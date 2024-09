Israel construye camino en el Corredor Filadelfia en medio de tregua en Gaza

Las fuerzas israelíes han pavimentado un camino a lo largo del Corredor de Filadelfia, según un informe del sábado de la BBC.

Este movimiento se ve como una muestra de determinación con respecto a la postura de Israel de no abandonar el corredor, que se ha convertido en un punto central de controversia en las negociaciones sobre un acuerdo de rescate y un alto el fuego en Gaza.

Videos compartidos en redes sociales muestran que la infraestructura fue colocada el miércoles 4 de septiembre, el mismo día en que el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró su "discurso sobre el Corredor de Filadelfia" en inglés en una conferencia de prensa para medios extranjeros, según el informe. En el video adjunto, se puede ver maquinaria pesada colocando asfalto en el suelo.

La BBC también afirma haber comparado dos imágenes satelitales de la zona, demostrando que el camino fue efectivamente pavimentado a lo largo del Corredor de Filadelfia, incluido el cruce de Rafah. El camino se extiende 12.6 km, según el informe.

La BBC también señaló que la inversión de Israel en el Corredor de Netzarim también indica que no tiene intenciones de abandonar la zona. Esto incluye barreras de concreto y bases operativas con torres y muros.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante un mapa de la Franja de Gaza, dice a los espectadores que Israel debe mantener el control sobre el ''corredor Philadelphi'', una zona estratégica a lo largo de la frontera del territorio con Egipto, durante una conferencia de prensa en Jerusalén, (credit: Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS/File Photo)

El informe llega dos días después de la sorpresiva visita del Jefe de Estado Mayor egipcio, Ahmed Khalifa, a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza y el área del cruce de Rafah.

El portavoz militar egipcio le dijo al canal Al-Qahera Al-Akhbariya que la visita tenía como objetivo evaluar la situación de seguridad y las medidas de seguridad en la frontera.

En el video, el Jefe de Estado Mayor se reúne con las fuerzas en el cruce de Rafah, enfatiza la importancia de la seguridad fronteriza y recibe una explicación sobre las medidas de control fronterizo.

"Las fuerzas armadas son capaces de defender las fronteras de la patria, generación tras generación", se cita a Khalifa.

La visita de Khalifa es percibida como una muestra de fuerza egipcia en la región en medio de recientes declaraciones fuertes contra Israel y Netanyahu.

Según el periódico libanés afiliado a Hezbollah, Al-Akhbar, las declaraciones egipcias contra el primer ministro son las más duras hasta el momento y reflejan una escalada diplomática coordinada entre la inteligencia egipcia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.