se desarrollaba una guerra masiva y miles de personas estaban ahora sitiadas por terroristas en el sur de Israel, había una quietud inquietante sobre lo que estaba sucediendo. Bajé de mi coche y esperé junto a la barrera policial colocada apresuradamente en la carretera. Noté que un pequeño coche azul estaba dañado y atascado en el divisor de la carretera de cuatro carriles. Tenía agujeros de bala. Junto a él había lo que parecía ser un gran saco cubierto con una manta. Al acercarme me di cuenta de que el saco era un cadáver. En medio del caos, nadie se había molestado en moverlo. De hecho, ahora había tantos muertos y heridos que solo los vivos estaban siendo llevados al hospital. Los muertos tendrían que esperar hasta la mañana.

En los días posteriores al 7 de octubre, iba de un lado a otro a la frontera de Gaza mientras era recuperada de los terroristas. Me reuní con comandantes de policía y soldados. Durante cuatro meses, cubrí la guerra todos los días. Este libro es producto de esos meses. Es un intento de contar la historia tal como sucedió y proporcionar el contexto de lo que llevó a esta guerra.