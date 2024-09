Biden abandonó al rehén Hersh Goldberg-Polin - opinión

Es escandaloso que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté culpando a Israel por el reciente asesinato de seis rehenes por parte de Hamas, incluyendo al ciudadano estadounidense Hersh Goldberg-Polin. Pero lo que hace aún más indignante la postura de Biden es el hecho de que su administración nunca ha tomado ni siquiera mínimas medidas para lograr la liberación de alguno de los estadounidenses secuestrados por Hamas.

¿Qué podría haber hecho Biden?

Acción militar

Comandos antiterroristas estadounidenses han rescatado rehenes en el extranjero en múltiples ocasiones. Una de esas operaciones, frente a la costa de Somalia en 2009, se hizo famosa en la película Capitán Phillips (protagonizada por Tom Hanks). Misiones de rescate similares salvaron a estadounidenses retenidos por otros terroristas somalíes en 2012 y por terroristas en Colombia en 2008.

También ha habido operaciones militares de Estados Unidos para capturar terroristas, como la interceptación del avión egipcio que llevaba a los secuestradores palestinos del Achille Lauro hacia la libertad, en 1985. (Desafortunadamente, Estados Unidos permitió que fueran juzgados en un tribunal italiano y fueron liberados después de cumplir solo una parte de sus modestas condenas en prisión).

Hersh Goldberg-Polin con sus padres Rachel Goldberg-Polin y Jon Polin. (credit: Courtesy/The Media Line)

Presión económica

Estados Unidos ha estado enviando ayuda a Gaza: 674 millones de dólares entre el 7 de octubre y mediados de julio de 2024. Gran parte de esa ayuda fue robada por Hamas y utilizada para mantener a sus fuerzas, incluidos los secuestradores que mantienen cautivos a ciudadanos estadounidenses. Biden podría haber anunciado que ninguna ayuda entraría a Gaza hasta que los ciudadanos estadounidenses fueran liberados.

Estados Unidos también podría ejercer presión sobre la Autoridad Palestina para combatir a Hamas. La administración Biden proporciona entrenamiento y financiamiento a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Por lo tanto, Estados Unidos podría exigir que la autoridad tome medidas significativas contra los numerosos terroristas de Hamas que se encuentran en su territorio. Podría exigir a la Autoridad Palestina que denuncie a Hamas por mantener rehenes estadounidenses y que elimine los nombres de terroristas de Hamas de escuelas, calles y parques en territorio de la Autoridad Palestina. En cambio, Biden trata a la autoridad con guantes de seda y sigue elogiando y defendiendo al grupo terrorista.

Hablando claro

El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris podrían haber mencionado a los rehenes estadounidenses, por nombre, en cada oportunidad. Mantener el foco en los cautivos estadounidenses habría aumentado la presión internacional sobre los partidarios de Hamas, como el gobierno de Qatar, que están ansiosos por mantener buenas relaciones con Estados Unidos. En cambio, los funcionarios estadounidenses rara vez se refirieron a los rehenes estadounidenses por su nombre; se han centrado la mayoría de sus comentarios públicos en criticar a Israel y exigir que Jerusalén haga más concesiones.

Ofreciendo recompensas

Este es el paso más mínimo que la administración Biden podría haber tomado, sin embargo, todavía no lo ha hecho.

Un sitio web del gobierno de los Estados Unidos, www.RewardsForJustice.net, ofrece recompensas monetarias por información sobre terroristas que han dañado a estadounidenses en todo el mundo. Hay un número de teléfono gratuito para que los informantes llamen. La información sobre las recompensas se imprime en carteles, folletos e incluso cerillas que se distribuyen en lugares donde los posibles informantes podrían verlos.

El sitio web tiene una sección llamada "Historias de Éxito", con detalles de casos en los que los asesinos de estadounidenses fueron capturados gracias al programa de recompensas, como Ramzi Ahmed Yousef, cerebro del atentado de 1993 contra el World Trade Center (seis muertos, más de mil heridos). "En febrero de 1995", explica el sitio web, "un informante, al ver un encendedor de Recompensas por Justicia y motivado por la recompensa, fue a la Embajada de Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, y proporcionó información que llevó al paradero de Yousef". Como resultado, Yousef está cumpliendo múltiples cadenas perpetuas en una prisión estadounidense.

Ha habido cientos de ataques terroristas de árabes palestinos en los que estadounidenses resultaron heridos. Desde la década de 1960, un total de 157 ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en tales ataques, y muchos otros resultaron heridos. Sin embargo, la administración Biden ofrece recompensas solo en dos de esos casos. El sitio web ni siquiera utiliza el término "terrorismo palestino", prefiere el eufemismo "Violencia en Oposición a las Negociaciones de Paz en el Medio Oriente". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Por supuesto que es poco probable que algún residente de Gaza, en busca de una recompensa de EE. UU., proporcione una pista sobre los rehenes estadounidenses en Gaza. Pero, ¿y qué si es una posibilidad remota? ¿Qué tiene que perder la administración Biden al ofrecer tal recompensa? ¿Por qué no tomar todas las medidas posibles que pudieran ayudar?

Lo cual nos lleva a la pregunta evidente: ¿Por qué el presidente Biden no ha tomado ninguno de los pasos mínimos mencionados anteriormente, para rescatar a los rehenes estadounidenses en Gaza o capturar a sus secuestradores?

La respuesta está relacionada con el hecho de que EE. UU. nunca ha exigido que la Autoridad Palestina entregue a los asesinos de estadounidenses para procesarlos y nunca ha enviado comandos estadounidenses al territorio de la AP para capturarlos, aunque algunos de ellos se esconden a plena vista, como miembros activos de las fuerzas de seguridad de la AP.

¿Por qué? Porque si Washington detuviera a asesinos palestinos de estadounidenses, tendría que llevarlos a juicio en Estados Unidos. Eso causaría una crisis en las relaciones con la Autoridad Palestina porque la AP considera a los terroristas palestinos como héroes, no criminales. La tensión entre la AP y EE. UU. interferiría con el objetivo obsesivo de la administración de crear un estado árabe palestino.

Por supuesto, la administración Biden-Harris quisiera ver liberados a los prisioneros estadounidenses en Gaza. Y por supuesto le gustaría ver castigados a otros asesinos y secuestradores palestinos de estadounidenses. ¿Quién no lo haría? Pero la administración no tomará ni siquiera medidas mínimas para lograr justicia para las víctimas estadounidenses del terrorismo palestino, o libertad para los cautivos estadounidenses de terroristas palestinos, porque hacerlo entraría en conflicto con la prioridad principal de la administración: establecer un estado palestino en el patio trasero de Israel.

El escritor es presidente nacional de Americans For A Safe Israel, una organización de defensa y educación a favor de Israel.