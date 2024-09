Los difíciles dilemas de Israel tras la muerte de los rehenes - análisis

El asesinato de seis rehenes en Gaza por parte de Hamas representa un posible nuevo punto de inflexión en la larga guerra en Gaza. Hamas asesinó a Ori Danino, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, Hersh Goldberg-Polin y Carmel Gat, Eden Yerushalmi. Se cree que los asesinatos ocurrieron muy recientemente, en los últimos días de agosto, justo antes de que las FDI descubrieran los cuerpos en un túnel en Rafah. El asesinato de los rehenes podría llevar a discusiones difíciles sobre las tácticas actuales de Israel en Gaza y si las interminables negociaciones de alto al fuego están teniendo efecto. Hamas siente que puede asesinar a rehenes y seguir controlando la mayor parte de Gaza.

Los asesinatos de los rehenes dejan a Israel con decisiones dolorosas por tomar. Hay muchos que han pedido un alto al fuego en Israel y que quieren ver un acuerdo con Hamas. Hamas afirma que también apoya un acuerdo, basado en los términos acordados en julio. Este acuerdo ha tenido la participación de muchos países diferentes, incluyendo Qatar, Egipto y Estados Unidos. Qatar ha desempeñado un doble papel, como anfitrión de Hamas y también el país que recibe elogios interminables por parte de EE. UU. y Occidente por su papel en estas negociaciones. No está claro si Doha ha prolongado realmente las negociaciones para avanzar en las demandas de Hamas, pero está claro que las negociaciones han continuado durante siete meses con poco progreso.

Aquellos que siguen las negociaciones afirmarán que este no es el caso. Que frecuentemente han estado cerca de algún tipo de acuerdo. Sin embargo, el público ha escuchado esto durante 10 meses. "Casi" un trato hecho es lo que se le dijo al público, a menudo de manera engañosa. Por eso el asesinato de estos rehenes ha impactado tanto, porque muchos creen que podrían haber sido liberados como parte de un acuerdo. Por ejemplo, las dos rehenes femeninas, Carmel Gat y Eden Yerushalmi, deberían haber sido liberadas el año pasado durante el trato inicial. Hamas lo sabe, sin embargo violó el acuerdo en diciembre pasado, y tampoco entregó a los niños Bibas.

Hamas está alojado en Qatar. Hamas cuenta con el respaldo de Irán, Rusia, Turquía y China. Hamas siente que puede retener a los rehenes y asesinarlos sin consecuencias. Hamas sabía que la familia de Hersh Goldberg-Polin habló en la Convención Nacional Demócrata. Hamas siente impunidad para asesinar rehenes porque no ha sufrido consecuencias por el ataque del 7 de octubre. Después de que Ismail Haniyeh fuera asesinado en Teherán, Yahya Sinwar fue elegido para ocupar su lugar porque Hamas asume que Sinwar sobrevivirá a esta guerra, se trasladará a Doha y los liderará como lo hizo Haniyeh antes. Esto ilustra la política de Hamas. Recientemente, el oficial de Hamas y exlíder Khaled Mashaal dio un discurso a los asistentes en un evento en Estambul pidiendo la reanudación de los atentados suicidas. Hizo esto abiertamente en Estambul, Turquía, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los oficiales de Hamas coordinan ataques a Israel desde Turquía, miembro de la OTAN, y el importante aliado no miembro de la OTAN, Qatar. Vuelan de un lado a otro desde estos países a Moscú y Teherán. Por eso Hamas siente que puede asesinar rehenes y no enfrentar consecuencias.

El asesinato de los seis rehenes ha provocado condenas de líderes occidentales. Sin embargo, este apoyo momentáneo a Israel sigue acompañado de llamamientos a un alto el fuego. El dilema de Israel en este momento es que debe decidir su política en Gaza. Actualmente, las operaciones de Israel son de baja intensidad. Las FDI tienen unidades en el corredor de Netzarim y en Rafah, pero estas están allí para operaciones limitadas. Las FDI han dejado la mayor parte de Gaza en paz. Hamas controla la mayor parte de Gaza. La guerra ha durado casi 11 meses y Hamas controla la mayor parte de Gaza. Las tácticas de Israel en Gaza han llevado a esta situación. Las FDI y el establecimiento de seguridad de Israel, así como sus líderes políticos, aparentemente creen que Hamas controlará Gaza cuando la guerra termine. La política actual es reducir las capacidades "gubernamentales" y "militares" de Hamas. Este es un concepto amplio y se puede argumentar que Hamas ha sido reducido. Ha perdido alrededor de 20,000 combatientes. Pero continúa controlando la mayor parte de Gaza. Esto es especialmente cierto en el centro de Gaza, donde el control de Hamas nunca ha sido cuestionado en 10 meses de combates. En Deir al-Balah, Nuseirat, Maghazi y Bureij, Hamas está intacto. También ha regresado a Khan Yunis y el norte de Gaza. Puede haber regresado en números limitados, pero está allí. Ninguna fuerza ha suplantado a Hamas. No hay "burbujas" de control local, como se había sugerido como una forma de reemplazar a Hamas. No hay una tercera fuerza en Gaza.

