La reina de Jordania Rania critica doble moral occidental en conflicto de Gaza

La Reina Rania de Jordania criticó el sábado lo que describió como "dobles estándares" occidentales con respecto a la guerra en Gaza, que dijo están contribuyendo a una "pérdida de fe en las reglas y normas morales destinadas a gobernar nuestro mundo".

Hablando en el 50º Foro Europeo de Casa Ambrosetti, una conferencia económica anual en Cernobbio, Italia, la reina dijo que tras las guerras globales y otros conflictos sangrientos en Europa durante el siglo XX, la comunidad internacional estableció varias instituciones globales para prevenir violencia similar.

"El pueblo del mundo merece un sistema global en el que puedan confiar, libre de prejuicios, lagunas morales y puntos ciegos mortales. Y la confianza en ese sistema se ha vuelto intrínsecamente ligada al destino del pueblo palestino", dijo mientras instaba a los países europeos a sopesar sus respuestas al conflicto en Gaza contra sus valores proclamados.

"Desde las Naciones Unidas hasta la Corte Internacional de Justicia y la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el mundo se unió para establecer normas para un futuro mejor que su pasado, un futuro basado en los valores de la Carta de la ONU: paz, justicia y derechos humanos", dijo.

Sin embargo, la Reina Rania añadió que muchas personas en todo el mundo están luchando por mantener su creencia en la integridad e imparcialidad de estas normas.

Un tanque israelí localizado en el sur de Gaza el 7 de septiembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Al ver la guerra de Israel en Gaza, ven un doble rasero flagrante o, peor aún, una aparente renuncia a cualquier estándar", dijo.

Durante los últimos 11 meses, continuó la reina, la Franja de Gaza ha sido golpeada por unas 70,000 toneladas de bombas, lo que es "más que todas las bombas lanzadas en Londres, Hamburgo y Dresde durante toda la Segunda Guerra Mundial".

Señaló que casi toda la población de Gaza enfrenta una grave inseguridad alimentaria y denunció la obstrucción israelí de la entrega de ayuda humanitaria mientras los niños palestinos se mueren de hambre.

También destacó otras formas en las que la guerra está teniendo un alto costo en los niños de Gaza, señalando que el conflicto ha resultado en más niños amputados que cualquier otro.

"Los médicos describen el horror de amputar a niños demasiado pequeños para caminar", dijo la Reina Rania. "Según Save the Children, se estima que más de 20,000 niños se han perdido, detenido, enterrado bajo los escombros o en fosas comunes."

Ella mencionó que han pasado casi ocho meses desde que el más alto tribunal del mundo, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó que era "plausible" que Israel esté cometiendo actos de genocidio en Gaza y señaló que las autoridades en el país también lanzaron recientemente un amplio asalto militar en Cisjordania.

"Durante décadas, comenzando antes de octubre pasado, los palestinos han estado sometidos a una aplastante ocupación criminal", dijo. "Los palestinos, también, tienen derecho a vivir en seguridad y paz. Y sin embargo, aquí estamos, todavía.

"¿Está diciendo el mundo que la seguridad de Israel es más importante que la de cualquier otra persona y, por lo tanto, nada está fuera de límites en su persecución? ¿Que ningún nivel de sufrimiento palestino es un precio demasiado alto?

"Esta devaluación de la vida debe ser denunciada por lo que es: racismo anti-palestino. Esta falla no puede ser tolerada."

La reina dijo que Europa se ha posicionado durante mucho tiempo como defensora del derecho internacional y los derechos humanos, agregando: "¿Qué se supone que debe pensar el Sur Global cuando ve al Occidente defender al pueblo de Ucrania mientras deja a civiles inocentes en Gaza bajo un castigo colectivo sin precedentes? ¿Qué conclusiones deben sacar las personas sobre quién importa, quién no, y por qué?

"Más que hipócrita, el doble estándar es deshumanizante. Es cruel. Y si no es racista, no sé qué es. Es por eso que rechazar los dobles estándares, exigir responsabilidad y encontrar un camino común hacia la paz es necesario para crear el futuro que los palestinos, israelíes y todos nosotros merecemos."

Los cimientos para la paz

La Reina Rania resaltó varios principios básicos, "indiscutibles", que podrían proporcionar una base compartida para que las partes en conflicto construyan y que deben ser mantenidos para lograr una paz mutua y sostenible.

Estos incluyen el respeto al derecho internacional y los derechos humanos fundamentales, la contrarrestación de voces extremistas en los debates sobre Israel y el estado palestino, y la necesidad de garantizar la dignidad humana en todo momento.

La conferencia en Cernobbio reunió a líderes políticos italianos e internacionales para examinar y discutir escenarios geopolíticos, económicos, tecnológicos y sociales.

Otros funcionarios y jefes de estado que participaron incluyeron a la Primera Ministra italiana Georgia Meloni, al Presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, y al Vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell.