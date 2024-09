Hezbolá intensifica los ataques con lluvias de cohetes - análisis

Hezbolá lanzó más de cincuenta cohetes el domingo por la mañana dirigidos al norte de Israel. Los cohetes activaron las alarmas en comunidades cercanas a la frontera norte, incluyendo Kiryat Shmona. El grupo terrorista respaldado por Irán afirmó que los ataques fueron en respuesta a lo que dijo fue una "masacre" en Froun, en el sur del Líbano, una aldea que dijo había sido atacada por Israel.

Los ataques siguieron a informes desde el Líbano de víctimas en Froun. "El Ministerio de Salud Pública del Líbano dijo que tres trabajadores de emergencia murieron en el ataque mientras intentaban contener un incendio en la ciudad de Froun, en el distrito de Nabatieh. Dijo que el ataque fue la segunda vez que un equipo de ambulancias fue atacado en 12 horas y constituyó una violación del derecho internacional", informó CNN.

Según un comunicado de Hezbolá, que fue reportado en los medios de Al-Ain, el grupo utilizó cohetes Falaq en los ataques. Estos se han vuelto más comunes en el arsenal de Hezbolá durante la guerra. Fue un cohete Falaq el que mató a doce niños y adolescentes en Majdal Shams en julio. Esta vez, Hezbolá apuntó a Kiryat Shmona con los cohetes, que tienen una cabeza de guerra pesada pero un alcance relativamente corto. Hay dos tipos de cohetes Falaq: el Falaq-1 y el Falaq-2. El Falaq-1 se basa en un diseño iraní con una cabeza de guerra de alrededor de 50 kg, mientras que la segunda versión tiene una cabeza de guerra mucho más grande. Tienen un alcance de alrededor de 10 km.

Hezbolá afirmó que un ataque de las FDI en la zona de Froun y Ghandouriyeh en el sur del Líbano había provocado víctimas entre el personal de defensa civil local.

"Los ataques de Hezbolá fueron lanzados contra bases israelíes en respuesta a la muerte de tres trabajadores de ayuda libaneses", informó la agencia estatal iraní. "Hezbolá bombardeó Kiryat Shmona con una intensa lluvia de cohetes. También bombardeó el asentamiento de Shamir con ráfagas de cohetes Katyusha al amanecer", dijo el informe en Al-Ain. Incendio forestal provocado por cohetes disparados desde el Líbano, cerca de Meron, norte de Israel, 23 de agosto de 2024. (credit: David Cohen/Flash90)

Shamir es una comunidad en el valle de Hula, que Hezbolá recientemente añadió a una "lista" de sitios que ha estado atacando en el norte de Israel. Shamir no ha sido evacuado, a diferencia de Kiryat Shmona, que fue evacuado en octubre de 2023.

Hezbolá también atacó Misgav Am, Manara y Kfar Giladi en sus ataques.

Una nueva norma

En los últimos días, Hezbolá ha intensificado sus ataques. Esto sigue a la escalada importante en agosto cuando dispararon cientos de cohetes hacia Israel. Ese ataque también fue una "retaliación" de Hezbolá por la muerte de un comandante en Beirut. La muerte del comandante Fuad Shukr fue a su vez una retaliación del IDF por el ataque a Majdal Shams. En esta guerra con Hezbolá, el grupo siempre finge estar retaliando, cuando es el que está escalando.

Los ataques de Hezbolá comenzaron temprano en la mañana y continuaron hasta las 5:30 a.m. En total, se dispararon alrededor de cincuenta cohetes.

El ataque ilustra que Hezbolá está intentando elevar el umbral de sus ataques y crear un nuevo tipo de "norma" en el norte, de modo que cincuenta o cien cohetes disparados en un día puedan convertirse en la norma.

Hezbolá ha reducido el número de drones que ha estado utilizando en las últimas semanas. Esto representa un cambio en la tendencia después de haber utilizado un gran número de drones en los meses de abril a junio. El grupo ha continuado cambiando también sus tácticas, centrándose en nuevas áreas que ha estado bombardeando con cohetes. Estos son cohetes no guiados destinados a aterrorizar a civiles, aunque Hezbolá a menudo afirma que está apuntando a objetivos militares. El objetivo de Hezbolá es intentar aumentar el "dolor" que Israel siente a causa de estos ataques, sin llevar a una guerra más amplia. Hezbolá también sabe que aunque haya un alto el fuego en Gaza, será difícil para Israel devolver el norte a la paz previa al 7 de octubre que predominaba desde 2006.