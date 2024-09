Una nación en duelo: la muerte de Hersh Goldberg-Polin es un golpe para todos nosotros - comentario

No hubo ningún rehén israelí en Gaza que tuviera un perfil tan alto para los hablantes de inglés como Hersh Goldberg-Polin. Y no hubo familiares de rehenes que capturaran los corazones de todos aquellos que querían que los rehenes regresaran a casa y simbolizaran el dolor que los israelíes han soportado durante la guerra en Gaza como sus padres, Rachel y Jon.

Por eso, la noticia de su muerte temprano el domingo por la mañana lastimó profundamente a muchos de nosotros.

Ya sea hablando con pasión mientras temblaba en la Convención Demócrata del mes pasado o llamando a Hersh a través de un megáfono cerca de la frontera de Gaza la semana pasada, Rachel y Jon eran los padres de todos nosotros, lanzados a un foco que no pidieron y para el que no fueron preparados, para hacer la angustiosa súplica de traer a su hijo a casa. Sus reacciones y declaraciones dignas, pero muy humanas y reales durante los últimos 11 meses resonaron tanto con los israelíes endurecidos como con la América del Medio Oeste.

La historia de los Polin-Goldberg era nuestra historia

Para los inmigrantes de habla inglesa en Israel, la historia de los Goldberg-Polin era nuestra historia: olim estadounidenses que se mudaron a Israel porque pensaban que era lo correcto como judíos, y confiaban en que los niños que criaran aquí serían más ricos por ello, nutridos por los valores del país, encargados de defender a sus compatriotas sirviendo en las FDI, y protegidos por esos mismos guardianes de Sión.

Ese pacto, no escrito pero tan grabado en el ethos del regreso del pueblo judío a Israel -que ahora estás seguro en tu tierra natal- ha sido sometido a su prueba suprema en el último año.

Las imágenes de Hersh pegadas en toda Jerusalén, pero especialmente en su base en los vecindarios del sur de Jerusalem con una fuerte presencia anglosajona, fueron un recordatorio constante de que nada sería normal o volvería a la rutina hasta que estuviera en casa.

El video liberado mostrando su captura, y sus heridas por haber perdido un brazo debido a una granada, solo añadieron a la urgencia y el tormento, pero también a la determinación de traerlo de vuelta.

¿Quién es el culpable?

Hay mucho tiempo para echarle la culpa a Hamas o a las políticas radicales del gobierno de Netanyahu sobre quién mató a Hersh. Por hoy, al menos, todo el mundo debería callarse.

Dejemos que Hersh, y los otros cinco rehenes cuyos cuerpos fueron recuperados durante el fin de semana, sean llorados y recordados. Estaban tan cerca de la libertad, sin embargo, sus vidas terminaron en un túnel, donde presumiblemente pasaron la mayor parte de los últimos 11 meses. No hay nada más trágico que eso.

El aire colectivo se fue, y el mundo entero se desinfló el domingo por la mañana. Hersh se había ido.

Las palabras nacionales para Rachel y Jon Goldberg-Polin son las mismas que las palabras que le dijeron una y otra vez a su hijo en cautiverio. "Mantente fuerte, sobrevive".