El dilema de Israel

Aquí es donde Israel enfrenta un dilema severo ahora. Las FDI se están concentrando en una nueva operación a gran escala en Cisjordania y los funcionarios también han dicho que quieren cambiar el enfoque hacia el norte de Israel. Cada mes, los funcionarios dicen que quieren ayudar a devolver a los israelíes al norte de Israel. Sin embargo, los ataques de Hezbollah continúan. Más de 10,000 niños israelíes han tenido que comenzar la escuela desarraigados de sus hogares. Nunca en la historia de Israel ha evacuado una gran parte del país como esta durante un año. Esto presenta un desafío severo. Hamas continúa controlando la mayor parte de Gaza. Hezbollah llueve cohetes sobre el norte de Israel. Tres policías, Roni Shakuri, Hadas Branch y Arik Ben Eliyahu, fueron asesinados en Cisjordania el 1 de septiembre. Esta es una importante cantidad de muertes, junto con los seis rehenes.

Ahora el dilema no es solo qué hacer en Cisjordania, Gaza y el Norte. Hay preguntas no solo sobre un acuerdo de alto el fuego, sino también sobre si Israel investigará alguna vez lo que salió mal el 7 de octubre y aprenderá de ello. No está claro cuál ha sido la estrategia en Gaza y por qué nunca se publicó un plan "día después". Parece que el plan del día después es tener a Hamas en control, pero en una capacidad más reducida. No está claro cómo comenzará la reconstrucción en Gaza si Hamas está en control. ¿Volverá a fluir el dinero qatarí a Gaza y se reconstruirán los túneles?

Hasta ahora, Israel parece estar en el mismo lugar. El asesinato de los rehenes podría haber sido una llamada de atención para cambiar de táctica en Gaza. En lugar de permitir que Hamas siga manteniendo rehenes para siempre, de los cuales hay más de 100 retenidos en Gaza, podría señalar una decisión de actuar enérgicamente contra Hamas. Los asesinos de los seis rehenes aparentemente lograron escapar sin ser capturados. Eventualmente surgirán preguntas sobre por qué ninguno de los perpetradores de Hamas del 7 de octubre, o aquellos que asesinaron a los rehenes, han sido llevados a juicio en Israel. ¿Habrá juicios para los miles de perpetradores de la masacre? Sin investigación, juicios claros, y sin una victoria clara en Gaza, no está claro cómo Israel llegará al punto de derrotar a Hamas, y mucho menos reemplazarlo como autoridad gobernante en Gaza.

El asesinato de estos rehenes podría haber llevado a una urgencia respecto a las vidas de los otros rehenes. Sin embargo, hasta ahora, no está claro si este es el caso. Dado que el tema de los rehenes y el alto el fuego se ha politizado en Israel, significa que las protestas en nombre de ambos siempre se reducen a la política, en lugar de una estrategia nacional y un deseo nacional de hacer pagar a Hamas. Algunos creen que las FDI pueden retirarse de Gaza y luego regresar. Otros no quieren retirarse. Sin embargo, ausente de la conversación está la discusión sobre enviar a las FDI hacia adelante, avanzar en los campos centrales, desarraigar a Hamas, eliminar a Sinwar y liberar a los rehenes restantes por la fuerza, a pesar del costo. El asesinato de los rehenes podría haber generado una decisión de actuar con determinación y tomar la iniciativa. Quizás 10 meses de una lenta campaña táctica en Gaza y conversaciones interminables de alto el fuego no han llevado a ninguna parte, excepto por permitir que Hamas crea que puede asesinar a rehenes y salir impune. Esta es un dilema fuerte para Israel, pero puede ser el momento de empezar a hacer estas preguntas difíciles.