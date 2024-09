Conoce a las excepcionales mujeres soldado de combate de las FDI

El heroísmo de las soldados femeninas de las FDI el 7 de octubre sorprendió a muchos que no esperaban que las mujeres pudieran manejar situaciones de combate.

Las conductoras de tanques lucharon contra terroristas de Hamas que se habían infiltrado en el país, las mujeres combatieron a terroristas de Hamas mientras se infiltraban en bases, y las soldados de infantería ligera femeninas respondieron a incidentes en todo el Sur, todo con la cabeza fría y la profesionalidad que algunos argumentan que las soldados femeninas no son capaces de tener.

Desde el 7 de octubre, las soldados femeninas de las FDI han seguido demostrando que son soldados capaces y profesionales en combates en tiempo de guerra.

Las mujeres han estado sirviendo en el Norte y Sur de Israel, así como en Gaza, continuando refutando la idea de que son incapaces de servir como soldados de combate, ya sea por razones fisiológicas o psicológicas.

Ofri, la única soldado de combate mujer en su batallón, siempre quiso servir en combate. Como paramédico, hace todo junto a los combatientes masculinos de su unidad.

VARIAS soldados de combate frente a edificios destruidos en Gaza. (credit: IDF)

"Realmente soy parte de los [soldados]; esto significa que salgo a hacer arrestos con ellos", dijo, agregando que también completa misiones con ellos.

Cuando llegó por primera vez a su unidad, los otros soldados allí no pensaban que tomaría un papel de combate real junto a ellos, dijo Ofri.

Durante un ejercicio de entrenamiento en los Altos del Golán, cuando Ofri recorrió los 120 km. enteros junto a su unidad con su equipo, alrededor de 30 kg. de peso, en su espalda, su unidad entendió que ella estaba con ellos en todo momento.

Cuando su unidad fue enviada a Gaza, era obvio para Ofri que ella iba con ellos, pero algunos de los soldados con ella se sorprendieron, al no saber que las mujeres eran enviadas alguna vez al otro lado de las fronteras.

"Me hizo reír un poco", dijo. "Les expliqué, '¿Por qué creen que hago todo lo que hago si no es por esto?'"

Muchos estaban felices de escuchar que Ofri estaría con ellos, y sus amigos en la unidad la llevaron a un lado para decírselo.

En Gaza, Ofri continuó siendo una parte integral de su unidad de combate, luchando junto a los soldados hombres. Ella estaba en la compañía líder de su batallón.

"Estuve con ellos en todo", dijo. "Ya sea limpiando casas, custodiando con [la compañía], lanzando granadas y disparando, [hice] todo exactamente como ellos lo hacen.

"Les demostré a ellos y a mí misma que no hay diferencia [entre ella y los soldados hombres]. Llevaba la misma mochila, e incluso más peso que algunos otros, e hice exactamente lo que ellos hacían", dijo.

Algunos han afirmado que hombres y mujeres no pueden formar los lazos necesarios para apoyarse mutuamente en situaciones de combate, o que agregar mujeres a unidades de hombres afectaría negativamente la estructura social de la unidad.

Según Ofri, esto no es cierto. Cuando se le preguntó sobre su vínculo con los hombres de su unidad, dijo que el género no tiene impacto.

"Son mis mejores amigos; son como mis hermanos mayores. Así como haré cualquier cosa por ellos, ellos harán cualquier cosa por mí. Estoy segura de eso; confío en ellos".

Ravid, la comandante de un equipo de francotiradores, siempre quiso estar en un rol de combate.

El 7 de octubre estaba en un curso de comandantes y de permiso por las vacaciones en el pequeño kibbutz en la zona fronteriza de Gaza donde vivía con su familia.

Al escuchar las sirenas y ver los videos que salían, se dio cuenta de que algo diferente estaba sucediendo.

Al hablar con el coordinador de seguridad de su comunidad, se dio cuenta de que, aparte de ella, nadie tenía un rifle en el kibbutz. Aparte de un puñado de personas con armas, ella era la única persona con un arma seria para defender el kibbutz.

La unidad de Ravid fue enviada para reemplazar a las fuerzas que eran necesarias en el Sur, pero con el permiso de su comandante, se quedó atrás para defender a su comunidad en los días que tomó para estacionar fuerzas en su comunidad.

Una vez que llegaron las fuerzas, Ravid terminó el curso de comandantes y fue enviada para comandar un equipo de francotiradores. Alrededor de dos semanas después de asumir el cargo, su equipo fue enviado a Gaza.

Una vez recibida la orden, "sin pensar, en algo así como 12 horas, estábamos listos [para la acción en Gaza]", dijo.

