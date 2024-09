Los medios estatales de Irán utilizan videos de rehenes israelíes para su propio beneficio

La agencia oficial de noticias de Irán ha publicado una imagen de rehenes israelíes que recientemente fueron asesinados por Hamas como parte del intento de Teherán de explotar su sufrimiento.

"La rama militar del Movimiento de Resistencia Palestino Hamas, las Brigadas Ezzeddin al-Qassam, ha lanzado el video de dos cautivos israelíes que estaban entre los seis recientemente asesinados en Gaza, exigiendo a las autoridades israelíes llegar a un acuerdo de alto el fuego para asegurar su liberación", informó la Agencia de Noticias de la República Islámica.

Hamas lanzó los videos, y la IRNA los publicó en un esfuerzo por traumatizar y presionar a Israel. Existe una liberación sistemática y lenta de los videos para garantizar una cobertura máxima de cada uno.

Es evidente que esto forma parte de un mensaje más amplio por parte de Hamas, que cuenta con el respaldo de Irán. El canal de noticias pro-iraní con sede en Beirut, Al Mayadeen, también publicó las mismas imágenes de rehenes israelíes que recientemente fueron asesinados.

Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat y Almog Sarusi fueron asesinados por Hamas a finales de agosto. Las FDI recuperaron sus cuerpos de un túnel en Rafah.

¿Por qué Hamas está publicando videos de los últimos ruegos de los rehenes asesinados?

Hamas ha estado publicando videos de los rehenes antes de su asesinato. El primer video publicado fue el de Yerushalmi, seguido por los de Gat y luego Lobanov.

Está claro que esto está coordinado de cerca con los medios proiraníes, y que Irán busca utilizar los videos en su beneficio.

"En el video recién publicado, un cautivo, Alexander Lobanov, dice que las fuerzas Al-Qassam lo han movido 10 veces para proteger su vida", informó IRNA. "También dice que el gabinete israelí mataría a los cautivos al negarse a llegar a un acuerdo sobre su intercambio. Otro cautivo, Carmel Gat, en su mensaje de video, hace un llamamiento al gabinete israelí y al primer ministro Benjamin Netanyahu para seguir la liberación de los cautivos, al mismo tiempo que llama a los israelíes a mantener sus manifestaciones para ayudar a prevenir el bloqueo de las negociaciones destinadas a liberar a los cautivos".

Al Mayadeen informó: "Después de transmitir el mensaje en video de Al-Qassam, tuvo lugar una masiva manifestación de colonos en Tel Aviv, exigiendo la conclusión urgente de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Los medios israelíes confirmaron que los colonos bloquearon la carretera cerca de la casa del ministro de educación en el gobierno de ocupación, exigiendo la conclusión del acuerdo. Docenas de colonos también asaltaron una escuela en el asentamiento de Kfar Menachem mientras el ministro de educación estaba allí".

El informe utilizó el término "colonos" para referirse a todos los israelíes. Si bien intenta enfatizar que los israelíes están protestando debido al video, las declaraciones reales de los medios pro-iraníes traicionan la realidad del objetivo iraní. Al referirse a todos los israelíes como "colonos", queda claro que el objetivo de los grupos respaldados por Irán, como Hamas, es cometer un genocidio contra todos los israelíes y expulsar a todos del país.

Esto es lo que Hamas hizo el 7 de octubre y continúa haciendo a través de su abuso de los rehenes. Irán ahora se ha subido a esta tendencia para utilizar los videos de los rehenes como parte de una campaña de propaganda más amplia.

Esto es lo que Hamas hizo el 7 de octubre y continúa haciendo a través de su abuso de los rehenes. Irán ahora se ha subido a esta tendencia para utilizar los videos de los rehenes como parte de una campaña de propaganda más amplia.

En otra publicación el jueves, la IRNA repitió una declaración de Hamas en la que "emitió otra severa advertencia al régimen sionista respecto a los rehenes restantes en la sitiada Franja de Gaza". El informe afirmaba que "el tiempo se está acabando".

El objetivo aquí es también presionar a Israel para llegar a un acuerdo. El portavoz de Hamas, Abu Obeida, dijo: "Quede claro para todos que después del incidente en Nuseirat, se han dado nuevas instrucciones a los Mujahideen encargados de custodiar a los prisioneros si las fuerzas de ocupación sionistas se acercan al lugar de detención".

De esta forma, Hamas está utilizando las muertes de los rehenes para intentar obtener una ventaja. Está claro que Hamas asume la responsabilidad por el asesinato de los rehenes.

La ONU ha dicho que está al tanto de "informes que indican que grupos armados palestinos ejecutaron sumariamente a seis rehenes israelíes, lo cual constituiría un crimen de guerra".

No son grupos armados sin nombre los que publican los videos de los rehenes; Hamas y los medios iraníes lo dicen abiertamente, es Hamas.

Hamas también asume la responsabilidad de las "nuevas instrucciones" de matar a los rehenes. Está diciendo que solo devolverá los cuerpos de los rehenes si Israel sigue utilizando la fuerza militar.

Las intenciones de Hamas están claramente registradas, y también es evidente cómo Irán y los medios pro-iraníes están utilizando la lenta liberación de los videos para lograr el máximo impacto.