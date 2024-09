Último video de rehén Lobanov: dejó esposa embarazada, hijo y padres enfermos

Hamas publicó un video mostrando las declaraciones finales de los rehenes asesinados Carmel Gat y Alexander Lobanov en su Telegram el miércoles por la noche. Gat y Lobanov fueron dos de los seis asesinados por Hamas la semana pasada, poco antes de que sus cuerpos fueran encontrados por las FDI.

Al igual que los videos de Ori Danino y Eden Yerushalmi, publicados por Hamas en los últimos días, los dos rehenes comenzaron presentándose a sí mismos y mencionando las duras condiciones en cautiverio, la falta de alimentos y los bombardeos por parte de las FDI. Los seis rehenes sobrevivieron casi once meses en cautiverio, antes de ser ejecutados por Hamas la semana pasada.

Lobanov, de 32 años, quien parecía estar leyendo la declaración, dijo que fue "trasladado diez veces para salvar su vida."

Se dirigió a "Netanyahu y al gobierno de Israel: fallaron y nos descuidaron el 7 de octubre, y ahora continúan fallando en cada intento de liberarnos con vida."

Lobanov también hizo referencia al acuerdo de Shalit en el que más de mil prisioneros palestinos fueron liberados, aludiendo a las demandas de Hamas de liberar prisioneros palestinos por parte de Israel como parte de un acuerdo de rehenes.

Lobanov dijo que "dejó atrás a una esposa embarazada, un hijo de dos años y padres enfermos", y pidió a su familia que se mantuviera fuerte.

Su esposa, Michal, dio a luz al segundo hijo mientras él estaba en cautiverio. El niño ahora tiene cinco meses, nació.

Carmel Gat, de 29 años, declaró que "no sabía el destino de su familia desde que estaban en cautiverio" y pidió al gobierno que "por favor detuviera esta negligencia y detuviera estos bombardeos y nos devolviera a nuestros hogares".

Al igual que en videos anteriores, ambos rehenes instaron a los ciudadanos israelíes a protestar y manifestarse en las calles. "No permitan que nadie cierre la puerta a las negociaciones", agregó Gat.

Respuesta de la familia

La familia de Carmel Gat aprobó la publicación del video, según el Foro de Familias de Rehenes, calificándolo como "un impactante video de terror psicológico".

Gil Dickman, primo de Carmel, dijo: "Es abrumador escuchar su voz" y que fue desgarrador enterarse de que Carmel no sabía que su padre, hermano y sobrina fueron salvados, ni que su cuñada Yarden fue liberada en los acuerdos de noviembre.

"Es doloroso darse cuenta de que podríamos haberla salvado, ella podría haber estado aquí con nosotros."

"En julio, Netanyahu dijo 'no' a un acuerdo que habría salvado a Carmel de ser asesinada, y al hacerlo sentenció a Carmel a muerte", agregó Dickman.

En una llamada con la familia de Lobanov el domingo, el primer ministro Benjamin Netanyahu se disculpó: "Quiero decirles cuánto lo siento y pedir perdón por no haber podido traer a Sasha de vuelta con vida", dijo Netanyahu, según la Oficina del Primer Ministro.