Su equipo estaba estacionado al frente de un área controlada por las fuerzas de las FDI. Cuando se le preguntó si las cosas estaban tranquilas o si su equipo participaba en muchos enfrentamientos, Ravid dijo que el equipo había tenido muchas "experiencias exitosas".

"Pudimos marcar un éxito en nuestro trabajo", dijo. "Pongámoslo de esa manera".

YAHAV, un médico y oficial médico de batallón, no quería servir en la unidad de combate mixta de Búsqueda y Rescate en la que estaba destinado después de completar su entrenamiento.

Aunque Yahav dijo que quería estar destinado a una unidad de combate de élite, "cuando miro hacia atrás, no creo que pudiera ser más feliz".

El 7 de octubre, él y su equipo de médicos de combate, hombres y mujeres, se apresuraron al sur para brindar atención médica.

Al llegar a una carretera que alimenta a varias bases en el sur atacadas por terroristas de Hamas, el equipo comenzó a abordar un gran evento con múltiples víctimas, sin ambulancias para evacuar a los heridos y sin respaldo.

Yahav destacó lo increíble que fue ver a sus soldados respondiendo a la situación frente a sus ojos.

"Esa soldado de unos 40 kg, cuyo chaleco le queda 20 tallas demasiado grande, de repente la ves correr y decirle a todos que se tiren al suelo mientras nos disparan misiles antitanque, levantar una camilla con un soldado de la unidad especial de 100 kg, detener su sangrado y salvarle la vida, es una experiencia diferente", relató.

En medio del caos del día, mientras intentaba tratar a más soldados y se unía a un soldado que conducía un vehículo blindado sin estar entrenado para hacerlo, Yahav y su equipo se dirigieron a las bases para intentar evacuar a más soldados heridos.

"Vemos el humo y vamos directamente hacia él", dijo.

Miró a una de sus médicas y vio que estaba temblando.

"Le pregunté, '¿Estás bien?' Ella dijo, '¡Estoy bien!' y su mano temblaba por completo".

"Entendieron a dónde iban", señaló.

¿Cobertura médica para todos... excepto mujeres?

En noviembre, Yahav fue enviado a Gaza con su equipo de combate mixto. Aunque sus soldados se desempeñaron admirablemente independientemente del género, Yahav señaló una forma en que las FDI no estaban preparadas para apoyar a sus soldados femeninas.

Si bien existen kits médicos estándar enviados a unidades de combate en la guerra, muchas de las cosas que las soldados mujeres pueden necesitar no están incluidas en estos kits.

Muchas de sus soldados mujeres habían omitido las pastillas placebo en sus paquetes de anticonceptivos para evitar tener su período en Gaza, explicó Yahav, mencionando que cuando se les acababa este anticonceptivo, las FDI no estaban preparadas para reemplazarlo.

"¿Quién pensó en traer anticonceptivos [pastillas] para las soldados mujeres? Déjenme decirles, nadie lo hizo.

"¿Alguien pensó en traer medicación para infecciones del tracto urinario? Déjenme decirles, ellas no se ducharon durante dos semanas, y todas tenían ITUs, y nadie pensó en llevarles esa medicina", dijo.

Esto no es una decisión intencional, explicó, diciendo que las FDI simplemente no estaban acostumbradas a la idea de que las soldados mujeres participaran en maniobras y, por lo tanto, fueron sorprendidas desprevenidas.

"También descubrimos que las soldados mujeres tienen problemas médicos diferentes a los de los soldados varones", dijo Yahav, agregando que las FDI están llevando a cabo investigaciones al respecto, y más de 100 soldados mujeres que sirvieron en la frontera han completado sus cuestionarios.

Ninguno de estos problemas médicos implica que las mujeres no deberían estar luchando en estos roles, dijo Yahav. "Solo necesitamos ajustar nuestras acciones para manejarlo".

Ofri también mencionó algunas de las formas en que el hecho de que la gente no está acostumbrada a que las soldados de combate femeninas operen en tiempos de guerra la afectó, diciendo que las donaciones de artículos de tocador siempre estaban dirigidas a hombres, dejando a sus padres enviarle las cosas que necesitaba en Gaza.

La guerra entre Israel y Hamas ha brindado amplias oportunidades para que las soldados de combate femeninas de las FDI demuestren su capacidad.

Ahora es el momento para que las FDI realicen los ajustes adecuados para permitirles hacer su trabajo al máximo de su potencial y considerar las lecciones de la guerra al revisar qué posiciones deberían estar abiertas para las mujeres.