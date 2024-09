Cinco cosas no entendidas sobre el acuerdo de Gaza - análisis

Hamas ejecutó a seis de los rehenes que mantiene en Gaza el pasado fin de semana, después de que los negociadores pasaran días en Doha ultimando los detalles de cómo serían liberados dichos cautivos, incluidos algunos de los que fueron asesinados.

Los negociadores estaban sentados allí con listas de rehenes y listas de prisioneros de seguridad palestinos y terroristas, discutiendo todos los detalles de un intercambio que pronto tendría lugar.

Luego, Hamas mató a algunos de los rehenes que eran objeto de esa negociación.

La ejecución deliberada de esos rehenes, que fueron disparados varias veces, no solo horrorizó a los estadounidenses, sino que puso en duda para los funcionarios de EE. UU. el compromiso de Hamas de llevar a cabo un acuerdo de cualquier tipo, y mucho menos el de tres fases que ha estado en debate desde el 31 de mayo.

En Israel, sin embargo, el debate sobre quién estaba saboteando el acuerdo no se centraba en Hamas, sino en el primer ministro Benjamín Netanyahu y sus "líneas rojas" para un acuerdo, principalmente la retención del control de la Frontera de Filadelfia por parte de las FDI.

Los opositores de Netanyahu creen ampliamente que un acuerdo podría cerrarse en una hora, si tan solo el primer ministro permitiera una retirada temporal de las FDI de la Frontera de Filadelfia.

Lo plantean como si ese fuera el único obstáculo para un acuerdo que permitiría el regreso de todos los rehenes restantes, cuando de hecho hay otros temas en juego.

En una serie de sesiones informativas y entrevistas en las últimas 24 horas, funcionarios de EE. UU. han detallado en el registro sobre el acuerdo de rehenes, lo que ayuda a separar algunos hechos de la ficción y a proporcionar un contexto más realista al debate emocional sobre el acuerdo de rehenes.

A continuación, se muestra una lista de cinco puntos a menudo malinterpretados respecto al acuerdo de tres fases que ha estado en debate desde que el presidente de EE. UU., Joe Biden, presentó por primera vez el acuerdo el 31 de mayo.

1. ¿Se finalizará pronto todo el acuerdo?

No, las negociaciones actualmente solo se centran en la Fase Uno, que crea una pausa de seis semanas en la guerra a cambio de la liberación de unos 18-32 rehenes.

Tanto Hamas como Israel han acordado el marco original que el presidente de EE. UU., Joe Biden, presentó por primera vez el 31 de mayo, que divide el acuerdo en tres fases, pero los detalles de cada fase aún deben negociarse y hasta ahora, la atención se ha centrado en la Fase Uno.

El debate sobre la Fase Dos del acuerdo aún no ha comenzado. Cuando los funcionarios de EE. UU. dicen que el 90% de los detalles del acuerdo se han resuelto, solo se refieren a la Fase Uno. Esto significa que no se ha trabajado ningún mecanismo para la liberación de los rehenes que no formarán parte de la Fase Uno. Hay 101 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que 66 están vivos.

2. ¿Está Netanyahu arruinando el acuerdo con sus declaraciones sobre Philadelphi?

"Definir posiciones concretas en medio de una negociación no siempre es particularmente útil", reconoció un funcionario estadounidense esta semana refiriéndose a Netanyahu. Su insistencia pública en que las FDI retengan esa zona de amortiguamiento entre Egipto y Gaza apenas es el único punto de conflicto del acuerdo. Según EE. UU., el Corredor de Filadelfia ni siquiera fue el foco principal de las conversaciones la semana pasada en Doha.

Israel ha acordado reducir sus fuerzas a lo largo del Corredor de Filadelfia para ayudar a avanzar en el acuerdo. El acuerdo marco original del 31 de mayo no menciona el Corredor de Filadelfia. Las FDI solo deben retirarse de las áreas pobladas de Gaza durante la Fase Uno del acuerdo y el Corredor de Filadelfia no es una zona poblada, pero se cruza con algunas áreas pobladas. Hamas también ha insistido en que Israel debe retirarse de Filadelfia en la Fase Uno.

3. ¿Cuáles son los otros puntos de conflicto?

Los detalles sobre la liberación de rehenes a cambio de prisioneros de seguridad palestinos y terroristas son uno de los principales obstáculos para el acuerdo, según Estados Unidos, y más aún ahora, tras la ejecución de los seis rehenes. Se espera que se liberen unos 800 prisioneros palestinos, incluidos terroristas responsables de matar israelíes, a cambio de unos 18-32 rehenes.

4. ¿Ha aceptado Hamas el acuerdo?

Según los estadounidenses, Hamas ha aceptado la propuesta marco pero no otra propuesta. Los funcionarios de Hamas han hablado sobre cómo apoyan una versión del acuerdo del 2 de julio. Estados Unidos ha dicho que no respaldan completamente ese acuerdo, dejando, por ejemplo, detalles sobre el intercambio de rehenes y prisioneros para negociar más tarde. La Casa Blanca considera a Hamas como un obstáculo importante para el acuerdo, especialmente tras la ejecución de los rehenes.

5. ¿Pondría Estados Unidos otra oferta sobre la mesa?

Según el embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lew, la Casa Blanca está trabajando en la finalización de los detalles de la Fase Uno del acuerdo existente y no está interesada en desecharlo, una acción que probablemente lo devolvería al punto de partida.